Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w sobotę rano pilny alert dotyczący wysokiego zagrożenia lawinowego w Tatrach. Służby apelują do turystów o rozwagę i zalecają rezygnację z górskich wypraw osobom bez odpowiedniego doświadczenia i sprzętu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ostrzeżenie zostało rozesłane do mieszkańców i turystów przebywających na terenie powiatu tatrzańskiego w województwie małopolskim.

W komunikacie RCB czytamy: „Uwaga! Dziś (17.01) wysokie zagrożenie lawinowe. Zachowaj ostrożność. Nie wychodź w góry bez doświadczenia i sprzętu. Śledź komunikaty lawinowe”.

