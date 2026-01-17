Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w sobotę rano pilny alert dotyczący wysokiego zagrożenia lawinowego w Tatrach. Służby apelują do turystów o rozwagę i zalecają rezygnację z górskich wypraw osobom bez odpowiedniego doświadczenia i sprzętu.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w sobotę rano alert o wysokim zagrożeniu lawinowym w Tatrach. Zaapelowało, by nie wychodzić w góry w przypadku braku doświadczenia i sprzętu.  

Ostrzeżenie zostało rozesłane do mieszkańców i turystów przebywających na terenie powiatu tatrzańskiego w województwie małopolskim.   

W komunikacie RCB czytamy:  „Uwaga! Dziś (17.01) wysokie zagrożenie lawinowe. Zachowaj ostrożność. Nie wychodź w góry bez doświadczenia i sprzętu. Śledź komunikaty lawinowe”.

Trzeci stopień zagrożenia lawinowego

Już w piątek wieczorem ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ogłosili trzeci, znaczny stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach.

Oznacza to, że pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest związana umiarkowanie lub słabo, a wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy niewielkim obciążeniu dodatkowym.

„Zapowiadany wiatr z kierunków południowo-wschodniego i wschodniego może pogorszyć sytuację lawinową. Należy spodziewać się samoczynnych lawin o rozmiarach od małych przez średnie aż po duże” - ostrzegają ratownicy TOPR. 

Służby apelują o rozwagę

Obecne warunki w Tatrach są bardzo trudne. Poruszanie się po górach wymaga dużego doświadczenia, odpowiednich umiejętności oraz zdolności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego. 

Służby zalecają unikanie stromych stoków i zachowanie elementarnych środków bezpieczeństwa.

Wszyscy planujący wycieczki w Tatry powinni na bieżąco śledzić komunikaty lawinowe i stosować się do zaleceń ratowników. W przypadku braku doświadczenia lub odpowiedniego sprzętu, najlepiej zrezygnować z wyprawy w góry.