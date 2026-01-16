Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Małopolskim uchyliła decyzję prezydenta Krakowa o zawieszeniu Mariusza Graniczki, dyrektora XLIV Liceum Ogólnokształcącego. Sprawa dotyczyła głośnego incydentu z października 2025 roku, kiedy to dyrektor wysłał ucznia do fryzjera z powodu fryzury niezgodnej ze statutem szkoły, nie informując o tym rodziców.

Uchylenie zawieszenia dyrektora XLIV LO w Krakowie – decyzja komisji po głośnym incydencie / Aneta Żurek/Polska Press / East News

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli uchyliła decyzję o zawieszeniu dyrektora XLIV LO w Krakowie, uznając brak podstaw prawnych i faktycznych do takiego kroku.

Sprawa dotyczyła incydentu z wysłaniem ucznia do fryzjera bez powiadomienia rodziców, który komisja uznała za jednostkowy i niegroźny dla bezpieczeństwa uczniów.

Wobec dyrektora nadal toczy się postępowanie wyjaśniające, a miasto przygotowuje konkurs na nowego dyrektora, gdyż obecna kadencja kończy się w sierpniu 2026 roku.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Po tym wydarzeniu prezydent Krakowa zawiesił Mariusza Graniczkę, uznając, że m.in. naruszył on godność zawodu nauczyciela i nie zapewnił uczniowi bezpieczeństwa - przypomina "Gazeta Krakowska".

Dyrektor odwołał się od tej decyzji, a Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Małopolskim uznała, że nie było podstaw prawnych ani faktycznych do jego zawieszenia. Do jej decyzji, z 9 stycznia br., jako pierwszy dotarł portal bialykruk.pl .

Komisja wskazała, że incydent miał charakter jednostkowy, a dalsze pełnienie funkcji przez Graniczkę nie stanowiło zagrożenia dla uczniów. Podkreślono też jego gotowość do wyjaśnienia sytuacji, co według komisji, świadczy o tym, że nie chce utrudniać wyjaśnienia sprawy i wpływać na zeznania świadków.

Postępowanie prowadzi Rzecznik Dyscyplinarny

Obecnie wobec dyrektora prowadzone jest postępowanie wyjaśniające przez Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Małopolskim - informuje "Gazeta Krakowska".

Obowiązki dyrektora XLIV liceum pełni Iwona Rzepecka, dotychczasowa wicedyrektor szkoły.

Miasto przygotowuje konkurs na stanowisko dyrektora, ponieważ kadencja Graniczki kończy się w sierpniu 2026 roku.