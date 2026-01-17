"Wszystko jest jeszcze na stole. W przyszłym tygodniu Parlament Europejski będzie głosował nad naszym wnioskiem skierowania umowy Mercosur do TSUE" - powiedziała Anna Bryłka, która była Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. W ten sposób skomentowała dzisiejsze podpisanie umowy handlowej między Unią Europejską a krajami Mercosuru w Paragwaju. "Premier Donald Tusk i wicepremier Radosław Sikorski już we wrześniu skapitulowali. Nie ma woli w polskim rządzie, by tę umowę blokować" - dodała europosłanka Konfederacji. Anna Bryłka podkreślała, że umowa handlowa między Unią Europejską a krajami Mercosuru naraża polskich rolników na nieuczciwą konkurencję. "Polska jest krajem, który najbardziej traci na tej umowie"- mówiła.

Anna Bryłka / Marcin Suchmiel / RMF FM

Wideo youtube

Według niektórych opinii Komisja Europejska łamie procedury ratyfikacyjne. Umowa handlowa z krajami Mercosuru zostanie przyjęta w sobotę, a ostateczne głosowanie Parlamentu Europejskiego w tej sprawie jeszcze się nie odbyło. Czy możemy złożyć do TSUE skargę o unieważnienie umowy? Czy polski rząd zrobił wszystko, by jej zapobiec? Czy Polska będzie mogła odsyłać żywność niespełniającą norm?

Naszego gościa pytaliśmy także o umowę handlową UE z Indiami. Dlaczego w tej sprawie panuje cisza?

Czy PiS rozgrywa Konfederację? Czy próbuje skłócić Krzysztofa Bosaka ze Sławomirem Mentzenem? Co Konfederacja zamierza zrobić, by Grzegorz Braun nie zabrał jej wyborców? To kolejne tematy, które poruszyliśmy w rozmowie.

Artykuł w trakcie aktualizacji.