Skuteczna akcja polskiej policji. Na terenie powiatu niżańskiego w województwie podkarpackim ujęto 53-latka, za którym wystawiono Europejski Nakaz Aresztowania. Mężczyzna dopuścił się przestępstw narkotykowych na terenie Niemiec. Teraz czeka go ekstradycja.

Policjanci otrzymali informację, z której wynikało, że 53-latek za którym wydano Europejski Nakaz Aresztowania może przebywać na terenie powiatu niżańskiego w województwie podkarpackim.

Był on ścigany za przestępstwa narkotykowe, których dopuścił się m.in. na terenie Niemiec. Okazuje się, że mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości w... swoim mieszkaniu. To właśnie w jego miejscu zamieszkania 53-latka zastali funkcjonariusze policji, którzy udali się tam celem zweryfikowania otrzymanej informacji o miejscu pobytu poszukiwanego.

Po ujęciu mężczyzny powiadomili Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji, które przekazało informacje o zatrzymaniu poszukiwanego stronie niemieckiej. Teraz będzie musiał stanąć przed obliczem wymiaru sprawiedliwości. Jak informuje policja, w sprawie 53-latka ruszyła już procedura ekstradycyjna, którą prowadzi Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu.

"Wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, można zgłaszać bezpośrednio pod numerem 112" - apeluje policja.