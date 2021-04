Sytuacja epidemiczna w Indiach, gdzie w ostatnim czasie drastycznie rośnie liczba zakażeń kornawirusem, jest "niezwykle poruszająca" - powiedział szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus. Zapowiedział wysłanie do tego kraju sprzętu i personelu do walki z epidemią.

Pracownicy szpitala w Mumbaju / DIVYAKANT SOLANKI / PAP/EPA

Podczas konferencji prasowej dyrektor generalny WHO powiedział, że do Indii zostaną wysłane m.in. respiratory oraz mobilne szpitale polowe. Ponadto indyjską służbę medyczną wesprze 2,6 tys. pracowników WHO. Będą pomagali m.in. w szczepieniach przeciw Covid-19.

Jak dodał Ghebreyesus, pandemia na całym świecie nasila się. Liczba infekcji koronawiusem wzrasta już dziewiąty tydzień z rzędu, a liczba zgonów w związku z Covid-19 rośnie od sześciu tygodni.

W zeszłym tygodniu przybyło tylu zakażonych na całym świecie, ile na początku pandemii w ciągu pierwszych pięciu miesięcy - powiedział.

Ostatniej doby odnotowano w Indiach ok. 353 tys. zakażeń koronawirusem oraz 2812 zgonów w związku z Covid-19, od początku pandemii zarejestrowano 17,3 mln infekcji oraz 195 tys. ofiar śmiertelnych. Na świecie koronawirusem zostało zainfekowanych ponad 147 mln osób, z czego ok. 3,11 mln zmarło.