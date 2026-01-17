Prawdopodobnie kolejny białoruski balon przemytniczy znaleziono w nocy z piątku na sobotę przy ul. Włókienniczej w Białymstoku na Podlasiu. Szczątki balonu zawisły na drzewie, a na ziemi leżał pakunek. Drugi balon wylądował w miejsowości Wierzchłowce niedaleko Sokółki.

W nocy przy ul. Włókienniczej w Białymstoku w województwie podlaskim znaleziono prawdopodobnie balon przemytniczy. Szczątki balonu zawisły na drzewie, a na ziemi leżał karton, w którym znajdowało się półtora tysiąca paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy.



Balon prawdopodobnie przyleciał z Białorusi.

Drugi balon wylądował w miejsowości Wierzchłowce niedaleko Sokółki. Przy nim było 150 kartonów nielegalnych papierosów.



Przeważnie tego typu latająca kontrabanda wyposażona jest w urządzenia lokalizujące, aby przemytnicy mogli dotrzeć do paczek z papierosami.



Policja apeluje, aby w przypadku znalezienia takich balonów z paczkami - dla własnego bezpieczeństwa nie zbliżać się do nich i zadzwonić pod numer alarmowy 112.

