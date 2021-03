W ciągu ostatniej dobry w Polsce odnotowano 15 250 nowych zakażeń koronawirusem, a 289 osób zmarło. Istotne zmiany dotyczące programu szczepień w Polsce. Jak zapowiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, wydłużony zostanie czas między podaniem pierwszej a drugiej dawki szczepionki. Od przyszłego tygodnia drugie szczepienie szczepionką Astra Zeneca odbędzie się po 12 tygodniach, zaś firmy Pfizer po 42 dniach. Ozdrowieńcy będą szczepieni raz, pół roku od zakażenia. Dziś 4 marca - dokładnie rok temu w Polsce potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem. "Pacjent zero" trafił wtedy do szpitala w Zielonej Górze. Kanclerz Niemiec Angela Merkel i premierzy krajów związkowych podjęli decyzję o przedłużeniu lockdownu w kraju do 28 marca. Najnowsze dane o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie zbieramy w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Południowokoreańskie pielęgniarki uczą się, jak podawać szczepionkę / YONHAP / PAP/EPA

18:33 Otyłość a Covid-19

Z okazji Światowego Dnia Otyłości współpracująca z WHO Światowa Federacja ds. Otyłości wydała raport opisujący związki między tym schorzeniem a pandemią koronawirusa. W zgodnej opinii naukowców popartej danymi z całego świata otyłość wiąże się z większym ryzykiem ciężkiego przejścia Covid-19, w tym z około dwukrotnie większym ryzykiem hospitalizacji - czytamy w dokumencie.



18:10 Region radomski

Niewiele wolnych miejsc dla chorych na Covid-19 pozostało w szpitalach w regionie radomskim. Zajęte są łóżka covidowe w Radomiu i Przysusze. Wolne miejsca są w Kozienicach i Iłży. Sytuację ma poprawić uruchomienie szpitala tymczasowego.



Nadal nie ma wolnych miejsc - zwłaszcza dla dorosłych pacjentów - w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym (RSS) przy ul. Tochtermana, w którym jest ponad 140 łóżek covidowych. Szpital działa w systemie hybrydowym, co oznacza, że na części oddziałów leczeni są wyłącznie pacjenci z Covid-19, a na pozostałych - z innymi schorzeniami.



18:08 Australia

Władze sanitarne stanu Queensland w Australii potwierdziły pojawienie się tam rosyjskiego wariantu koronawirusa - podały australijskie media. Zakażonym okazał się podróżny z Kataru.



Samolot z osobą zakażoną koronawirusem przyleciał do Brisbane 17 lutego. Wówczas na kwarantannę trafiło 74 pasażerów lotu oraz cała załoga. W trakcie izolacji stwierdzono jeszcze jedno zakażenia Sars-CoV-2, a obydwa przypadki to ten sam wariant koronawirusa - B1.1.317, zwany rosyjskim.



"Chociaż nie jest to wariant budzący duże obawy, nadal niewiele wiadomo o szczepie B1.1.317. Musimy zachować ostrożność i dowiedzieć się więcej o okresie inkubacji i transmisji tego wirusa" - oświadczyły służby sanitarne stanu Queensland.

18:07 Śledztwo ws. pandemii

Grupa międzynarodowych naukowców wzywa do przeprowadzenia nowego, międzynarodowego, niezależnego śledztwa w sprawie pochodzenia wirusa Covid-19. Przesłali list w tej sprawie do kilkudziesięciu czołowych gazet, na całym świecie.

List nie ukaże się zapewne w Chinach, bo według sygnatariuszy nadal nie można wykluczyć, że wirus wydostał się z laboratorium wirusologicznego w Wuhanie. Dziennikarz RMF FM Michał Zieliński rozmawiał ze współorganizatorem przedsięwzięcia, członkiem Atlantic Council, byłym współpracownikiem Billa Clintona i Joe Bidena, a obecnie doradcą szefa Światowej Organizacji Zdrowia Jamie Metzlem.



17:24 Woj. warmińsko-mazurskie

Maseczki ochronne przeznaczone dla mieszkańców Warmii i Mazur systematycznie docierają z Agencji Rezerw Strategicznych do naszego województwa - poinformował rzecznik wojewody Krzysztof Guzek. W sumie będzie to 5,7 mln sztuk.



Według rzecznika wojewody jedna z pierwszych partii maseczek trafiła w okolice Ełku.

17:22 Włochy

Włochy są pierwszym krajem, który wykorzystał unijny instrument kontroli eksportu szczepionek do zablokowania wywozu preparatu. Chodzi o 250 tys. dawek szczepionki AstraZeneca, które miały trafić do Australii.



Zakaz eksportu, który został potwierdzony przez źródła w Komisji Europejskiej, na które powołuje się agencja Reuters. Powodem zablokowania transportu z Włoch do Australii jest fakt, że AstraZeneca nie wywiązuje się z zobowiązań wynikających z umowy z Unią Europejską.

17:22 Niemcy

Od soboty w dyskontach Aldi w Niemczech znajdą się w sprzedaży szybkie testy na obecność koronawirusa, możliwe do samodzielnego przeprowadzenia. Od przyszłego tygodnia będzie je można kupić także w drogeriach Rossmann. Początkowo jeden klient będzie mógł kupić tylko jedno opakowanie. Pakiet kosztuje około 25 euro. Zawiera pięć testów, których wyniki powinny być dostępne w 15 minut po wymazie.

17:21 Pomorskie

Szpital tymczasowy w Centrum Kongresowo-Wystawienniczym AmberExpo w Gdańsku zostanie otwarty 8 marca. Najpierw uruchomionych zostanie tam 56 łóżek, w tym 10 respiratorowych. Docelowo placówka może przyjąć 400 pacjentów - poinformowały służby prasowe wojewody.





16:57 Wrocław

We wtorek rozpocznie działanie szpital tymczasowy we Wrocławiu. Poprowadzi go personel Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Na początek w pierwszym module będzie tam dostępnych 56 łóżek - podał dyrektor USK dr Piotr Pobrotyn.



Szpital tymczasowy we Wrocławiu zlokalizowany przy ul. Rakietowej został zbudowany w kilku modułach. Docelowo ma się tam znaleźć 400 łóżek dla pacjentów chorych na Covid-19. Na tę placówkę medyczną zaadaptowano m.in. pomieszczenia sali konferencyjnej przy hotelu. Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski zlecił prowadzenie lecznicy Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu we Wrocławiu.

16:55 Szczepionki

Nie przewidujemy zakupu rosyjskich szczepionek przeciw Covid-19 - zadeklarował szef kancelarii premiera, minister Michał Dworczyk.



Rząd wciąż zastanawia się nad zakupem szczepionek z Chin. Jeśli chodzi o szczepionki rosyjskie - nie przewidujemy zakupu takich szczepionek. Natomiast jeśli chodzi o szczepionki chińskie - analizujemy tę kwestię. W tej sprawie nie zapadły żadne decyzje - stwierdził Dworczyk.

16:24 Szpitale

Jest coraz mniej miejsc w szpitalach dla pacjentów covidowych, dlatego zwiększone zostaje obłożenie szpitali tymczasowych, a te szpitale, które nie były jeszcze uruchomione, będą przyjmowały pacjentów - powiedział szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk.



Dworczyk przyznał na konferencji prasowej, że miejsca w szpitalach dla pacjentów covidowych są, chociaż jest ich coraz mniej. Mazowsze jest jednym z tych województw, w których najszybciej zmniejsza się liczba miejsc - mówił szef kancelarii premiera.

16:24 Kanclerz Austrii i premier Danii z wizytą w Izraelu

Kanclerz Austrii Sebastian Kurz i premier Danii Mette Frederiksen nie chcą już polegać na UE w kwestii szczepionek przeciw Covid-19 i zawierają nowe partnerstwa. Dziś pojechali z wizytą do Izraela. "Ta podróż wstrząsa solidarnością Europy" - pisze niemiecki dziennik "Die Welt".



16:23 Szczepionki

Z wyjątkiem dostawy od firmy AstraZeneca, która planowana była na dziś, na teraz nie mamy informacji, by były opóźnione dostawy szczepionek - zaznaczył szef KPRM Michał Dworczyk. Pytany o zakup szczepionek poza kontraktem unijnym, oświadczył, że cały czas analizowane są wszystkie możliwości.





15:53 Szwecja

Szczepionka przeciwko Covid-19 koncernu AstraZeneca będzie stosowana w Szwecji również w przypadku osób starszych - podały w czwartek szwedzkie władze zdrowotne. Wcześniej preparat ten zalecano osobom w wieku od 18 do 64 lat.



Badania przeprowadzone w Anglii i Szkocji wykazały skuteczność tego preparatu wśród osób powyżej 65. roku życia - oświadczyła Sara Byfors z Urzędu Zdrowia Publicznego.

15:51 Obostrzenia

Jeśli chodzi o najbliższy weekend nie będzie zmian w obostrzeniach - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Jutro o godz.10 zbierze się Rządowy Zespół Zarzadzania Kryzysowego - podał.



15:07 Zmiany w harmonogramie szczepień

Przedstawiciele rządu podczas konferencji prasowej poinformowali o zmianach w harmonogramie szczepień przeciwko Covid-19. Jest to związane m.in. z opóźnieniami w dostawach szczepionek.



14:44 Zmiany w szczepieniach

Istotne zmiany dotyczące programu szczepień w Polsce. Jak zapowiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, wydłużony zostanie czas między podaniem pierwszej a drugiej dawki szczepionki. Od przyszłego tygodnia drugie szczepienie szczepionką Astra Zeneca odbędzie się po 12 tygodniach, zaś firmy Pfizer po 42 dniach.

Ozdrowieńcy będą szczepieni raz, pół roku od zakażenia.

14:44 Niemcy

Według ministerstwa zdrowia Niemiec stała komisja ds. szczepień STIKO zaleca szczepionkę AstraZeneca także dla osób powyżej 65. roku życia. Minister zdrowia Jens Spahn chce jak najszybciej wdrożyć to zalecenie - podała w czwartek telewizja ARD.



14:41 Szczepionka AstryZeneki

Mamy deklarację, że dzisiejsza dostawa szczepionek, która została odwołana, powinna dotrzeć w poniedziałek - powiedział prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.



Rano do Polski miało dotrzeć 62 tys. dawek szczepionki od firmy AstraZeneca, które miały być rozdystrybuowane na potrzeby szczepień grupy zero, jednak rano Kuczmierowski poinformował, że została ona odwołana. Wyjaśniał, że jako powód podano "problemy formalne przy wypuszczeniu pewnej partii szczepionek".



Po południu prezes RARS powiedział w TVN24, że firma zadeklarowała dostarczenie opóźnionej dostawy w poniedziałek. Wtedy - mówił - ma dotrzeć zarówno partia czwartkowa, jak i ta, która była wstępnie planowana na początek przyszłego tygodnia.



Opóźnienie nie jest duże i nie komplikuje naszych planów, tego harmonogramu, który realizujemy obecnie - powiedział Kuczmierowski.



14:06 Brazylia

Rekordowo wysoką liczbę 1910 zgonów z powodu Covid-19 odnotowano w Brazylii. Od początku pandemii zmarło tam blisko 260 tys. chorych. Jak obliczył dziennik "Correio Braziliense", oznacza to, że w kraju liczącym 206 mln mieszkańców koronawirus zabijał co 45 sekund.



Dziś testy wykazały również rekordową liczbę nowych zakażeń koronawirusem w ciągu poprzednich 24 godzin - 71 704. Dotąd w Brazylii koronawirusem zainfekowanych zostało łącznie 10 718 630 osób.

13:23 Problemy z dostawą szczepionki AstryZeneki

Komisja Europejska pytana o problemy z dostawami szczepionki AstryZeneki do Polski poinformowała, że prowadzi rozmowy z tą firmą farmaceutyczną i robi co może, aby zagwarantować dostawy preparatu do krajów członkowskich UE. Jesteśmy w stałym kontakcie z firmą - powiedział rzecznik KE.



Czwartkowa dostawa 62 tys. szczepionek od firmy AstraZeneca została odwołana przez producenta.



12:57 Kiedy nastąpi częściowe otwarcie branży gastronomicznej?

Za nieco ponad miesiąc mogą zostać otwarte ogródki kawiarniane i restauracyjne - dowiedzieli się nieoficjalnie dziennikarze RMF FM. Takie rozwiązanie dotyczące obostrzeń koronawirusowych Ministerstwo Rozwoju konsultuje z Ministerstwem Zdrowia. Jest nawet wstępna zgoda.

12:54 Problem z miejscami w szpitalu tymczasowym w Warszawie

Zaczyna brakować miejsc w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jak ustalili reporterzy RMF FM - po powiększeniu liczby łóżek do 192, miejsca zostały niemal natychmiast zajęte i zostało ich tylko 20.

12:50 Zawisza: Dzisiaj moglibyśmy mieć pierwsze szczepionki produkowane w Polsce

Wiceszefowa klubu Lewicy Marcelina Zawisza na konferencji w Sejmie odniosła się do informacji, że dostawa 62 tys. szczepionek od firmy AstraZeneca została odwołana przez producenta.

Gdyby rząd PiS nie zachowywał się jak dziecko we mgle i słuchał tego, co mówią nie tylko politycy Lewicy, bo ja rozumiem, że mogą nie chcieć nas słuchać, ale co mówią eksperci, ekspertki i polska branża farmaceutyczna, to bylibyśmy w stanie już dzisiaj produkować w Polsce szczepionki, bo ja rok temu na spotkaniu u premiera pytałam, czy Polska jest gotowa na zapewnienie nam, obywatelom i obywatelkom ,bezpieczeństwa lekowego - mówiła posłanka.

Jak podkreślała, przez bezpieczeństwo lekowe rozumie również produkcję szczepionek przeciwko Covid-19. Gdyby rząd wtedy zaczął interesować się tematem, to zgodnie z tym, co mówią dzisiaj producenci szczepionek, przygotowanie taśmy produkcyjnej to jest 6 do 9 miesięcy. Gdyby zaczęli rok temu, dzisiaj moglibyśmy mieć pierwsze szczepionki produkowane w Polsce na licencji jednego z dopuszczonych do użytku producentów - podkreślała.

12:40 Covid-19 u pracowników słupskiego magistratu

U kilku pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku potwierdzono zakażenie koronawirusem, kolejni do czasu uzyskania wyników testów na Covid-19 objęci są kwarantanną. W związku z tą sytuacją referat ewidencji ludności będzie czasowo zamknięty - poinformowała rzeczniczka magistratu Monika Rapacewicz.





11:35 Dostawa szczepionek AstraZeneca do Polski odwołana

Czwartkowa dostawa 62 tys. szczepionek firmy AstraZeneca została odwołana przez producenta - poinformował PAP szef Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Koncern ma problemy z dostawami - dzisiejsza partia, która miała trafić do Polski, już była okrojona względem wcześniejszych ustaleń.

11:01 Rosyjska szczepionka pod lupą EMA

Europejska Agencja Leków (EMA) poinformowała, że jej Komitet ds. Leków rozpoczął przyspieszoną ocenę (rolling review) szczepionki Sputnik V przeciw Covid-19, opracowanej przez rosyjskie Narodowe Centrum Epidemiologii i Mikrobiologii im. Gamalei.

10:04 Czarnek o powrocie do nauki stacjonarnej: Na razie nie ma warunków

Czekam na to, by były warunki ku temu, by uczniowie klas IV-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych, ale również studenci, przynajmniej hybrydowo wrócili do nauczania stacjonarnego, ale tych warunków na razie nie ma - mówił w TVP 1 minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Przygotowujemy się, a w ramach tych przygotowań prowadzimy bardzo zaawansowaną akcję szczepień nauczycieli co pozwoli nam na podejmowanie decyzji w przyszłości - dodał.

Minister pytany był też o poniedziałkową wypowiedź prof. Andrzeja Horbana, głównego doradcy premiera ds. Covid-19, że należy wstrzymać szczepienia nauczycieli i nauczycieli akademickich.



Nie ma takiego pomysłu. Prof. Horban nie jest politykiem, prof. Horban jest znakomitym, wybitnym ekspertem epidemiologii, wirusologii, świetnie prowadzi Radę Medyczną przy panu premierze, natomiast wypowiada się w sposób swobodny bez zobowiązań politycznych, w zeszłym tygodniu miał nieco inne zdanie, reaguje na bieżąco na to, co się dzieje. Nie ma dzisiaj żadnych podstaw do tego i żadnych przesłanek, by przerywać szczepienie kogokolwiek - zapewnił Czarnek.

09:45 Leczył polskiego "pacjenta zero": Psychicznie to dla nas ciężki rok

Dziś mija dokładnie rok, od kiedy w Polsce potwierdzono pierwszy przypadek Covid-19. "Pacjentem zero" okazał się mężczyzna przyjęty dwa dni wcześniej na oddział zakaźny szpitala w Zielonej Górze. Pierwszym zespołem, który mierzył się z chińskim patogenem, był więc jego personel. 365 dni od momentu, który uważamy za początek pandemii w Polsce, rozmawiamy z Jackiem Smykałem - szefem oddziału zakaźnego Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. To rozmowa o wspomnieniach, obserwacjach medycznych, prognozach na przyszłość, ale co istotne - również o powikłaniach po przebytej chorobie wywołanej wirusem Sars-Cov-2.

09:15 Ponad 15 tys. nowych zakażeń w Polsce

W ciągu ostatniej dobry w Polsce odnotowano 15 250 nowych zakażeń koronawirusem, a 296 osób zmarło. Takie informacje przekazał w rozmowie z Wirtualną Polską minister zdrowia Adam Niedzielski.

08:55 Jak politycy i eksperci zmieniali zdanie ws. koronawirusa?

"Pojawienie się tego wirusa nic nie zmieni. Jesteśmy gotowi" - te słowa 3 lutego 2020 roku wypowiedział na antenie RMF FM ówczesny minister zdrowia Łukasz Szumowski. Miesiąc później, 4 marca, wykryto w naszym kraju pierwsze zakażenie koronawirusem. W ciągu tego roku politycy i rządowi eksperci próbowali przekonywać nas m.in., że koronawirus "to nie jest wirus, którego będziemy się bali jak SARS-u czy MERS-u", że tak w ogóle to "od grypy różni się tylko nazwą" i "już nie trzeba się jego bać". Za to "trzeba pójść na wybory, tłumnie". Nawet i bez maseczki? Przecież "one nie zabezpieczają przed wirusem i nie wiadomo, po co ludzie je noszą"... A poza tym "nie każdy lubi, nie każdy może". Pandemiczna rzeczywistość szybko i brutalnie zweryfikowała te tezy. A my dzisiaj, równo rok od pojawienia się w Polsce koronawirusowego "pacjenta zero", przypominamy najważniejsze i najgłośniejsze wypowiedzi i działania polityków w walce z pandemią. Co mówili i jak zmieniało się ich podejście do koronawirusa? Zobaczcie wideo, które dla Was przygotowaliśmy!

"Już nie trzeba się jego bać!", czyli jak politycy i eksperci zmieniali zdanie nt. koronawirusa Jakub Rutka / RMF FM

08:00 Szczepienia w Polsce mają przyspieszyć w drugim kwartale

Nawet 5-6 mln szczepień miesięcznie - takie są założenia rządu, co by oznaczało trzykrotny wzrost, bo dziś średnia wynosi jedynie 1,7 mln - pisze w czwartek "Dziennik Gazeta Prawna".



"Dzięki czemu ma nastąpić takie przyspieszenie? Dotychczasowi producenci zapowiadają zwiększenie dostaw. Przełomem będzie też wprowadzenie na rynek czwartego preparatu - firmy Johnson & Johnson. Jak się dowiedział DGP, do końca czerwca do Polski może trafić 4 mln dawek tej szczepionki. I tyle osób zostałoby uodpornionych, to bowiem preparat jednodawkowy - w odróżnieniu od innych stosowanych w naszym kraju. Pierwsze jego partie mają się pojawić w połowie kwietnia" - pisze "DGP".

07:00 Polski “pacjent zero": Pozostała poważna trauma

Choroba, co prawda ustąpiła, ale są pozostałości - przyznał w rozmowie z PAP polski "pacjent zero" - Mieczysław Opałka z Cybinki. To on jako pierwsza osoba z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem trafił przed rokiem do szpitala w Zielonej Górze.

Musiałem się usprawnić fizycznie i psychicznie, pozostała jednak poważna trauma. Ona cały czas trwa. Przez to, że ten Covid-19 się ciągnie, jest jeszcze trudniej. Wciąż odczuwam dolegliwości. Mam problemy z koncentracją, moje myślenie jest w jakiś sposób spowolnione - relacjonował. Opałka przed dwoma tygodniami wrócił ze szpitala-sanatorium dla ozdrowieńców w Głuchołazach. Ludzie, którzy tam przebywali, podobnie jak ja mają problemy z oddychaniem, mają problemy ruchowe, psychiczne - przyznał.

06:45 Jak pandemia zmieniła życie Polaków?

Ponad połowa Polaków nie odczuła problemów finansowych w związku z trwającą od roku pandemią koronawirusa - wynika z sondażu United Surveys przeprowadzonego dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Pogorszenie swojej sytuacji materialnej zauważyła w tym czasie jedna czwarta badanych. Z sondażu wynika też, że po roku zmagań z Covid-19, w czasie którego obowiązywały liczne obostrzenia i zakazy, prawie 44 proc. z nas jest mniej zadowolonych z życia.

05:49 Włochy: Ozdrowieńcy mogą dostać jedną dawkę szczepionki

We Włoszech osobom, które przeszły zakażenie koronawirusem - zarówno z objawami, jak i bez - można podać jedną dawkę szczepionki zamiast dwóch - ogłosiło Ministerstwo Zdrowia. W tym przypadku szczepienie zalecane jest w okresie od 3 do 6 miesięcy po infekcji.

Resort zdrowia w wydanym okólniku zajął stanowisko w dyskutowanej we Włoszech od dłuższego czasu kwestii szczepień tzw. ozdrowieńców w związku z opiniami części ekspertów, że w większości przypadków dla nich wystarczająca jest jedna dawka preparatu, bo mają już przeciwciała.

Możliwe jest rozważenie podania jednej dawki szczepionki - podkreśliło ministerstwo w rozporządzeniu "Szczepienie osób, które przeszły infekcję SARS-CoV-2". Jest tam zalecenie, by ozdrowieńców szczepić minimum trzy miesiące po udokumentowanym zakażeniu, a najlepiej pół roku po niej.

05:10 "Debata na temat pochodzenia koronawirusa pozostaje otwarta"

Chiny uwolniły się od jakiejkolwiek odpowiedzialności za pandemię - ocenił w rozmowie z "Le Figaro" Francois Heisbourg, francuski politolog i specjalny doradca Fundacji Badań Strategicznych. Podkreślił, że Chińczycy surowo ukarali kraje, które domagały się bezstronnego międzynarodowego śledztwa w sprawie pochodzenia koronawirusa, m.in. Australię, na którą nałożyli sankcje gospodarcze i zablokowali import.



Debata na temat jego pochodzenia pozostaje otwarta, dotyczy kwestii fundamentalnych i jest potencjalnie wybuchowa, ponieważ nie wiemy, jak powstał ten koronawirus - przypomniał politolog. Dodał, że jedynie były prezydent USA Donald Trump odważył się publicznie mówić o "chińskim pochodzeniu SARS-CoV-2".

05:05 Lockdown w Niemczech przedłużony

Kanclerz Niemiec Angela Merkel i premierzy krajów związkowych podjęli decyzję o przedłużeniu lockdownu w kraju do 28 marca. Przedstawiono kilka opcji poluzowań w zależności od rozwoju sytuacji.



Po konferencji Angela Merkel mówiła o "wchodzeniu w nową fazę epidemii z uzasadnionymi nadziejami". Teraz chodzi głównie o "mądre podejmowanie kolejnych działań zmierzających w kierunku otwarcia (gospodarki)" - zaznaczyła. Wiosna 2021 roku będzie inna niż wiosna rok temu - przyznała.



Pierwsze poluzowanie zasad lockdownu powinno wejść w życie już w poniedziałek - zapowiedziała kanclerz. Na początek zostanie złagodzone rygorystyczne ograniczenie prywatnych kontaktów. Począwszy od przyszłego poniedziałku, prywatne spotkania w jednym gospodarstwie domowym z udziałem członków innej rodziny będą ponownie możliwe, ale ograniczono liczbę ich uczestników do pięciu osób oprócz dzieci do 14 roku życia. Jeśli liczba infekcji będzie się nadal obniżać, z czasem dozwolonych będzie jeszcze więcej kontaktów z innymi osobami.



Targi ogrodnicze, kwiaciarnie i księgarnie mogą również być ponownie otwierane w całym kraju od 8 marca, ale na ściśle określonych zasadach. Dotyczą one przestrzegania zasad higieny i dystansowania społecznego: wprowadzono regułę, że na jednego klienta ma przypadać dziesięć metrów kwadratowych i dotyczy to pierwszych 800 metrów kwadratowych powierzchni sprzedaży. Na każde dodatkowe 20 metrów kwadratowych powierzchni sprzedaży przypada jeden dodatkowy klient - ustalono.