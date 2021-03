„Pomyliłem się tak, jak wszyscy eksperci na całym świecie, ponieważ wtedy już było wiadomo jaki to jest wirus, jaki ma genom, że 80 proc. tego wirusa to taki sam genom jak wirus SARS, z którym sobie świat poradził” – tak Jarosław Pinkas skomentował w Popołudniowej rozmowie w RMF FM swoje słowa ze stycznia 2020 roku. Wówczas – również w Popołudniowej rozmowie w RMF FM – stwierdził, że epidemia grypy jest znacznie większym problemem niż koronawirus. Wyraził też nadzieję, że Polska będzie wolna od koronawirusa.

Wideo youtube

Były Główny Inspektor Sanitarny tłumaczył, dlaczego mówił na początku 2020 roku w mediach, że Polsce nie grozi żadna pandemia: Dlatego że moim obowiązkiem w tamtym czasie i także teraz jest zachowanie daleko idącego spokoju i pokazanie, że jesteśmy krajem, który jest sobie w stanie poradzić. Bo z tym wirusem można sobie poradzić tylko wtedy, kiedy zachowujemy spokój. Mamy perspektywę, że ludzie będą rozsądni, ponieważ ten wirus - to już w tej chwili oczywiście wiemy - to jest głównie socjologia. CDC, cała Unia Europejska mówiła jednym głosem. Ja miałem święty obowiązek mówić dokładnie tak samo. W tym samym czasie wszyscy eksperci w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie mówili dokładnie to samo.

"Zastałem zdewastowaną, zdemotywowaną inspekcję sanitarną"

Nasze przygotowanie, to przede wszystkim przygotowanie mentalne. To takie przygotowanie, że musimy sprostać, że nie jesteśmy od siania defetyzmu, tylko od robienia rzeczy ex tempore i szybkiego działania (...) Ja byłem przez ostatnie dwa lata inspektorem sanitarnym, który zastał zdewastowaną, zdemotywowaną inspekcję sanitarną. Gdyby nie rok 2019, gdyby nie nasze stulecie, gdyby nie wlanie ogromnej ilości ducha do pracowników inspekcji, to nic by z tego nie było. Moim świętym obowiązkiem było zachowanie spokoju, a nie sianie defetyzmu - mówił o przygotowaniu sanepidu do walki z pandemią Jarosław Pinkas.

W programie poruszono też temat wystąpienia byłego Głównego Inspektora Sanitarnego w Sejmie w czerwcu 2020 roku. Wówczas Pinkas mówił o sukcesie Polski w walce z pandemią. Ja to mówiłem bardzo poważnie i w tamtym czasie miałem obowiązek to powiedzieć, bo za mną stała wiedza i istotne działania, które wiedziałem, że zostały podjęte: w odpowiednim czasie, w odpowiednim natężeniu, z odpowiednimi możliwościami. Więcej się nie dało - stwierdził Pinkas. Byłem Głównym Inspektorem Sanitarnym odpowiedzialnym za to, żeby miliony ludzi były kwarantannowane, izolowane. Wydaliśmy tysiące różnych rozporządzeń, analiz (...) . Gdyby nie moje służby, gdyby nie 16 tys. ludzi, to nie mógłbym mówić o przejściu przez epidemię suchą stopą, ponieważ analizując to co się działo w Europie, w całym świecie, ci ludzie (pracownicy sanepidu - przyp. RMF FM) odnieśli prawdziwy sukces.