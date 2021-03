Jeśli chodzi o najbliższy weekend nie będzie zmian w obostrzeniach - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Jutro o godz.10 zbierze się Rządowy Zespół Zarzadzania Kryzysowego - podał.

Wnętrza budynku „G” Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Rzecznik był pytany na konferencji m.in. o kalendarz decyzji w sprawie obostrzeń.

Spływają do nas dane dotyczące zachorowań w poszczególnych województwach. Jeżeli chodzi o najbliższy weekend, to zmian żadnych, jeśli chodzi o obostrzenia, nie będzie - przekazał.



Rzecznik poinformował jednocześnie, że jutro o godz. 10 zbierze się Rządowy Zespół Zarzadzania Kryzysowego. Będziemy omawiać aktualną sytuację, i być może już jutro będą podjęte decyzje w tym zakresie. Sytuacja jest dynamiczna. Nie mogę powiedzieć w tej chwili, w jakim kierunku będą szły decyzje, jeśli chodzi o obostrzenia - powiedział.



Rozważamy, aby ze względu na to, że sytuacja jest zróżnicowana w poszczególnych województwach, by przejść docelowo na tygodniowy system raportowania, a nie tak jak do tej pory - dwutygodniowy - dodał.



Pozwoliłoby to, jak mówił, "w tych miejscach, gdzie sytuacja jest nieco lepsza obostrzenia niwelować, a tam, gdzie to konieczne je wprowadzać". Zaznaczył, że następowałoby to z pewnym wyprzedzeniem, by poszczególne podmioty m.in. gospodarcze mogły się przygotować.



Co ze służbą zdrowia?

Rzecznik rządu został zapytany też o otwarcie służby zdrowia w najbliższym czasie dla chorych na inne choroby niż Covid-19.



Procedowane jest rozporządzenie, które będzie to uściślało, myślę że pan minister (zdrowia) Adam Niedzielski będzie w stanie jutro przedstawić szczegóły w tym zakresie - poinformował Piotr Müller.



Zwrócił uwagę, że powstały szpitale tymczasowe dla chorych na Covid-19, więc wiele oddziałów szpitali powiatowych, które były wcześniej przekształcone w tzw. oddziały covidowe, "została już uruchomiona do regularnego funkcjonowania w zakresie pomocy tym wszystkim osobom, które mają inne schorzenia, wymagające leczenia".