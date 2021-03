W ciągu ostatniej dobry w Polsce odnotowano 15 250 nowych zakażeń koronawirusem, a 296 osób zmarło. Takie informacje przekazał w rozmowie z Wirtualną Polską minister zdrowia Adam Niedzielski.

Personel medyczny w szpitalnym oddziale ratunkowym dla pacjentów z koronawirusem w jednoimiennym szpitalu zakaźnym CSK MSWiA w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

W środę badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u 15 698 osób, najwięcej odnotowano ich w woj. mazowieckim - 2750. W dobowych zakażeniach doszliśmy do poziomów odnotowanych w listopadzie. Zmarło 309 osób.

Mija rok od potwierdzenia pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce

Dziś mija rok od potwierdzenia pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce. Choroba, co prawda ustąpiła, ale są pozostałości - przyznał w rozmowie z PAP polski "pacjent zero" - Mieczysław Opałka z Cybinki. To on jako pierwsza osoba z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem trafił przed rokiem do szpitala w Zielonej Górze.

Musiałem się usprawnić fizycznie i psychicznie, pozostała jednak poważna trauma. Ona cały czas trwa. Przez to, że ten Covid-19 się ciągnie, jest jeszcze trudniej. Wciąż odczuwam dolegliwości. Mam problemy z koncentracją, moje myślenie jest w jakiś sposób spowolnione - relacjonował. Opałka przed dwoma tygodniami wrócił ze szpitala-sanatorium dla ozdrowieńców w Głuchołazach. Ludzie, którzy tam przebywali, podobnie jak ja mają problemy z oddychaniem, mają problemy ruchowe, psychiczne - przyznał.

Początek walki z koronawirusem wspominał w rozmowie z reporterem RMF FM Mateuszem Chłystunem ordynator oddziału zakaźnego w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze - dr Jacek Smykał. Każdy wiedział, co ma robić. Mieliśmy zabezpieczony sprzęt ochrony osobistej, ponieważ nasz oddział przez jakiś czas pełnił rolę oddziału kohortującego większość pacjentów z tzw. wirusem New Delhi, a więc wymagania epidemiologiczne były bardzo wysokie. Mieliśmy kombinezony, maseczki, rękawice - to wszystko u nas było w dostatecznej ilości - relacjonował. Całą rozmowę możecie przeczytać tutaj.