Ponad 9 tys. przypadków zachorowań w Polsce. Od poniedziałku zmiana w obostrzeniach [NA ŻYWO]

Ministerstwo Zdrowia w niedzielę rano poinformowało o 340 nowych zakażeniach koronawirusem. Według resortowych danych zmarły 3 kolejne osoby. Aktualny bilans epidemii w kraju, to 9082 przypadki zakażeń, 350 ofiar śmiertelnych. Szybkie testy dotarły do Polski z Korei Południowej. Jak zapewnił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska – testy będą wykonywane w 15 min i w pierwszej kolejności trafią do medyków. Od poniedziałku 20 kwietnia w Polsce rozpoczyna się pierwszy etap rządowego plany zdejmowania obostrzeń. Najnowsze dane z USA mówią o 1891 kolejnych zgonach osób chorych na Covid-19. W Stanach Zjednoczonych wykryto już ponad 732 tys. przypadków zakażenia SARS-CoV-2.

"Wszystkie prognozy mówią, że jesienią może pojawić się druga fala zachorowań na koronawirusa; co gorsza może się ona skumulować z epidemią grypy" - stwierdził w sobotę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Od poniedziałku 20 kwietnia w Polsce rozpoczyna się pierwszy etap rządowego planu zdejmowania obostrzeń. Na początek otwierane będa parki i inne miejsca do rekreacji. Zmieniają się także limity, dotyczące osób przebywających w sklepach, czy w kościołach. SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY>>>

Najnowsze dane z USA mówią o 1891 kolejnych zgonach osób chorych na Covid-19. W Stanach Zjednoczonych wykryto już ponad 732 tys. przypadków zakażenia SARS-CoV-2.

12:46 ZANIEDBANIA BRYTYJSKICH WŁADZ W DZIAŁANIU WS. WALKI Z EPIDEMIĄ?

Michael Gove, minister bez teki w gabinecie Borisa Johnsona, bronił w niedzielę działań brytyjskiego rządu na epidemię koronawirusa, która zdaniem "The Sunday Times" była spóźniona i pełna błędów. "The Sunday Times" napisał m.in., że rząd na początkowym etapie poważnie zlekceważył zagrożenie związane z epidemią koronawirusa, a spóźniona o ponad pięć tygodni reakcja i zaniedbania z poprzednich lat przyczyniły się do śmierci tysięcy ludzi.



Pomysł, że premier pominął spotkania, które były istotne dla naszej reakcji na koronawirusa jest groteskowy - powiedział Gove w stacji Sky News. Wyjaśniał, że posiedzeniom sztabu kryzysowego mogą przewodniczyć inny ministrowie, ale to i tak premier podejmuje ostateczne decyzje.

12:43 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

12:30 NOWE PRZYPADKI ZACHOROWAŃ W AUSTRII

12:20 KORONAWIRUS W HISZPANII

Podczas ostatniej doby w Hiszpanii zmarło 410 osób, u których rozpoznano Covoid-19. Tym samym łączna liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła w tym kraju do 20 453 - poinformowało w niedzielę hiszpańskie ministerstwo zdrowia.



Według służb sanitarno-epidemiologicznych Hiszpanii podczas ostatnich 24 godzin odnotowano nowych 4218 zakażeń SARS-CoV-2. Dotychczasowy bilans infekcji koronawirusem sięga 195 944.

12:17 SYTUACJA SZPITALA W KOŁOBRZEGU

12:16 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

12:10 KORONAWIRUS W ROSJI

Liczba wszystkich zakażeń koronawirusem w Rosji sięgnęła w niedzielę 42 853 - po wykryciu 6060 nowych przypadków w ciągu ostatniej doby. 43 proc. nowych zakażonych nie ma objawów klinicznych Covid-19 - poinformował w niedzielę sztab kryzysowy.Zmarło w ciągu ostatniej doby 48 osób. Tym samym liczba dotychczasowych przypadków śmiertelnych sięgnęła 361. Szpitale opuściło w ciągu ostatnich 24 godzin 234 pacjentów. Liczba wyleczonych z Covid-19 od początku epidemii jest szacowana na 3291.



W Rosji przeprowadzono dotychczas ponad 2 mln testów na obecność koronawirusa.

12:05 DOBRE WIEŚCI Z KRAJU

12:02 DRAMATYCZNA SYTUACJA W HOSPICJUM W KŁAJPEDZIE

Na Litwie w ciągu ostatniej doby potwierdzono 59 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Większość, bo aż 40, dotyczy hospicjum w Kłajpedzie - poinformował w niedzielę resort zdrowia Litwy. Całkowita liczba zakażonych na Litwie wynosi 1298. Zmarły 34 osoby.



Zakażenia w hospicjum "Klaipedos hospisas", które jest prywatną placówką, dotyczą tak pacjentów, jak pracowników. Obecność koronawirusa wykryto u 30 pacjentów i 10 osób z obsługi medycznej.

12:00 KORONAWIRUS W WIELKIEJ BRYTANII

11:50 W JASTRZĘBIU-ZDROJU WSTRZYMANE PRZYJĘCIA DO SZPITALA

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju wstrzymał przyjęcia pacjentów z powodu zagrożenia epidemiologicznego. W opublikowanym w niedzielę komunikacie placówka nie podaje, ile osób zostało zakażonych koronawirusem.



W związku z pojawieniem się zagrożenia epidemiologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, dyrekcja zdecydowała o wstrzymaniu przyjęć. Czekamy na wszystkie wyniki pobranych próbek od pacjentów i personelu - napisano w niedzielę na stronie internetowej szpitala.

11:45 POZNAŃSKI CARITAS WSPOMAGA WALKĘ Z KORONAWIRUSEM

Od początku pandemii Caritas Archidiecezji Poznańskiej przekazała 190 tys. zł na walkę z koronawirusem. Z zebranych pieniędzy kupiono m.in. respirator. W niedzielę poznańska Caritas obchodzi 30-lecie swojego istnienia.



Zastępca dyrektora Caritas Poznań ks. Łukasz Łukasik poinformował PAP, że w sobotę zakończono zbiórkę pieniędzy na zakup środków higienicznych i dezynfekujących dla czterech wielkopolskich Domów Pomocy Społecznej. Udało się nam zebrać 63 tys. zł, czyli o 3 tys. zł więcej niż zakładaliśmy - powiedział.

11:40 ROZGRYWKI ANGIELSKIEJ LIGI WSTRZYMANE PRZEZ KORONAWIRUSA

Jeśli wstrzymany z powodu pandemii koronawirusa sezon angielskiej ekstraklasy piłkarskiej nie zostanie dokończony, w elicie mogą utrzymać się wszystkie zespoły - powiedział po konferencji przedstawicieli klubów właściciel Brighton & Hove Albion Tony Bloom.





11:30 GDZIE MUSIMY ZAKRYWAĆ USTA I NOS?

11:25 ROZGRYWKI W BUNDESLIDZE

W przypadku wznowienia rozgrywek niemieckiej ekstraklasy próbki krwi piłkarzy pod kontem koronawirusa mogą być badane przez laboratorium weterynaryjne. Mogło by się tak stać w przypadku gdyby przyszpitalne placówki nie miały wolnych terminów.

Rywalizacja w Bundeslidze została przerwana w pierwszej połowie marca. Ma ruszyć w maju.

11:14 OD PONIEDZIAŁKU ZMIANA OBOSTRZEŃ W POLSCE

W niedzielę został uruchomiony alert RCB, skierowany do mieszkańców całej Polski, przypominający o nowych zasadach bezpieczeństwa związanych z koronawirusem - poinformowało w niedzielę na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

W czwartek premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosili plan stopniowego łagodzenia obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19. TUTAJ SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY>>>





10:45 NIEZWYKŁE URODZINY 6-LATKI W KWARANTANNIE

W sobotni poranek policjanci odebrali i dostarczyli pod samą bramę tort wraz z kolorowymi balonami dla 6-letniej dziewczynki, która ze swoją rodziną przebywa na kwarantannie.

10:42 UKRAINA

Na Ukrainie potwierdzono dotychczas 5449 przypadków zakażenia koronawirusem, liczba ta wzrosła o 343 w ciągu minionej doby - podało w niedzielę ministerstwo ochrony zdrowia. Łącznie zmarło 141 osób chorych na Covid-19, osiem zgonów odnotowano minionego dnia.



10:36 WĘGRY

Siedemnaście osób, u których zdiagnozowano Covid-19, zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech - poinformowano w niedzielę na rządowej stronie internetowej poświęconej epidemii koronawirusa. Zakażenie SARS-CoV-2 stwierdzono u 82 nowych osób.



Łączna liczba zmarłych z powodu powikłań po przejściu Covid-19 wzrosła tym samym do 189 przypadków. Całkowita liczba wykrytych i potwierdzonych zakażeń wynosi 1916 przypadków

10:18 NAKAZ ZAKRYWANIA UST I NOSA W POLSCE

10:05 NOWE DANE MINISTERSTWA ZDROWIA W POLSCE

Ministerstwo Zdrowia w niedzielę rano poinformowało o 340 nowych zakażeniach koronawirusem. Według resortowych danych zmarły 3 kolejne osoby. Łącznie w Polsce mamy 9082 przypadki i 350 zgonów.



09:22 DZIENNY RAPORT O KORONAWIRUSIE W POLSCE

08:43 KORONAWIRUS W NIEMCZECH

184 osoby zmarły z powodu Covid-19 w Niemczech w ciągu ostatniej doby - poinformował w niedzielę Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. To o 58 zgonów mniej niż w sobotę i 115 mniej niż w piątek. Łączna liczba ofiar zakażenia koronawirusem wynosi 4294.



Obecność koronawirusa potwierdzono u 2458 nowych osób; łączna liczba zidentyfikowanych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w Niemczech wzrosła do 139 897.

08:40 KIBICE BILBAO NA BALKONACH W DZIEŃ MECZU

W sobotę w Sewilli miał odbyć się finał Pucharu Króla, w którym Athletic Bilbao miał zmierzyć się z Realem Sociedad. Mecz przełożono jednak z powodu pandemii koronawirusa. Mimo to fani Athleticu wyszli na balkony i wiwatowali na cześć swojej drużyny.



Jesteśmy na balkonach, ponieważ nie pozwolili nam pojechać do Sewilli. Jedyne, co możemy zrobić, to świętować tutaj - powiedział kibic Athleticu Bilbao.

Kibice Athleticu Bilbao wyszli na balkony w dniu, w którym ich drużyna miała grać w finale Pucharu Króla X-news

08:37 GWIAZDY W PODZIĘKOWANIU DLA MEDYKÓW

Lady GaGa, Celine Dion, Billie Eilish, Jennifer Lopez, Taylor Swift, Andrea Bocelli, Paul McCartney, Elton John, Stevie Wonder, Rolling Stones i inne gwiazdy dziękowali w sobotę medykom walczącym z Covid-19. Dedykowali im koncert "One World: Together at Home".



Wideo youtube

Kuratorem imprezy transmitowanej do wielu krajów świata była Lady Gaga. Przygotowała program we współpracy z Światową Organizacją Zdrowia (WHO) oraz ruchem obywatelskim Global Citizen założonym, by położyć kres skrajnemu ubóstwu do roku 2030. Artyści występowali ze swoich domów.



08:30 77. ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM. AKCJA ŻONKIL PRZENIESIONA DO INTERNETU #ŁĄCZYNASPAMIĘĆ



Dziś 77. Rocznica powstania w getcie warszawskim. Ze względu na obostrzenia w związku z walką z pandemią nie odbędą się natomiast oficjalne uroczystości pod pomnikiem Bohaterów Getta. W imieniu władz stolicy w dziesięciu punktach Warszawy, związanych z walkami, zostaną złożone kwiaty.

"W niedzielę kolejna rocznica powstania w getcie warszawskim i wspaniała akcja Żonkile. Sam wielokrotnie byłem wolontariuszem tej akcji, kiedy rozdawaliśmy ten symbol powstania w getcie warszawskim" - mówił w nagraniu na Facebooku prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i przypomniał, że w tym roku akcja została przeniesiona do internetu.





77 lat temu, 19 kwietnia 1943 r., żydowscy bojownicy z ŻOB i ŻZW stawili zbrojny opór oddziałom niemieckim, które przystąpiły do likwidacji warszawskiego getta. "Są takie piękne słowa: godność, człowieczeństwo. Tego broniliśmy" - mówił o podjętej wtedy walce Marek Edelman, jeden z przywódców zrywu. Przypominamy tragiczną historię powstania>>>

08:21 KORONAWIRUS W AUSTRII

08:15 WOJSKO W WALCE Z EPIDEMIĄ W POLSCE

07:50 OTWARTO PLAŻĘ W JACKSONVILLE. "To może być początek powrotu do normalnego życia"

Decyzją burmistrza Jacksonville Lenny'ego Curry'ego plaże są ponownie otwarte od piątku. Gdy tylko policja zniosła blokadę, nad morze już w piątek ruszyły tłumy. W sobotę plaże znów przyciągnęły wielu ludzi. Amerykańskie media pokazują filmy z pływającymi, łowiącymi ryby, spacerującymi czy biegającymi plażowiczami w Jacksonville.

Plaże otwarto pod pewnymi warunkami. Zakazane jest opalanie się oraz wnoszenie m.in. ręczników kąpielowych, krzesełek i zestawów do grilla. Na plażach można przebywać wyłącznie w godzinach od 6 do 11 przed południem i od 17 do 20 wieczorem.

To może być początek powrotu do normalnego życia - ocenił Curry uzasadniając swoją decyzję. Burmistrz apelował przy tym o przestrzeganie wytycznych mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. W jego ocenie - przedstawionej w sobotę - plażowicze stosują się do zaleceń władz.

Jeśli eksperyment w Jacksonville się powiedzie, udostępnione zostaną inne plaże. Nad ich otwarciem zastanawiają się władze hrabstwa Miami-Dade na Florydzie; myślą o tym również w Karolinie Południowej.





07:42 OBOSTRZENIA W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ W POLSCE

07:20 WIĘKSZOŚĆ CHORYCH NA COVID-19 NIE WYMAGA SPECJALISTYCZNEGO LECZENIA



W przypadku zakażenia koronawirusem u 80 proc. osób nie występują symptomy choroby albo są one skąpe. Ogólnie rzecz biorąc, jest to typowa infekcja górnych dróg oddechowych, podobna do przeziębienia lub grypy. U części osób może jednak dojść do zapalenia płuc - wyjaśnił konsultant krajowy ds. chorób zakaźnych prof. Andrzej Horban. Dodał, że najczęściej jest to tak zwane śródmiąższowe zapalenie płuc.



Większość ludzi zakażonych koronawirusem nie wymaga leczenia w szpitalu, a ci, którzy mają objawy kliniczne, też często nie wymagają żadnej zaawansowanej terapii. Leczy się ich objawowo - powiedział w rozmowie z PAP profesor.

06:53 IGRZYSKA W TOKIO W CZASIE PANDEMII

Członek grupy eksperckiej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Brian McCloskey uważa, że za wcześnie na ocenianie zorganizowania igrzysk w Tokio w 2021 roku jako mało realne z uwagi na pandemię. Jego zdaniem nawet bez szczepionki możliwe będzie przeprowadzenie ich w bezpieczny sposób.

Pierwotnie igrzyska w stolicy Japonii miały się odbyć latem, ale z powodu koronawirusa przełożono je o rok. Ciągła walka z pandemią oraz opinie ekspertów głoszące, że na wynalezienie szczepionki trzeba będzie czekać jeszcze między 12 a 18 miesięcy sprawiły, iż zaczęły pojawiać się głosy, że również nowy termin tej imprezy może być mało realny.





06:49 WYBORY W WENEZUELI MOGĄ ZOSTAĆ PRZENIESIONE

Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro powiedział, że wybory parlamentarne zaplanowane na 2020 r. mogą zostać przeniesione z powodu epidemii koronawirusa.

W wywiadzie dla stacji radiowej w Caracas Maduro powiedział: "Nie wiem, czy wybory parlamentarne odbędą się w tym roku. Dzisiaj nie jestem w stanie odpowiedzialnie powiedzieć, że one się odbędą. Decyzję w tej sprawie podejmie Sąd Najwyższy."

06:43 USA OTWIERA GOSPODARKĘ

Prezydent USA Donald Trump powiedział w sobotę, że Teksas i Vermont pozwolą na ponowne otwarcie niektórych firm w poniedziałek, jednocześnie przestrzegając środków ostrożności związanych z koronawirusem, zaś Montana zacznie znosić ograniczenia w piątek.



Nadal widzimy wiele pozytywnych oznak, że wirus osiągnął swój szczyt - powiedział Trump dziennikarzom na codziennej konferencji.



Donald Trump / TASOS KATOPODIS / POOL / PAP/EPA

Niektórzy gubernatorzy stanów ostrzegają jednak, że nie podejmą działań przedwcześnie, aby ponownie otworzyć swoje gospodarki. Musimy wykonywać więcej testów na obecność koronawirusa oraz dysponować rzetelnymi informacjami potwierdzającymi, że szczyt zachorowań jest już za nami - twierdzą.

06:36 W CIĄGU DOBY W USA ZMARŁO 1891 OSÓB ZAKAŻONYCH KORONAWIRUSEM

1891 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych; łączny bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł w USA do ponad 38,6 tys. - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.



/ Grafika RMF FM

Sprawdź szczegóły aktualnego bilansu epidemii w Stanach Zjednoczonych.





06:15 WŁOCHY. W CZASACH EPIDEMII WIĘKSZA KONSUMPCJA RYŻU, NIŻ... MAKARONU



W tygodniach narodowej kwarantanny we Włoszech zanotowano rekordowy wzrost konsumpcji ryżu- o 47 procent. Eksperci informując o tym zjawisku zaznaczają, że popyt na ryż jest nawet wyższy niż na makaron w kraju, który z niego słynie.Tak wysokiej jego konsumpcji nigdy wcześniej nie zanotowano.



Eksperci związku rolników, Coldriretti analizując te dane zaznaczyli zarazem, że pandemia koronawirusa drastycznie zahamowała światowy handel ryżem z krajów Azji. Zablokowany został w Bangladeszu, a w Tajlandii ceny wzrosły najwyżej od siedmiu lat.



Włochy - zaznaczył rolniczy związek - są głównym producentem ryżu w Europie. Jego uprawy, zwłaszcza w Lombardii i Piemoncie na północy zajmują 220 tysięcy hektarów, a zajmuje się tym 4 tysiące gospodarstw rolnych.

Roczna krajowa produkcja, prawie półtora miliona ton stanowi połowę całej w Unii Europejskiej.





06:10 USA WALCZY Z PANDEMIĄ

