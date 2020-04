Podczas ostatniej doby w Hiszpanii zmarło 410 osób, u których rozpoznano Covid-19. Tym samym łączna liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła w tym kraju do 20 453 – podało w niedzielę hiszpańskie ministerstwo zdrowia. W sobotę informowano o 565 zgonach.

Podczas ostatniej doby w Hiszpanii zmarło 410 osób, u których rozpoznano Covid-19 / KIKO HUESCA / PAP/EPA

Według służb sanitarnych Hiszpanii podczas ostatnich 24 godzin odnotowano też 4218 nowych zakażeń SARS-CoV-2. Liczba wszystkich przypadków zakażeń, jakie zarejestrowano od początku epidemii w tym kraju, sięga już 195 944.

Z szacunków resortu zdrowia wynika, że zanotowana pomiędzy sobotą a niedzielą liczba nowych zgonów jest najniższą w Hiszpanii w ciągu ostatniego miesiąca.



/ Grafika RMF FM

Z opublikowanych w niedzielę przez resort zdrowia statystyk wynika, że od końca stycznia, kiedy w Hiszpanii odnotowano pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem, w całym kraju z Covid-19 zostało wyleczonych 77 357 osób. W ciągu ostatniej doby za zdrowych uznano 2695 pacjentów.



Najwięcej przypadków zachorowań na Covid-19 oraz zgonów notowanych jest we wspólnocie autonomicznej Madrytu. Do niedzieli zmarło tam 7239 osób, a u 54 884 potwierdzono obecność koronawirusa.



Drugim regionem o najwyższej liczbie zgonów i zachorowań z powodu zakażenia koronawirusem jest Katalonia. Dotychczas zarejestrowano tam 3933 ofiar śmiertelnych i 40 600 zakażeń SARS-CoV-2.



W niedzielę władze wspólnoty autonomicznej Katalonii wezwały rząd Hiszpanii "do udzielenia zgody na samodzielne zarządzanie kryzysem spowodowanym epidemią" w tym regionie.