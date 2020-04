77. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim zostanie w tym roku upamiętniona wirtualną akcją Żonkile, syrenami alarmowymi włączonymi w południe oraz kwiatami złożonymi w dziesięciu punktach Warszawy, gdzie toczyły się walki. Z powodu koronawirusa nie odbędą się oficjalne uroczystości pod pomnikiem Bohaterów Getta.

Czwarta edycja akcji "Żonkile" w 73. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim/Zdjęcie archiwalne / Rafał Guz / PAP

"W niedzielę kolejna rocznica powstania w getcie warszawskim i wspaniała akcja Żonkile. Sam wielokrotnie byłem wolontariuszem tej akcji, kiedy rozdawaliśmy ten symbol powstania w getcie warszawskim" - mówił w nagraniu na Facebooku prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i przypomniał, że w tym roku akcja została przeniesiona do internetu.

Rocznicę upamiętnią też syreny alarmowe. "One zostaną uruchomione w niedzielę o godz. 12, oczywiście nie ma to nic wspólnego z epidemią, jest to tylko sygnał naszej pamięci o powstaniu" - podkreślił.



Nie odbędą się natomiast oficjalne uroczystości pod pomnikiem Bohaterów Getta. W imieniu władz stolicy w dziesięciu punktach Warszawy, związanych z walkami, zostaną złożone kwiaty.



Do tej pory w akcji Żonkile wolontariusze rozdawali papierowe kwiaty - znak pamięci o tych, którzy uczestniczyli i zginęli w powstaniu w getcie warszawskim. W tym roku będzie można wziąć udział w akcji online.



19 kwietnia w rocznicę powstania w warszawskim getcie, już po raz ósmy zaprosimy Państwa do udziału w akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile. Ósmy raz, ale po raz pierwszy w zupełnie zmienionej formule. Całkiem niedawno byłem przekonany, że 19 kwietnia jak każdego roku spotkamy na ulicach Warszawy setki wolontariuszy, którzy będą rozdawać papierowe żonkile i materiały edukacyjne na znak pamięci o bohaterach warszawskiego getta - wspominał dyrektor Muzeum POLIN, Zygmunt Stępiński. Tak się jednak nie stanie. Szalejąca na świecie epidemia wymusiła na nas konieczność formuły akcji. W trosce o zdrowie wolontariuszy i mieszkańców stolicy przenosimy w tym roku Żonkile do internetu - dodał dyrektor muzeum.

Internetowa #akcjaŻonkile

Aby wziąć udział w akcji tym roku, trzeba pobrać ze strony Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, które akcję organizuje, szablon żonkila, złożyć go samodzielnie, a następnie udostępnić go 19 kwietnia w swoich mediach społecznościowych.



Publikacja powinna być oznaczona hashtagami: #akcjaŻonkile i #ŁączyNasPamięć. "Zostań w domu i pokaż, że mimo wyjątkowych okoliczności, #ŁączyNasPamięć!" - zachęca muzeum. Instrukcja, jak złożyć kwiat jest na stronie muzeum.



Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile organizowana jest przez POLIN od 2013 r. Ma na celu propagowanie wiedzy na temat powstania w getcie warszawskim. Żonkil stał się symbolem pamięci wydarzeń z wiosny 1943 r. dzięki ostatniemu przywódcy zrywu Markowi Edelmanowi, który rokrocznie składał bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta w rocznicę wybuchu powstania.



Muzeum w ramach obchodów przygotowało też w niedzielę o godz. 15.30 spacer z pisarką Beatą Chomątowską pt. "Tu było getto". Bez wychodzenia z domu będzie można dowiedzieć się m.in., gdzie były znaczniki granic getta, czego symbolem jest litera "bet" na pierwszym pomniku Bohaterów Getta, a także poznać historię jednego z owocowych drzew rosnących na warszawskim Muranowie.



Naczelny Rabin Polski Michael Joseph Schudrich: Powstanie miało charakter symboliczny. Mimo upływu lat nie wolno nam zapomnieć o jego bohaterach

Powstanie w Getcie Warszawskim, którego 77 rocznicą obchodzimy, było walką o życie i ludzką godność. Jego bohaterowie pokazali, że człowiek mimo zewnętrznego zniewolenia do końca może pozostać wewnętrznie wolny - powiedział PAP Naczelny Rabin Polski Michael Joseph Schudrich

Miało charakter symboliczny. Mimo upływu lat nie wolno nam zapomnieć o jego bohaterach. Pokazali bowiem, że człowiek mimo zewnętrznego zniewolenia do końca może pozostać wewnętrznie wolny - powiedział rabin Schudrich.

Zwrócił uwagę, że powstanie wypadło w pierwszy dzień żydowskiego święta Pesach, w czasie którego świętuje się "wyjście narodu wybranego z Egiptu". Trzeba mieć świadomość, że uczestnicy powstania mieli jeszcze w swoich ustach smak macy - powiedział Naczelny Rabin Polski.

Podkreślił, że ci, którzy 77 lat temu stanęli do walki z hitlerowcami wierzyli, że uda im się ocalić życie swoje i swoich bliskich. Oni poszli walczyć, żeby żyć, a nie po to żeby umrzeć - zaznaczył.