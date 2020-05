Aktualny bilans koronawirusa w Polsce to 23 155 zakażonych i 1 051 ofiary śmiertelne. W ciągu ostatniej doby w Brazylii potwierdzono 26 417 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba zachorowań w tym kraju wynosi już 438 238 przypadków, co plasuje Brazylię na drugim miejscu - więcej przypadków koronawirusa potwierdzono jedynie w Stanach Zjednoczonych. Przywódca USA zdecydował o zerwaniu relacji z Światową Organizacją Zdrowia.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :





Na świecie 5,8 mln osób zaraziło się koronawirusem, zmarło 360 tys. zakażonych.

W Polsce zachorowało już 23 155 osób, zmarło 1 051 z nich, wyzdrowiało natomiast 10 692 zakażonych.

Najwięcej ofiar pandemia do tej pory pochłonęła w USA, gdzie z powodu koronawirusa zmarło już ponad 100 tys. osób.

Druga pod względem zachorowań jest Brazylia. W ciągu ostatniej doby potwierdzono tam 26 417 nowych przypadków zachorowań. Polska znosi większość obostrzeń wprowadzonych na czas pandemii.

Niemiecki Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) podał, że w związku z pandemią koronawirusa zgonów w kwietniu była znacznie wyraźnie niż średnia z ostatnich lat.

Premier Mateusz Morawiecki i minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk zapowiedzieli kolejny etap odmrażania sportu. Od 19 czerwca kibice będą mogli wrócić na trybuny.

Wciąż nie wiemy, kiedy odbędą się wybory prezydenckie. Politycy partii rządzącej oskarżają opozycję o obstrukcję w Sencie. Dziś w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Marek Borowski o to samo oskarżył premiera. "Pan premier Morawiecki stosuje tutaj jakąś obstrukcję, ponieważ do dzisiaj nie polecił opublikować w Dzienniku Ustaw tej uchwały. To jest skandal, to jest właśnie obstrukcja. Nie wiem, dlaczego to robi. My właściwie pracujemy nad ustawą, która ma się oprzeć na tej uchwale PKW. Tymczasem ta uchwała prawnie nie istnieje" - zaznaczył.

22:00 Indie



Liczba zmarłych na Covid-19 w Indiach zbliżyła się w piątek do 5 tys. i jest już wyższa niż w sąsiednich Chinach. Mimo to eksperci spodziewają się dalszego odmrażania krajowej gospodarki, bo ogłoszone w piątek dane o PKB za poprzedni rok są najgorsze od 11 lat.



W ostatnim tygodniu dzienna liczba potwierdzonych zakażeń wirusem wahała się między 5,8 tys. a 7,3 tys., a liczba ofiar śmiertelnych między 142 a 177. Indie miała więcej zakażeń niż Chiny już w połowie maja, a pod względem liczby zgonów wyprzedziła północnego sąsiada w piątek rano.





21:43 Wielka Brytania



Szef Premier League Richard Masters jest optymistą, jeżeli chodzi o powrót kibiców na trybuny w przyszłym sezonie. Jego zdaniem ten proces będzie odbywać się stopniowo. Obecne rozgrywki angielskiej ekstraklasy piłkarskiej zostaną wznowione 17 czerwca, ale bez widzów.



"Nikt nie wie, jak długo będą toczyć się mecze za zamkniętymi drzwiami i słusznie jest mieć plany awaryjne, ale w Premier League i klubach panuje optymizm, że zobaczymy fanów na stadionach w przyszłym sezonie. To może odbywać się etapami" - powiedział Masters dla "Sky Sports News"





21:29 Unia Europejska

Komisja Europejska zatwierdziła w piątek polski program pomocy o wartości 1,6 mld euro na zrekompensowanie przedsiębiorstwom strat poniesionych z powodu pandemii Covid-19 i na zapewnienie pomocy na utrzymanie płynności finansowej.



Program ten jest częścią szerszego programu wsparcia firm w Polsce - tarczy finansowej dla dużych przedsiębiorstw.





21:26 USA

Więcej o decyzji Donalda Trumpa przeczytacie w naszym artykule!









21:12 USA



Podczas konferencji w Białym Domu Trump ponownie zarzucił chińskiemu rządowi, że jego działania doprowadziły do rozprzestrzenienia się pandemii koronawirusa na świecie.





21:03 USA

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone zrywają relacje z Światową Organizacją Zdrowia.





20:57 Francja

Francuski resort zdrowia poinformował w piątek, że liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem wzrosła w kraju o 597 do 149 668. W ciągu ostatniej doby zmarły 52 osoby. Łącznie od początku epidemii zanotowano we Francji 28 714 zgonów.



Covid-19 kosztował życie 18 387 osób zmarłych w szpitalach i 10 327 w domach opieki.



Na oddziałach intensywnej terapii przebywało w piątek 1361 chorych, o 68 mniej niż dnia poprzedniego.





20:51 Portugalia

Portugalski rząd zdecydował, że wprowadzony zostanie trzeci etap luzowania obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa.



1 czerwca będą mogły się otworzyć siłownie, kina, galerie handlowe, teatry i ośrodki kultury. Co ważne, zajętych będzie mogło być tylko 50 proc. miejsc. Pozwolono również na zgromadzenia do 20 osób.



Bardziej rygorystyczne obostrzenia będą jednak obowiązywać w rejonie metropolitarnym Lizbony, gdzie niedawno wykryto nowe ogniska koronawirusa.





20:44 Izrael

Po otwarciu szkół w Izraelu wzrosła liczba nowych przypadków zakażenia koronawirusem. "Rząd może zacząć je ponownie nakładać, jeśli ten trend będzie się utrzymywał" - oświadczył w piątek przedstawiciel ministerstwa zdrowia Mosze Bar Siman Tow.









20:33 Włochy

Obecnie we Włoszech nie ma żadnej sytuacji krytycznej związanej z epidemią koronawirusa - ogłosił w piątek krajowy Instytut Zdrowia na podstawie monitoringu jej przebiegu od 18 do 24 maja. We wszystkich regionach wskaźnik zakaźności spadł poniżej 1.



W przedstawionym raporcie podkreślono, że w niektórych regionach utrzymuje się wysoka liczba przypadków infekcji, ale wszędzie jest ona pod kontrolą. W innych regionach, jak zauważyli eksperci Instytutu, liczba zakażonych jest bardzo ograniczona.



Specjaliści zaapelowali o dalszą czujność, zwłaszcza z związku z oczekiwanym wzrostem zjawiska przemieszczania się ludzi po terytorium kraju po otwarciu granic regionów na początku czerwca.









19:57 Lotnictwo

Linie lotnicze Ryanair przywrócą od 1 lipca 40 proc. normalnego rozkładu lotów - poinformowały w piątek władze spółki. Irlandzkie linie będą obsługiwały prawie 1 tys. lotów dziennie, wracając na 90 proc. tras w porównaniu do stanu sprzed pandemii Covid-19.



Liczba osób przekraczających punkty kontrolne na lotniskach na całym świecie wzrosła do ponad 250 tys. przez siedem dni z rzędu, po raz pierwszy od marca. Wraz ze wzrostem tej liczby, linie lotnicze zmuszone są do większej kontroli w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa - zauważa Associated Press.



Ponowne uruchomienie ruchu na lotniskach odbywa się etapami. Lufthansa do połowy czerwca powinna wznowić loty międzynarodowe, a następnie mają to zrobić m.in. Swiss Air i British Airways - informuje agencja AP.



Od czasu ograniczenia lotów w połowie marca Ryanair, będący największymi liniami niskobudżetowymi w Europie, obsługuje zaledwie 30 połączeń między Irlandią, Wielką Brytanią i kontynentem. Od lipca wznowi loty z większości spośród 80 swoich baz w całej Europie, w tym z 11 lotnisk w Polsce (Modlina, Wrocławia, Bydgoszczy, Szczecina, Olsztyn, Rzeszowa, Krakowa, Gdańska, Katowic, Poznania i Łodzi).





19:45 Kanada



Gospodarka Kanady skurczyła się w pierwszym kwartale br. najbardziej od kryzysu w 2009 r., rząd ogłasza nowe programy pomocy, a bank centralny wskazuje, że bezpośrednie wsparcie dla obywateli to narzędzie do wykorzystania także w przyszłości.



Kanadyjskie PKB spadło w pierwszym kwartale o 2,1 proc. w porównaniu z końcem 2019 r. Ten największy od 2009 r. kwartalny spadek oznacza w urocznionym ujęciu spadek o 8,2 proc. Dla porównania - amerykański PKB, liczony w podobnym ujęciu, spadł o 5 proc. - podał w piątek kanadyjski urząd statystyczny Statistics Canada. Tylko w marcu PKB Kanady spadł o 7,2 proc., co jest najgorszym wynikiem od 1961 r.





19:38 Francja

Luwr, najsłynniejsze paryskie muzeum, zostanie ponownie otwarte 6 czerwca - poinformowała w piątek jego dyrekcja. Francuskie obiekty kultury będą stopniowo otwierane po zniesieniu restrykcji związanych w pandemią koronawirusa.



Dyrekcja najczęściej odwiedzanego muzeum Francji poinformowała w oświadczeniu, że system rezerwacji i nowe oznakowanie zapewnią zwiedzającym maksymalne bezpieczeństwo. Goście zostaną poproszeni o noszenie maseczek i przestrzeganie dystansowania społecznego.





19:34 Wielka Brytania

Pamiętacie kapitana Toma Moore'a, który zebrał miliony na brytyjską służbę zdrowia? Teraz w jego ślady idzie 102-letnia była pielęgniarka.



Joan Rich postawiła sobie za cel przejście 102 okrążeń wokół parku w angielskim Felixstowe. Kobieta chce to zrobić jeszcze przed 102. urodzinami, a przy okazji zebrać środki dla NHS (brytyjska służba zdrowia) w związku z szalejącą pandemią koronawirusa.

102 okrążenia wokół parku na 102. urodziny. Była pielęgniarka zbiera środki dla NHS PRESS ASSOCIATION / X-news





19:15 Unia Europejska



Komisja Europejska zaproponowała w piątek utworzenie nowego funduszu o wartości 15 miliardów euro w celu inwestowania w strategiczne spółki, które zostały osłabione w wyniku kryzysu związanego z pandemią koronawirusa.



Propozycja, która musi zostać zatwierdzona przez rządy i Parlament Europejski, pojawia się w czasie, gdy firmy na całym świecie stały się podatne na wrogie przejęcia ze względu na spadające ceny akcji i mniejsze możliwości finansowania podczas kryzysu pandemii koronawirusa - zauważa Reuters.





19:11 Mazowieckie



Biskup płocki Piotr Libera odwołał ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa we mszy świętej w niedziele oraz w święta nakazane. Utrzymał natomiast do odwołania dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zakażeniem.





19:06 Polska

Wkrótce ma zapaść decyzja o badaniach przesiewowych. Mają dać odpowiedź na pytanie, ile osób miało kontakt z koronawirusem.





18:44 Hiszpania

W Hiszpanii w ciągu ostatniej doby zmarły z powodu Covid-19 dwie osoby - poinformował resort zdrowia tego kraju. Z kolei w sąsiedniej Portugalii ministerstwo zdrowia ocenia, że podczas ostatnich 24 godzin wskutek infekcji koronawirusem nastąpiło 14 zgonów.



Hiszpańskie media ponownie skrytykowały bilans podany w piątek przez Fernando Simona z ministerstwa zdrowia. Główny epidemiolog kraju stwierdził podczas konferencji w Madrycie, że w ciągu ostatniego tygodnia w Hiszpanii zmarło 39 osób, z czego podczas ostatniej doby zaledwie dwie.



Simon zastrzegł jednak, że statystyki te mogą nie przedstawiać pełnej skali zjawiska. Odnotowanie wszystkich przypadków czasem trwa - dodał przedstawiciel hiszpańskich służb sanitarnych.





18:37 Dania

Duńczycy 15 czerwca otworzą granice dla Norwegów, Niemców i Islandczyków.

"Dania i Szwecja mają bliskie stosunki, które będą kontynuowane w przyszłości" - powiedział premier Danii Mette Frederiksen. Dodała, że "istnieje silna wola znalezienia rozwiązania z naszym sąsiadem, Szwecją", ale Dania i Szwecja "znajdują się w różnych miejscach, jeśli chodzi o koronawirusa, a to na nasze decyzje dotyczące przekraczania granic".





18:25 POLSKA

Coraz więcej ozdrowieńców, czyli osób, które wyzdrowiały po zakażeniu koronawirusem w Domach Pomocy Społecznej na Mazowszu - donosi reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.



Najtrudniejsza sytuacja jest wciąż w placówce w Krzyżanowicach w powiecie radomskim.



Tam przebywa ponad sto kobiet. Zakażone nadal są 24 podopieczne.





18:24 Azerbejdżan

Władze 10-milonowego Azerbejdżanu poinformowały w piątek, że do 15 czerwca przedłużają kwarantannę wprowadzoną z powodu epidemii koronawirusa. Do tego dnia pozostaną też zamknięte granice państwa.



Podkreślono, że decyzja została podjęta "po analizie sanitarno-epidemicznej sytuacji w kraju, a także zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)".





18:15 Wielka Brytania



O 324 wzrosła w ciągu doby liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi 38 161 - poinformował w piątek po południu brytyjski rząd.



Bilans obejmuje wszystkie nowo zarejestrowane zgony w ciągu 24 godzin między godz. 17 we środę a godz. 17 w czwartek, w przypadku których testy potwierdziły obecność koronawirusa.





18:10 Włochy

87 osób zakażonych koronawirusem zmarło minionej doby we Włoszech - poinformowała w piątek Obrona Cywilna. Łączny bilans epidemii wzrósł do 33 229. Zanotowano 516 nowych zakażeń, w tym ponad dwie trzecie w Lombardii.



Liczba obecnie zakażonych wirusem wynosi ok. 46 tys. i od czwartku spadła o ok. 1800.



Dotychczas potwierdzono w całym kraju ok. 232 tys. przypadków zakażeń. Z tej łącznej liczby wyleczone są już 152 tys. osób. W ciągu jednego dnia przybyło ich ponad 2200.



Wśród regionów, w których sytuacja ulega dalszej poprawie, jest Abruzja w środkowej części kraju, gdzie po raz pierwszy nie stwierdzono żadnych nowych infekcji.

18:08 Mazowieckie

Od 400 tysięcy złotych do 5 milionów złotych otrzymają szpitale na Mazowszu, by wypłacić pracownikom medycznym dodatki za prace w jednym miejscu.









18:07 Szwecja

Dwie największe partie opozycyjne apelują o stworzenie niezależnej komisji, która zbada czy reakcja szwedzkiego rządu na wybuch pandemii była właściwa - podaje AFP.

Premier Stefan Lofven opowiedział się za stworzeniem komisji, ale jego zdaniem powinna ona zacząć działać już po zakończeniu pandemii.

Szwecja, w której liczba zgonów spowodowanych Covid-19 przekroczyła 4350, nie radzi sobie z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa wśród seniorów. Ponad trzy czwarte zgonów dotyczyło osób, które przebywały w domach opieki lub otrzymywały opiekę w domu. Prawdopodobnie komisja zbada również reakcję gospodarczą kraju na kryzys.





17:55 Węgry

Produkt krajowy brutto (PKB) Węgier był w I kwartale bieżącego roku wyższy o 2,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego - poinformował w piątek Centralny Urząd Statystyczny (KSH).



Urząd podkreślił, że skutki pandemii koronawirusa odbiły się negatywnie na wynikach większości sektorów, ale usługi i w mniejszym stopniu przemysł nadal były motorem wzrostu.





17: 46 Szwecja



Rozgrywki piłkarskie w szwajcarskiej ekstraklasie, która jako pierwsza w Europie została wstrzymana z powodu pandemii koronawirusa, zostaną wznowione 19 czerwca - ogłosiła w piątek tamtejsza liga zawodowa (SFL).





17:36 Bilans Polska

Ministerstwo zdrowia poinformowało też o błędnym zaraportowaniu osoby zakażonej z Bydgoszczy. "Informujemy, że odejmujemy przypadek z wykazu" - napisano w komunikacie.







17:34 Polska bilans

Resort podał też informacje o śmierci ośmiu pacjentów, u których wykryto patogen. Zamarła 93-letnia kobieta z Gdańska, 76-letni mężczyzna z Raciborza, 94-letni mężczyzna z Kozienic, 45-letni mężczyzna z Radomia, 83-letni mężczyzna z Warszawy, 71-letni mężczyzna z Warszawy, 63-letnia kobieta z Warszawy, 83-letnia kobieta z Poznania.





17:31 Polska bilans

Ministerstwo zdrowia poinformowało o 192 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Zakażenia dotyczą województw: śląskiego (93), mazowieckiego (33), łódzkiego (30), dolnośląskiego (13), małopolskiego (9), wielkopolskiego (8), podlaskiego (3), świętokrzyskiego (1), pomorskiego (1) i lubelskiego (1).





17:29 Mazowieckie

W związku z panującą nadal epidemią koronawirusa bp Romuald Kamiński przedłużył w diecezji warszawsko-praskiej dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy św. Dotyczy ona osób chorych lub mającym objawy infekcji oraz wszystkich tych, którzy czują obawę przed zakażeniem.



W związki z zapowiedzią zniesieniem od najbliższej soboty obostrzeń dotyczących liczby osób w kościołach i innych miejscach kultu, bp Kamiński wydał komunikat.





17:27 Pomorskie



Ponad 2 tys. maseczek uszytych przez osadzonych w pomorskich zakładach karnych trafiło do placówek społecznych i jednostek samorządowych.



Rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku Marek Stuba powiedział w piątek, że resocjalizacja przez pracę ma znaczenie, dlatego w ramach opracowanego programu readaptacji społecznej osadzeni z Zakładu Karnego w Sztumie uszyli maseczki, które w zostały przekazane do Sztumskiego Centrum Kultury.





17:24 Indie

Ciekawe wiadomości docierają do nas z Indii.









17:22 Świętokrzyskie

Kolejnych siedem przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzono wśród pracowników zakładu Animex Foods w Starachowicach. Wirusa SARS-CoV-2 wykryto do tej pory u 60 osób, z tego sześć to pracownicy firm zewnętrznych współpracujących z przedsiębiorstwem.









17:15 Bułgaria

Trzy pierwsze hotele w największym bułgarskim kurorcie czarnomorskim Słoneczny Brzeg zostały otwarte. W najbliższych dniach kraj ten ma znieść obowiązek kwarantanny dla przyjeżdżających cudzoziemców - w tym Polaków. Z takiego obowiązku nie zwolniła nas Grecja.









17:08 WŁOCHY

Dane wskazują na to, że należy przewidywać drugą falę epidemii koronawirusa na jesieni - taką hipotezę przedstawił w piątek szef włoskiego Instytutu Zdrowia Silvio Brusaferro. Jego zdaniem może dojść do połączenia tego patogenu z innymi wirusami.









17:07 WHO

Właśnie rozpoczęła się konferencja Światowej Organizacji Zdrowia









16:43 Hiszpania

Hiszpańskie ministerstwo sportu ogłosiło, że najwyższa piłkarska klasa rozgrywkowa w Hiszpanii powróci 11 czerwca. Pierwszy mecz La Ligi, jaki po przerwie zobaczą kibice, to starcie Sevilla - Real Betis.







16:39 Meksyk



3377 nowych infekcji koronawirusem wykryto w Meksyku w ciągu ostatniej doby, a na Covid-19 zmarło kolejnych 447 chorych - informują władze medyczne. Łącznie w kraju odnotowano 81 400 zakażeń, a pandemia pochłonęła w tym kraju już 9044 ofiar.







16:34 Dolnośląskie

O ponad 6 mln zł samorząd województwa dolnośląskiego zwiększy wsparcie dla szpitali powiatowych i DPS-ów w regionie. Łącznie do tych placówek trafi blisko 13,9 mln zł. Środki pochodzą z funduszy unijnych, a przyznana szpitalom kwota będzie zależeć od liczby łóżek.







16:32 Francja

W maju nie stwierdzono we Francji zwiększonej śmiertelności w stosunku do poprzednich lat, w przeciwieństwie do sytuacji w marcu i kwietniu, podczas szczytu pandemii koronawirusa w tym kraju - pokazują dane przedstawione w piątek przez urząd statystyczny INSEE.



Wskaźnik śmiertelności we Francji w okresie między 1 a 18 maja był o 6 proc. niższy niż rok temu i o 1 proc. niższy niż w 2018 r. - czytamy w komunikacie.







16:25 Niemcy

Według wstępnych danych, w kwietniu zmarło w Niemczech co najmniej 82 246 osób czyli o 5 942 i o 8 proc. więcej niż wynosi średnia dla tego miesiąca z ubiegłych czterech lat - poinformował w piątek niemiecki Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) z siedzibą w Wiesbaden.



Ponad 80 tys. kwietniowych zgonów odnotowano poprzednio w Niemczech w 1977 roku. Jednak liczba zmarłych w tygodniu na przełomie kwietnia i maja tylko nieznacznie przewyższyła średnią czteroletnią dla tego okresu. Jak zaznacza Destatis, wydaje się to mieć bliski związek z przebiegiem pandemii koronawirusa.



W tygodniu między 27 kwietnia i 3 maja zmarło w Niemczech co najmniej 17 312 osób czyli o 799 mniej niż tydzień wcześniej. W porównaniu ze średnią dla analogicznych okresów lat 2016-2019 było to tylko o 2 proc. więcej.





16:12 Ukraina

Komisja Europejska zatwierdziła wypłatę 500 mln euro pożyczki dla Ukrainy w ramach programu pomocy makrofinansowej. Od 2014 roku UE udzieliła Ukrainie 3,8 mld euro takich kredytów. Teraz przeznaczy też 1,2 mld euro na pożyczkę dla Kijowa w związku z pandemią koronawirusa.









16:08 Korea Południowa



Korea Południowa wycofuje się z planu ponownege otwarcie 800 szkół. Ma to związek z wykryciem nowego ogniska koronawirusa w rejonie metropolitarnym Seulu.



Dziś Koreańskie Centra Kontroli Chorób (KCDC) poinformowały o 58 nowych przypadkach zakażeń. Dzień wcześniej było ich 79 - najwięcej od prawie dwóch miesięcy. Łączny bilans infekcji wzrósł do 11 402, a bilans zgonów nie zmienił się i wynosi 269.

Nagły wzrost związany jest z ogniskiem zakażeń w centrum logistycznym w mieście Bucheon w pobliżu Seulu, należącym do jednej z największych w kraju firm prowadzących handel w internecie. Do piątku wykryto już 102 przypadki łączone z tym ogniskiem.



Skupisko infekcji na obszarze metropolitarnym Seulu, na którym mieszka mniej więcej połowa spośród 51 mln mieszkańców Korei Płd., wywołuje obawy o nawrót epidemii po opanowaniu pierwszej fali zachorowań. Pod znakiem zapytania staje stosowany w kraju model łagodzenia ograniczeń, nazywany "kwarantanną w życiu codziennym".





15:50 Wakacje w Grecji

15:44 W czasie pandemii uaktywniają się pedofile

Służby policyjne na całym świecie ostrzegają, że podczas epidemii koronawirusa gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na treści pedofilskie w sieci. Od marca do kwietnia liczba zgłoszeń o tego typu materiałach w internecie podwoiła się - informuje w piątek BBC.



Zobacz również: Wykorzystywanie dzieci w internecie gwałtownie wzrosło podczas pandemii

15:36 Szwedzka liga żużlowa nie wystartuje

Szwedzka liga żużlowa otrzymała w piątek od władz zdrowia publicznego i rządu pozwolenie na wznowienie rozgrywek od 14 czerwca. Występujące w niej kluby zadecydowały jednak, że organizacja meczów z maksymalnie 50. osobami na trybunach jest zbyt kosztowna.



15:33 Koronawirus na Białorusi

Do 40 764 wzrosła liczba infekcji koronawirusem na Białorusi - poinformowało w piątek ministerstwo zdrowia tego kraju. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano 906 nowych zakażeń i pięć zgonów z powodu Covid-19.



Jak poinformował białoruski resort zdrowia w komunikacie, w sumie za wyleczonych uznano już 17 390 pacjentów, z których 730 w ciągu minionej doby.



15:15 W Wenecji bez maseczki

W Wenecji Euganejskiej 1 czerwca przestanie obowiązywać nakaz noszenia maseczek na ulicach - ogłosiły w piątek władze tego regionu na północy Włoch, który jako jeden z pierwszych został zaatakowany w lutym przez epidemię koronawirusa.



15:11 Polacy nie będą zwolnieni z kwarantanny w Grecji

Jak poinformowało w piątek greckie ministerstwo turystyki, obywatele 29 państw - wśród których nie ma jednak Polski - będą od 15 czerwca zwolnieni z odbywania przy przyjeździe do Grecji obowiązkowej kwarantanny w związku z zagrożeniem koronawirusowym.



15:03 Koronawirus w mazowieckich szpitalach

Są kolejne przypadki koronawirusa w szpitalach na Mazowszu: chodzi o Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu oraz Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie przy ulicy Lindleya w Warszawie.

Stołeczny szpital zgłasza 5 nowych przypadków, a więc liczba zakażeń wzrosła tam w sumie do 25 - wśród personelu i pacjentów. W szpitalu w Radomiu przybyło 4 kolejnych chorych - to znaczy że łącznie w tej lecznicy jest już 26 przypadków.

14:58 Rzeszów otwiera instytucje kulturalne

W przyszłym tygodniu na nowo otwarte zostaną instytucje kultury w Rzeszowie, które w czasie epidemii działały tylko online. Wyznaczono także nowe terminy festiwali, które ze względu na reżim epidemiologiczny nie mogły się odbyć.



14:44 Comiesięczne wypłaty dla najbiedniejszych w Hiszpanii

Rząd Hiszpanii zatwierdził w piątek comiesięczne wypłaty dla najbiedniejszych gospodarstw domowych, tzw. Minimalny Dochód Życiowy. Jego beneficjenci otrzymają każdego miesiąca co najmniej 461 euro.



14:31 Znoszenie restrykcji w Wielkiej Brytanii

Koleje luzowanie ograniczeń związanych z epidemią w Wielkiej Brytanii. Od poniedziałku Brytyjczycy w końcu będą mogli spotykać się w większych grupach.



Spotkania będą możliwe na świeżym powietrzu, w parkach, ale także w przydomowych ogrodach z ograniczeniem do 6 osób i zachowaniem bezpiecznej odległości.



14:25 Badania nad powikłaniami u ozdrowieńców

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu i Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu z początkiem czerwca rozpoczną badania mające ustalić, jakie ewentualne powikłania mogą występować u pacjentów, którzy przechorowali COVID-19.



14:10 Powrót do sanatoriów

Od przyszłego tygodnia Narodowy Fundusz Zdrowia zacznie wysyłanie informacji do osób, które mogą wyjechać do sanatorium. Turnusy uzdrowiskowe będą możliwe od 15 czerwca. Tak wynika z kolejnego etapu znoszenie ograniczeń związanych z pandemią.

Warunkiem wyjazdu do sanatorium będzie negatywny wynik badania na obecność koronawirusa. Test będzie obowiązkowy.

14:08 Inna forma tegorocznej pielgrzymki

Doroczna archidiecezjalna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich odbędzie się w ostatnią niedzielę maja, ale w skromniejszej niż zwykle formie.



Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc zaprosił całe rodziny do wspólnej modlitwy i uczestniczenia w transmisjach. Świat męski tego dnia - ze względu na obostrzenia - będzie reprezentowany w piekarskiej bazylice wyłącznie przez mężczyzn i młodzieńców z parafii dekanatu Piekary Śląskie i zaproszonych gości.

13:42 Testy w Polsce

13:33 Ogniska koronawirusa na Podlasiu

Potwierdzono ogniska koronawirusa u pracowników fabryki dywanów Agnella i spółdzielni mieszkaniowej "Zachęta" w Białymstoku - poinformowała w piątek PAP Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku.



13:28 Epidemia traci na sile

Zakażenia koronawirusem są łagodniejsze, a epidemia traci na sile - ocenił w piątkowym wydaniu madryckiego dziennika “El Mundo" włoski wirusolog i mikrobiolog Arnaldo Caruso.



Zdaniem szefa Włoskiego Towarzystwa Mikrobiologii zjawisko intensywności epidemii hamuje zarówno we Włoszech, jak i w Hiszpanii.

13:01 Maleje PKB Austrii

W efekcie pandemii koronawirusa produkt krajowy brutto Austrii zmniejszył się w I kwartale bieżącego roku w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku o 2,9 proc. - podał w piątek Austriacki Instytut Badań Gospodarczych (WIFO). Jego wstępna ocena z końca kwietnia mówiła o spadku o tylko 2,7 proc.



12:59 Japonia: Nadeszła druga fala zachorowań

Podczas gdy władze Tokio zapowiadają dalsze łagodzenie restrykcji związanych z pandemią COVID19, mer miasta Kitakyushu na południowym zachodzie Japonii ocenił w piątek, że znajduje się ono "w środku drugiej fali" zakażeń - podały japońskie media.

Rząd Japonii zniósł niedawno w całym kraju stan wyjątkowy ze względu na pandemię, ponieważ liczba nowych infekcji spadła. Premier Shinzo Abe przestrzegał jednak, że restrykcje mogą być przywrócone, jeśli krzywa zacznie znowu rosnąć. Wcześniej oceniał również, że Japonia powinna się szykować na drugą i trzecią falę epidemii.

Nagły wzrost zachorowań odnotowano w ostatnich dniach w liczącym milion mieszkańców mieście Kitakyushu w prefekturze Fukuoka. W całej prefekturze od końca kwietnia do 22 maja nie zgłoszono ani jednej infekcji, ale w ciągu sześciu dni do czwartku wykryto ich tam 43 - podała japońska agencja prasowa Kyodo.





12:56 "Paszport sanitarny" dla odwiedzających Sardynię

Na Sardynię będą wpuszczani tylko ci, którzy na podstawie testu wykażą, że nie są zakażeni koronawirusem - powtórzył gubernator tej włoskiej wyspy Christian Solinas w wypowiedziach dla prasy w kolejnym dniu polemiki wokół wymogu tzw. paszportu sanitarnego. Podkreślił, że chodzi o zapewnienie wszystkim bezpiecznych wakacji.









12:49 Mieszkaniec DPS-u ponownie zakażony

Mieszkaniec domu pomocy społecznej ponownie zakaził się koronawirusem - powiedział w piątek PAP dyrektor szpitala w Wolicy Sławomir Wysocki.

Zakażony koronawirusem pensjonariusz kaliskiego domu pomocy społecznej był hospitalizowany w szpitalu przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu. Na podstawie podwójnie ujemnego wymazu został stamtąd wypisany jako wyleczony.

Mężczyzna po powrocie do DPS przy ul. Winiarskiej po tygodniu zaczął gorączkować i źle się czuć. Pobrane wymazy wykazały wynik dodatni. Dlatego został przewieziony do szpitala w Wolicy.





12:43 Kard. Nycz odwołał dyspensę od udziału w niedzielnych mszach

W związku z przepisami o znoszeniu obostrzeń, które 30 maja wejdą w życie, kard. Nycz odwołał dyspensę od udziału w niedzielnych mszach św., apelując o korzystanie z sakramentów. Przypomniał, że obowiązkiem katolika jest przystąpienie do wielkanocnej komunii świętej.

Metropolita warszawski zwrócił uwagę, że transmisje telewizyjne i internetowe są formą zastępczą, uprawnioną w nadzwyczajnych sytuacjach.





12:39 Kolonie i obozy

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży latem 2020. W dokumencie czytamy m.in., że "zaleca się", by grupa uczestników wypoczynku liczyła - w przypadku dzieci do 10. roku życia - do 12 osób, zaś w przypadku starszych dzieci - do 14 osób. Inny zapis mówi o tym, że w dniu wyjazdu na wypoczynek dziecko musi być zdrowe: rodzice będą poświadczać to w pisemnym oświadczeniu, podobnie jak fakt, że w ciągu dwóch tygodni przed rozpoczęciem wypoczynku dziecko nie mieszkało z osobą objętą kwarantanną.









12:35 Nowa generacja testu

Naukowcy z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu (IChB PAN) opracowali kolejną generację testu na koronawirusa SARS-CoV-2. Przed miesiącem Instytut zaprezentował pierwszą generację testu wykrywającego koronawirusa u ludzi.

IChB PAN w przekazanym komunikacie prasowym poinformował, że test drugiej generacji wykrywa dwa geny wirusa SARS-CoV-2, dzięki czemu wynik jest pewny i łatwiejszy do interpretacji.

"Dodatkowym atutem MediPAN 2G jest unikatowy dwustopniowy system kontrolny pozwalający na równoczesną kontrolę zarówno jakości materiału pobranego od pacjenta (wymazu), jak i poprawności przygotowania materiału do testu" - podał IChB PAN.





12:30 Parki rozrywki znowu otwarte

Od następnej soboty otwarte zostaną parki rozrywki. Zgodnie z rządowymi zapowiedziami, od 6 czerwca będą mogły funkcjonować w reżimie sanitarnym. Część z nich już rozpoczęła przygotowania do nowej rzeczywistości.









12:24 Badania przesiewowe społeczeństwa

Większość państw świata, również Polska, planuje wprowadzenie badań przesiewowych, żeby sprawdzić, ile osób realnie zostało dotkniętych koronawirusem - powiedział w piątek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że być może odbędzie się to w najbliższych miesiącach.

Andrusiewicz na konferencji prasowej przypomniał, że "jest duża liczba osób niezdiagnozowanych na koronawirusa, ponieważ przechodzą zakażenie bezobjawowo i nie widzą nawet potrzeby kontaktowania się z lekarzem".





12:15 Kibice wrócą na stadiony

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od 19 czerwca mecze piłkarskie będą mogły się odbywać z udziałem kibiców. Zajęta ma być maksymalnie jedna czwarta miejsc na trybunach.









12:07 Rekordowa liczba zgonów w Rosji

232 pacjentów z Covid-19 zmarło w Rosji w ciągu ostatniej doby - poinformował w piątek sztab ds. walki z epidemią. Jest to najwyższy dobowy wskaźnik zgonów, poprzedniej doby zmarły 174 osoby. Łączna liczba zgonów z powodu koronawirusa wzrosła tym samym do 4374.

Liczba zakażeń zwiększyła się o 8572 w ciągu minionej doby i sięga teraz 387623. Liczba osób, które opuściły szpitale od czwartku wyniosła 8264, wynosi więc niewiele mniej, niż liczba nowych infekcji. Ogółem od początku pandemii wyleczyło się w Rosji z koronawirusa 159257 osób.

Podczas gdy przyrost zakażeń w Rosji spada, przy niewielkich tylko wahaniach, to liczba zgonów rośnie. Władze zapowiadały wcześniej, że śmiertelność będzie rosnąć, ponieważ w szpitalach wielu chorych jest w stanie ciężkim.





11:56 Świadczenie postojowe

Ponad 1,8 mld zł wypłacono prowadzącym działalność gospodarczą i osobom pracującym na umowach cywilnoprawnych w ramach świadczenia postojowego - poinformowała PAP w piątek prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Z pomocy tej skorzystało już prawie 1 mln osób.

"ZUS pracuje na pełnych obrotach, udzielając wsparcia w postaci zwolnienia ze składek i świadczenia postojowego poszkodowanym pandemią. To olbrzymia grupa ludzi, która w tym trudnym czasie epidemii potrzebuje naszej pomocy. Wnioski składane do ZUS liczone są nie w setkach tysięcy, ale w milionach. Robimy wszystko co w naszej mocy, aby pieniądze trafiły do uprawnionych osób jak najszybciej" - mówi prezes Uścińska.





11:51 Powrót restrykcji w Korei Południowej

Korea Płd. zgłosiła w piątek, drugi dzień z rzędu, ponad 50 nowych zakażeń koronawirusem. W obawie przed nawrotem epidemii władze odwróciły kurs łagodzenia restrykcji i przywróciły część ograniczeń na obszarze metropolitarnym Seulu - podała agencja Yonhap.









11:42 Filipiny znoszą obostrzenia

Prezydent Filipin Rodrigo Duterte zapowiedział rozluźnienie reżimu sanitarnego w stolicy Manili od przyszłego tygodnia, mimo rekordowej liczby nowych infekcji Covid-19 w czwartek. Tymczesem w Indonezji otwarte zostały meczety, a w Tajlandii salony masażu.

Duterte ogłosił zniesienie części ograniczeń podczas piątkowego orędzia telewizyjnego. Od poniedziałku, po dwóch miesiącach surowych restrykcji egzekwowanych przez wojsko i policję, w regionie stołecznym otwarte zostaną m.in. część lokali usługowych oraz transport publiczny. W mocy nadal pozostaną zasady dystansu społecznego.





11:31 Chiny

Poprzedniej doby w Chinach kontynentalnych nie odnotowano żadnego nowego zachorowania na Covid-19, ale zakażenie koronawirusem wykryto u pięciu osób, które nie mają objawów choroby - poinformowała w piątek chińska państwowa komisja zdrowia.

W Chinach kontynentalnych na Covid-19 choruje obecnie 70 osób, z czego cztery przypadki określane są jako ciężkie - wynika z dobowego sprawozdania komisji. W czwartek nie zmarła żadna osoba z potwierdzonym zakażeniem, a oficjalny bilans zgonów wciąż wynosi 4634.

11:23 KONFERENCJA PREMIERA MATEUSZA MORAWIECKIEGO





11:21 Śląsk

Ponad 230 nowych przypadków koronawirusa potwierdzono minionej doby wśród górników. Najwięcej - 196 - w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Zofiówka. Łącznie na Covid-19 choruje obecnie blisko 3,9 tys. górników z kilkunastu kopalń trzech spółek węglowych.









11:14 Respiratory dla Śląska

11 szpitali w woj. śląskim otrzyma łącznie 30 respiratorów dzięki włączeniu się Jastrzębskiej Spółki Węglowej do akcji #WdzięczniMedykom, prowadzonej przez Caritas Polska. Pierwsze cztery urządzenia trafiły już do placówek w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku i Wodzisławiu Śląskim.

Pozostałe respiratory na przełomie czerwca i lipca zostaną przekazane szpitalom w Knurowie, Mikołowie, Pszczynie, Żorach, Tychach, Orzeszu i Cieszynie.

10:59 Szwecja: W połowie czerwca ruszy sezon piłkarski

Szwedzkie władze zgodziły się, aby sezon piłkarski w tym kraju rozpoczął się 14 czerwca - poinformowano w piątek. Pierwotnie ekstraklasa miała ruszyć 4 kwietnia, ale inaugurację przełożono z powodu pandemii koronawirusa.

Spotkania będą rozgrywane przy pustych trybunach.





10:48 "Pandemia na rynku pracy dopiero się zaczyna"

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia, w maju, podobnie jak przed miesiącem, znacząco wzrósł - podaje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Pandemia na rynku pracy dopiero się zaczyna - mówią eksperci.

"Negatywne skutki zatrzymania gospodarki w konsekwencji pandemii będą ujawniać się najprawdopodobniej przez kilka kolejnych miesięcy od momentu jej odmrożenia" - zaznaczyło BIEC w piątkowym komunikacie.

Eksperci Biura zwrócili uwagę, że w ostatnich dwóch miesiącach drastycznie spadła liczba ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców do lokalnych urzędów zatrudnienia. "Obecny ich napływ jest ponad trzykrotnie niższy niż w szczytowym okresie z końca 2017 roku" - wskazali.





10:34 Morawiecki: Nie można poświęcić zdrowia dla wyników gospodarczych

Nasza walka z koronawirusem nadal trwa, ale nawet przez chwilę nie przestajemy wierzyć, że nie można poświęcić zdrowia Polek i Polaków dla wyników gospodarczych - napisał w piątek na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

W piątkowym wpisie na Facebooku premier przyznał, że docierają do niego sygnały z całej Europy, że nasze rozwiązania w sprawie walki z epidemią koronawirusa i jej skutkami dla gospodarki okazały się wyjątkowo skuteczne. Jednak wyjątkowo satysfakcjonująca - podkreślił Morawiecki - jest dla niego analiza, której dokonał hiszpański ekonomista, związany z uczelniami IESE Business School i Boston University, profesor Luis M. Huete.





10:21 Odzież ochronna z Bangladeszu

Fabryki odzieżowe w Bangladeszu przestawiają się na produkcję odzieży ochronnej używanej w walce z koronawirusem. Przemysł odzieżowy przeżywa kryzys wywołany brakiem zamówień i odmową zapłaty za wysłane produkty do zachodnich kontrahentów.



"W tych trudnych czasach, to nadzwyczajne obserwować, jak w krótkim czasie dwóch miesięcy Bangladesz był w stanie wkroczyć na tak wymagający rynek z produktem dla służby zdrowia" - powiedział dziennikowi "Dhaka Tribune" minister stanu w ministerstwie spraw zagranicznych Shahriar Alam przed odlotem do USA transportu odzieży ochronnej używanej w walce z koronawirusem.



Minister podkreślił, że zamówienie z USA nie obejmowało "tylko 10-20 tys., ale 6,5 mln sztuk".

10:02 POLSKA NOWE ZAKAŻENIA

MZ: 141 nowych przypadków koronawirusa, kolejne 5 osób zmarło; łącznie 22964 zakażenia i 1043 zgony.



Nowe przypadki dotyczą osób z województw: śląskiego (98), dolnośląskiego (13), opolskiego (9), świętokrzyskiego (6), wielkopolskiego (5), zachodniopomorskiego (4), pomorskiego (3), podkarpackiego (2) i z lubuskiego (1).





09:55 Ukraina

429 nowych przypadków zakażenia koronawirusem wykryto minionej doby na Ukrainie, 10 osób chorych na Covid-19 zmarło, a 495 wyzdrowiało - podał w piątek resort ochrony zdrowia. Bilans zainfekowanych wzrósł do 22 811, zgonów do 679, a wyleczonych do 8 934.

Na Covid-19 zachorowało w kraju łącznie 1 693 dzieci i 4 411 pracowników medycznych. Centrum Zdrowia Publicznego sprecyzowało, że hospitalizacji dotychczas wymagało 7 078 chorych, a 267 pacjentów podłączono do respiratorów.

09:44 Renault zwolni tysiące pracowników

Francuski koncern samochodowy Renault zwolni 15 tys. osób na świecie, w tym 4,6 tys. we Francji, w ramach restrukturyzacji, która ma przynieść oszczędności rzędu 2,15 mld euro w ciągu trzech lat - poinformowała w piątek w komunikacie dyrektor generalna firmy Clotilde Delbos.

"Ten projekt ma fundamentalne znaczenie" dla koncernu - napisała Delbos. Renault wszedł już osłabiony stratami w kryzys związany z pandemią koronawirusa, która dodatkowo przyczyniła się do poważnych kłopotów koncernu.

Na razie Renault ogłosił, że likwidacja miejsc pracy ma polegać na przesuwaniu pracowników na inne stanowiska, przekwalifikowaniu ich oraz na dobrowolnych odejściach.





09:31 RAPORT MINISTERSTWA ZDROWIA

W związku z koronawirusem w szpitalach przebywa 2035 osób. Wyzdrowiało 10 tys. 692 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Resort podał, że objętych nadzorem sanitarno-epidemiologicznym jest 18 tys. 224 osoby, a kwarantanną - 79 tys. 995.









09:19 Policja kontroluje przestrzeganie kwarantanny

Ostatniej doby sprawdziliśmy ponad 73 tys. osób poddanych kwarantannie, a w około 1000 przypadkach stwierdziliśmy uchybienia kwalifikujące się do wyciągnięcia konsekwencji prawnych - powiedział w piątek PAP rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka.



Jak poinformował w piątek rzecznik Komendy Głównej Policji, od początku działań związanych ze zwalczaniem epidemii w Polsce policjanci już ponad 6,8 miliona razy sprawdzali osoby skierowane na kwarantannę. Ostatniej doby przeprowadzili 73 194 tego typu kontroli, a w około 1000 przypadkach stwierdzili uchybienia kwalifikujące się do wyciągnięcia konsekwencji prawnych.



Ciarka dodał, że w około 30 przypadkach zwrócono się do policji z prośbą o pomoc w zrobieniu zakupów czy wyniesieniu śmieci itp.





08:58 Straż Graniczna

W czwartek skontrolowano 59,4 tys. osób przyjeżdżających do kraju, w tym 53,2 tys. osób na granicy wewnętrznej z krajami UE, w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej - poinformowała w piątek Straż Graniczna.

W ubiegłym tygodniu szef MSWiA Mariusz Kamiński podpisał rozporządzenie, na podstawie którego do wjazdu na terytorium RP są uprawnieni m.in. obywatele UE przejeżdżający przez Polskę do miejsca zamieszkania oraz - w związku ze zbliżającymi się egzaminami - uczniowie pobierający w Polsce naukę.

Wśród uprawnionych do przekraczania granicy znaleźli się zawodowi kierowcy wykonujący międzynarodowy transport, podróżujący tranzytem przez terytorium RP - innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy - w celu odbioru odpoczynku lub po odebraniu go.





08:47 Węgry

Ośmioro chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, wykryto 25 nowych zakażeń - poinformowano w piątek na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa.

Dotąd zmarło 517 osób chorych na Covid-19 i stwierdzono 3 841 zakażeń. 2 024 osoby uznano już za wyleczone.

Spada liczba chorych, którzy wymagają opieki szpitalnej: jest ich obecnie 384, z czego 24 oddycha z pomocą respiratora. Na kwarantannie domowej przebywa niecałe 11 tysięcy osób.





08:26 Indie dotknięte kryzysem

Indyjskie banki muszą pozyskać 20-50 mld USD w ciągu dwóch lat, aby pokryć straty związane ze złymi długami i kosztami kredytu - donosi dziennik "Economic Times". Kryzys sektora bankowego, wywołany przez epidemię koronawirusa, może przyczynić się do recesji w Indiach w 2020 r.

"Oszacowaliśmy, że sektor bankowy potrzebuje kapitału o wartości 50 mld USD w ciągu dwóch lat, w najgorszym scenariuszu jeszcze sprzed epidemii Covid-19. Biorąc pod uwagę zakładane spowolnienie wzrostu gospodarczego, oczekujemy, że ta liczba będzie wyższa" - powiedział indyjskiemu dziennikowi "Economic Times" Saswata Guha, dyrektor ds. instytucji finansowych w agencji ratingowej Fitch.





08:19 Dystans i maseczki

Cząsteczki koronawirusa mogą - w formie aerozoli - przenosić nawet ludzie bez objawów, emitując je na odległość podobną, na jaką palacz wydycha dym. Dlatego podczas powrotu społeczeństw do zwykłej aktywności społeczny dystans i maski na twarz mogą okazać się kluczowe - podkreślają naukowcy w "Science".





08:11 Część uczelni przywraca zajęcia

Uczelnie zaczynają przywracać wybrane zajęcia stacjonarne dla studentów i doktorantów. Obowiązują m.in. dezynfekcja, maseczki, wietrzenie pomieszczeń, bezpieczne odstępy między stanowiskami pracy i harmonogram, który pozwoli pracować w mniejszych grupach. Stan zdrowia prowadzących zajęcia ma być "monitorowany".

W poniedziałek (25 maja) weszło w życie rozporządzenie resortu nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zgodnie z rozporządzeniem do 30 września br. wszędzie tam, gdzie tylko to możliwe, zajęcia dla studentów i doktorantów mają się odbywać zdalnie. Jeśli jednak zajęć ze względu na ich specyfikę nie można przeprowadzić w sposób zdalny - to dopuszczono ich prowadzenie w siedzibach uczelni lub filiach, niezależnie od roku studiów. Analogicznie jest w przypadku doktorantów.





07:54 Bezrobocie wyższe niż oficjalne dane?

Stopa bezrobocia liczona zgodnie z tą samą metodologią, którą stosowałby w normalnych czasach GUS, wynosi według naszych szacunków ok. 10 proc. - mówi w rozmowie z "DGP" profesor nauk ekonomicznych Joanna Tyrowicz pytana o skutki pandemii dla naszego rynku pracy.

Gazeta zauważa, że bezrobocie w kwietniu skoczyło o 0,3 pkt proc. w porównaniu z marcem i wynosi 5,7 proc. "To oficjalny komunikat rządu. Pani tym danym nie dowierza i dlatego postanowiła zrobić własne badanie" - zaznacza dziennik.





07:32 Warszawski Sąd Okręgowy wznawia rozprawy

Od początku czerwca ruszamy z wznawianiem rozpraw, choć nie w takim szerokim zakresie, jaki był przed epidemią - poinformowała PAP sędzia Sylwia Urbańska z Sądu Okręgowego w Warszawie. Zapewniła, że mimo obostrzeń, sąd będzie starał się wyznaczać duże sale, gdy spodziewana będzie publiczność.

"Jesteśmy w trakcie organizacji sal, dostaliśmy wytyczne z GIS i resortu sprawiedliwości, jak ma wyglądać bezpieczna sala rozpraw, tam były wskazania m.in. o zamontowaniu przesłon, użyciu maseczek i obowiązku zachowania dwumetrowych odstępów. Z tym ostatnim był największy problem, gdyż wyłączyło nam to połowę sal" - powiedziała sędzia Urbańska.





07:11 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zdiagnozowano 741 nowych przypadków koronawirusa, zmarło 39 zakażonych osób - podał w piątek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Całkowita liczba zakażonych przekroczyła 180 tys.



Nowy bilans pandemii w Niemczech to 180458 wykrytych infekcji oraz 8450 zgonów. Wzrost liczby zakażeń w ciągu ostatniej doby jest największym od ośmiu dni. W czwartek nowych przypadków było 354.



RKI szacuje, że w ciągu ostatniej doby wyzdrowiało 900 osób, wobec czego liczba aktywnych przypadków spadła do 7908.







06:54 Ostatni dzień obowiązkowych maseczek

Dzisiaj ostatni dzień, w którym mamy obowiązek zasłaniania nosa i ust na świeżym powietrzu.

Większość osób na ulicach Warszawy ma maseczki na twarzach, jednak jednocześnie wielu mieszkańców trzyma je w dłoniach. Te osoby zakładają maseczki dopiero tuż przed wejściem do sklepu lub innego budynku. Swoją decyzję tłumaczą tym, że maseczki są niewygodne i męczące.





06:30 Noszenie maseczek w domu

Noszenie maseczek w domu może bardzo obniżyć ryzyko przeniesienia koronawirusa na krewnych zakażonej osoby, ale tylko do momentu pojawienia się u niej objawów COVID-19 - pisze w przyjętej do druku w czasopismie "BMJ Global Health" pracy grupa chińskich naukowców. Badania przeprowadzone wśrod 124 rodzin mieszkających w Pekinie pokazały, że noszenie maseczek i częsta dezynfekcja to najskuteczniejsze metody pozwalające w odpowiednio 79 proc. i 77 proc. ograniczyć ryzyko zakażenia członków rodziny. Wnioski wydają się istotne choćby dla osób w kwarantannie, czy izolacji, które nie mieszkają same.









06:11 Krzywa Wieża znów dostępna dla turystów

Krzywa Wieża w Pizie dołącza do listy symboli turystyki we Włoszech, które zostaną otwarte po prawie trzech miesiącach przerwy z powodu pandemii. Dostęp do zabytków na Polu Cudów będzie ograniczony, a teren- często dezynfekowany.

Po przymusowym zamknięciu Krzywej Wieży 8 marca pierwsi zwiedzający wejdą do niej w sobotę rano. Na razie słynna budowla będzie dostępna dla mieszkańców Pizy oraz całej Toskanii, bo do 3 czerwca obowiązuje zakaz podróży między regionami. Nie ma też jeszcze we Włoszech turystów z zagranicy.

Sobotnia data jest porównywalna z 15 grudnia 2001 roku, gdy zakończyły się prace mające na celu umocnienie konstrukcji i mogliśmy otworzyć naszą kochaną wieżę - powiedział Pierfrancesco Pacini z urzędu opieki nad zabytkami w mieście.

05:57 Przełożona konferencja ONZ

Przełożona z powodu pandemii koronawirusa konferencja klimatyczna ONZ w Glasgow - COP26 - odbędzie się w dniach 1-12 listopada 2021 r., poinformował brytyjski minister biznesu Alok Sharma, który jest przewodniczącym konferencji.

"Podczas gdy słusznie skupiamy się na walce z pilnym kryzysem spowodowanym przez koronawirusa, nie możemy tracić z oczu ogromnych wyzwań związanych ze zmianami klimatu. Po uzgodnieniu nowego terminu COP26 pracujemy z naszymi międzynarodowymi partnerami nad ambitną mapą drogową dla globalnych działań na rzecz klimatu między chwilą obecną a listopadem 2021 roku" - oświadczył Sharma.

"Kroki, które podejmiemy w celu odbudowy naszych gospodarek, będą miały głęboki wpływ na zrównoważony rozwój, odporność i dobrobyt naszych społeczeństw w przyszłości, a COP26 może być momentem, w którym świat zjednoczy się na rzecz czystej, prężnej odbudowy" - dodał.

05:43 Amerykańskie ognisko koronawirusa

Sąsiadujące z Nowym Jorkiem miasto New Rochelle, w którym miała swój początek epidemia w Ameryce, zainicjowało pierwszą fazę reaktywowania gospodarki. Stało się to możliwe dzięki ograniczeniom i samodyscyplinie mieszkańców- powiedział w czwartek burmistrz miasta.

Liczące nieco ponad 78.5 tys. mieszkańców i odległe o 8 km. od nowojorskiej dzielnicy Bronx, New Rochelle, było pierwszym miastem w Ameryce, w którym zauważono nagłe rozprzestrzenianie SARS-Cov-2. 10 marca odnotowano tam 108 przypadków, w porównaniu z jednym tydzień wcześniej.

Był to szok, zważywszy, że ponad sto razy większy Nowy Jork rejestrował wówczas tylko 36 zakażeń. Gubernator Andrew Cuomo mówił o mieście w hrabstwie Westchester jako oryginalnym centrum epidemii w całym stanie, z prawdopodobnie największą liczbą przypadków infekcji w Ameryce.





05:29 USA

1297 osób zmarło w ciągu minionej doby w Stanach Zjednoczonych z powodu koronawirusa - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA wzrósł do ponad 101,5 tys.

W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono do tej pory ponad 15,6 mln testów na obecność koronawirusa. Ok. 1 mln 720 tys. z nich dało wynik pozytywny. W ciągu minionych 24 godzin liczba wykrytych zakażeń zwiększyła się o ok. 21 tys.

Najnowsze dane obejmują 24 godziny od godz. 2.30 czasu polskiego w nocy z środy na czwartek.

05:16 Nowy Jork zamyka firmy

W ciągu ostatnich 48 godzin na nowojorskim Brooklynie zamknięto dziewięć firm, które wbrew restrykcjom z powodu pandemii koronawirusa wznowiły działalność. Burmistrz Bill de Blasio nazwał w czwartek decyzje ich właścicieli "idiotyzmem".

W mieście Nowy Jork wciąż obowiązują przepisy zakazujące pracy firmom nie istotnym dla funkcjonowania stanu w trakcie kryzysu Covid-19. Władze miasta zamknęły przedsiębiorstwa, które nie podporządkowały się temu obowiązkowi w Borough Park będącym częścią dzielnicy Brooklyn.

"Jeśli którekolwiek z nich zostaną ponownie uruchomione, na początek grozi im grzywna w wysokości 1000 dolarów. (...) Poczekaj, aż będzie to legalne i bezpieczne, a potem możesz to zrobić we właściwy sposób - mówił de Blasio.





05:05 Gwałtowny wzrost zakażeń w Brazylii



W Brazylii w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 26 417 nowych, potwierdzonych przypadków koronawirusa, tym samym liczba zakażonych Covid-19 wzrosła do 438 238 -poinformowało ministerstwo zdrowia.

Według ministerstwa zdrowia Brazylia odnotowała w czwartek 26 417 nowych przypadków koronawirusa, i z liczbą 438 238 przypadków zakażeń od początku pandemii ustępuje jedynie Stanom Zjednoczonym.

Liczba ofiar śmiertelnych w Brazylii wzrosła podczas ostatniej doby o 1156 do 26 754 potwierdzonych ofiar śmiertelnych z powodu choroby układu oddechowego COVID-19. Dotychczas najwięcej zgonów podczas jednej doby zrejestrowano w Brazylii 21 maja- 1188.