Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone zrywają relacje z WHO. Pieniądze, której do tej pory USA wpłacały na działalność Światowej Organizacji Zdrowia mają trafić do innych organizacji. Trump wielokrotnie oskarżał władze WHO, że działają na korzyść Chin i zbyt późno ostrzegły świat przed pandemią koronawirusa.

REKLAMA