Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży latem 2020. W dokumencie czytamy m.in., że "zaleca się", by grupa uczestników wypoczynku liczyła - w przypadku dzieci do 10. roku życia - do 12 osób, zaś w przypadku starszych dzieci - do 14 osób. Inny zapis mówi o tym, że w dniu wyjazdu na wypoczynek dziecko musi być zdrowe: rodzice będą poświadczać to w pisemnym oświadczeniu, podobnie jak fakt, że w ciągu dwóch tygodni przed rozpoczęciem wypoczynku dziecko nie mieszkało z osobą objętą kwarantanną.

