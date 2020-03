Zmarła 57-letnia kobieta u której stwierdzono koronawirusa - poinformowały władze Poznania. Ogółem w Polsce liczba przypadków zakażeń wynosi 49. Tylko w czwartek koronawirusa wykryto u kolejnych 18 nowych osób. To największy przyrost zakażonych w ciągu zaledwie kilku godzin - od początku zachorowań w kraju. Został też potwierdzony przypadek koronawirusa u jednego z nauczycieli, który wraz z uczniami przebywał w Hiszpanii - poinformowała dyrekcja Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 STO na Białołęce w Warszawie.

13:46

W ciągu ostatniej doby w Iranie zmarło 75 osób zakażonych koronawirusem i odnotowano 1075 nowych infekcji - poinformowało irańskie ministerstwo zdrowia. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 w Iranie wzrosła do 429, ma infekcji do blisko 11 tysięcy.

13:42

Podczas konferencji ministra zdrowia przekazano, że w Polsce odnotowano dwa kolejne przypadki zakażenia koronawirusem - w Opolu i w Szczecinie. Oznacza to, że w naszym kraju wykryto łącznie 49 przypadków - 48 jest hospitalizowanych, a jedna osoba zmarła.



13:32

Widzę bardzo dużą wolę wyciągnięci ręki do potrzebujących klientów ze strony prezesów banków - powiedział prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z przedstawicielami instytucji finansowych. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zapewniał z kolei, że choć nastąpi spowolnienie wzrostu gospodarczego, to "nie ma mowy o recesji".

Prezydent poinformował, że rozmowy dotyczyły sytuacji w sektorze bankowym i w jaki sposób sektor bankowy może zabezpieczyć dodatkowo interesy swoich klientów i stworzyć dla nich dodatkowe zabezpieczenia oraz dodatkowe formy dobrego współdziałania.

Andrzej Duda powiedział, że ważne jest to, aby każdy klient "w łatwy sposób, dostępny dla każdego, mógł z własnej woli zawiesić spłacanie kredytu na kilka miesięcy". Tu propozycje były różne - od 3 do 6 miesięcy - dodał.

13:22

Rekomendujemy biskupom udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej - podała Komisja Episkopatu Polski. To odpowiedź na epidemię koronawirusa.



13:21

Zespół Formuły 1 McLaren wycofał się z niedzielnego wyścigu o Grand Prix Australii w Melbourne, inaugurującego sezon mistrzostw świata w 2020 roku. U jednego z jego członków zdiagnozowano koronawirusa.

Osoba z McLarena, której dane nie zostały ujawnione, trafiła pod opiekę służb medycznych zaraz po tym, jak zaczęła wykazywać objawy choroby. Po otrzymaniu wyniku testu postanowiono, że zostanie poddana kwarantannie.

13:19

Wszystkie szkoły, uczelnie i placówki opieki nad dziećmi w Irlandii zostaną zamknięte w związku z epidemią koronawirusa - ogłosił p.o. premiera tego kraju Leo Varadkar.

Ponadto zakazane zostaną zgromadzenia z udziałem powyżej 100 osób w pomieszczeniach zamkniętych i z udziałem powyżej 500 osób na świeżym powietrzu. Restrykcje mają obowiązywać co najmniej do 29 marca.

13:18

W związku z koronawirusem Ukraina zawiesza połączenia lotnicze z Włochami - ogłosił ukraiński premier Denys Szmyhal. Dodał, że od czwartku z 219 do 49 zmniejszona zostanie liczba działających na Ukrainie przejść granicznych.

Z 219 przejść granicznych od jutra będzie działać 49. Pozostałe nie będą przepuszczać obywateli ani pojazdów - powiedział Szmyhal na briefingu po środowym posiedzeniu rządu. Nie sprecyzował, które przejścia graniczne będą zamknięte.

12:45

Piłkarze Realu Madryt na kwarantannie. Koronawirusa wykryto u jednego z koszykarzy Realu.



12:35

57-latka, która zmarła na koronawirusa, była pierwszą osobą w Wielkopolsce, u której potwierdzono zakażenie SARS-Cov-2. Kobieta przebywała na oddziale zakaźnym Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu; od początku jej stan był ciężki; miała objawy zapalenia płuc o bardzo ciężkim przebiegu klinicznym, była podłączona do respiratora i utrzymywania w stanie śpiączki farmakologicznej.

12:20

W czwartek zmarła 57-letnia kobieta zarażona koronawirusem - poinformował na konferencji prasowej zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski.

W poznańskim szpitalu hospitalizowane są dwie osoby zarażone koronawirusem, zaś na obserwacji w szpitalu przebywa 16 osób.



Dwie osoby, u których w Poznaniu potwierdzono zakażenie SARS-Cov-2, czują się dobrze.



12:00

Objęcie zasiłkami rodziców dzieci powyżej 8. roku znajdzie się w noweli specustawy, nad którą w tej chwili intensywnie pracujemy - powiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.





11:37

Autokar z Niemiec w eskorcie policji dotarł w czwartek rano pod szpital zakaźny w Poznaniu. Jeden z pasażerów wykazuje objawy choroby - poinformował Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Autokar z Niemiec podjechał w okolice dworca; tam przekazana została informacja, wcześniej do powiatowego inspektora sanitarnego, że jedna z osób, która jest na pokładzie tego autokaru, wykazuje objawy choroby. W związku z tym podjęto decyzję, aby cały autokar w eskorcie policji został przetransportowany do szpitala zakaźnego - tłumaczył Tomasz Stube.



W szpitalu trwa weryfikacja i są przeprowadzane odpowiednie procedury. Pasażerowie mają zostać poddani kwarantannie.



11:36

Serbia zamknęła większość przejść granicznych z Węgrami - poinformowała policja węgierska na swojej stronie internetowej.



W komunikacie podano, że od godz. 7 w czwartek nie działa sześć przejść granicznych: Bacsalmas/Bajmok, Bacsszetgyoergy/Rastina, Tiszasziget/Dala, Asotthalom/Baczki Vinogradi, Kuebekhaza/Rabe oraz Roeszke/Horgosz (przejście drogowe).



Nadal można przekroczyć granicę w czterech miejscowościach: Hercegszanto, Tompa, Roeszke (przejście graniczne na autostradzie) oraz Kelebia (przejście kolejowe).



W komunikacie węgierskiej policji nie podano więcej szczegółów.



W środę rząd Węgier ogłosił w kraju stan zagrożenia z powodu koronawirusa. Przywrócono m.in. kontrole na granicy ze Słowenią i Austrią, zakazano zgromadzeń w pomieszczeniach zamkniętych z udziałem powyżej 100 osób i na świeżym powietrzu z udziałem powyżej 500 osób oraz zakazano wjazdu do kraju cudzoziemcom przybywającym z Włoch, Chin, Korei Południowej i Iranu.



Na Węgrzech stwierdzono dotąd 16 przypadków zakażenia koronawirusem.





11:12

Piłkarz Juventusu Turyn Daniele Rugani jest zarażony koronawirusem - potwierdził w środę wieczorem włoski klub. Bramkarzem mistrza Włoch jest Wojciech Szczęsny. "Aktywowaliśmy od razu wszystkie procedury izolacyjne" - napisano w oświadczeniu.





10:51

Rodzice będą mogli wziąć wolne na opiekę także na dzieci starsze niż 8 lat - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Rząd szykuje nową specustawę, która pozwoli rodzicom starszych dzieci, które są zdrowe, zostawać z nimi w domu. Ustawa ma być gotowa na początku przyszłego tygodnia.

10:40

W Polsce przybywa zakażeń koronawirusem.

10:39

W śpiączce farmakologicznej jest 60-letni pacjent, pierwszy u którego wykryto koronawirusa w Krakowie. Mężczyzna przebywa w szpitalu im. Żeromskiego na oddziale intensywnej terapii. Jest podłączony do respiratora. Jego stan jest ciężki, ale jak na razie stabilny.



Dziś mają być znane próbki kolejnych 5 pacjentów z tego szpitala.





10:35

Mamy potwierdzony przypadek koronawirusa u jednego z nauczycieli, który wraz z uczniami przebywał w Hiszpanii - poinformowała dyrekcja Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 STO na Białołęce w Warszawie. Dyżury opiekuńcze w tej szkole zaplanowane na czwartek i piątek zostały odwołane.



W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o dwóch kolejnych przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w Warszawie potwierdzonych wynikami badań. Służby prasowe wojewody mazowieckiego nie informują jednak o szczegółach na ten temat. Pacjenci są w szpitalu zakaźnych.



Rzeczniczka Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Joanna Narożniak powiedziała, że przypadki zakażeń stwierdzono u kobiety i mężczyzny. Pacjenci nie są ze sobą w żaden sposób związani. Oba zakażenia to tzw. przypadki zawleczone, czyli związane z pobytem w innym kraju. Osoby z otoczenia chorych są obejmowani kwarantanną.

10:30

10:26

Mamy potwierdzony przypadek koronawirusa u jednego z nauczycieli, który wraz z uczniami przebywał w Hiszpanii" - poinformowała dyrekcja Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 STO na Białołęce w Warszawie. Dyżury opiekuńcze w tej szkole zaplanowane na czwartek i piątek zostały odwołane.



10:05

Resort obrony zawiesza zajęcia na wojskowych uczelniach. Wydano rozporządzenie ministra, które ma zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa wśród słuchaczy i kadry uczelni.

Na razie projekt przewiduje, że zajęcia zostają zawieszone od dziś do 25 marca. Obejmuje nie tylko kształcenie na studiach i studiach podyplomowych, ale także na kursach kwalifikacyjnych, doszkalających, czy językowych. Zawieszone jest też kształcenie doktorantów. Zgodnie z rozporządzeniem, zajęcia mają być w miarę możliwości prowadzone zdalnie. Np. z wykorzystaniem internetu.

Zawieszenie zajęć nie oznacza zamknięcia uczelni.

09:55

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o trzech nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Pozytywne wyniki dotyczą 2 osób z województwa podkarpackiego i jednej z województwa wielkopolskiego. W sumie mamy w Polsce 47 potwierdzonych przypadków koronawirusa.



09:20

Prawdopodobnie za tydzień, może trochę później, w Polsce będzie zarażanych koronawirusem tysiąc osób - powiedział w czwartek minister zdrowia Łukasz Szumowski. Obecnie w całym kraju potwierdzono 44 przypadki zarażenia koronawirusem.





08:42

Okres szczytowy rozprzestrzeniania się nowego koronawirusa w Chinach minął, epidemia jest na stosunkowo niskim poziomie - ogłosił w czwartek rzecznik państwowej komisji zdrowia Mi Feng, cytowany przez państwową telewizję CCTV.



Jak podkreślił, w prowincji Hubei poza miastem Wuhan od tygodnia nie odnotowano nowych infekcji. Poza Hubei w środę potwierdzono w kraju tylko siedem zakażeń, z czego sześć u osób, które przybyły z zagranicy.







08:00

Polska Grupa Górnicza i Jastrzębska Spółka Węglowa wdrażają działania profilaktyczne związane z koronawirusem. Obie firmy zatrudniają łącznie ok. 70 tys. osób.



W JSW pracownicy wchodzący do zakładów będą mieli mierzoną temperaturę. Osoby z objawami chorobowymi, trafią na konsultacje medyczne do specjalnych namiotów.



PGG także planuje stworzyć punkty do pomiaru. Spółka kupiła też więcej niż zwykle środków czystości i ogranicza spotkania.



Dodatkowo 38 tys. pracowników spółki otrzymało sms z informacjami o koronawirusie. W kopalniach i centrali spółki pojawiły się też plakaty dotyczące choroby.





07:40

Ministerstwo Zdrowia podało w czwartek rano zaktualizowane informacje na temat zakażenia koronawirusem. W Polsce liczba osób zakażonych wzrosła do 44. Oznacza to, że wykryto 13 nowych przypadków. To największy przyrost zakażonych od początku zachorowań w kraju.



06:50

O decyzji prezydenta USA opowiada korespondent RMF FM Paweł Żuchowski:



06:16

Zajęcia dydaktyczne w szkołach i uczelniach wyższych zostaną zawieszone na dwa tygodnie. Odwołane są wszelkie imprezy masowe i zawieszona zostanie działalność instytucji kultury, w tym teatrów, kin i muzeów - to niektóre z decyzji podjętych przez rząd na posiedzeniach zespołu zarządzania kryzysowego.



Od czwartku 12 marca do 25 marca zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne w placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych, na uczelniach wyższych i uczelniach artystycznych;



- w czwartek oraz piątek (12 i 13 marca) nauczyciele będą w gotowości w przedszkolach i szkołach podstawowych, aby opiekować się dziećmi, jednak nie będą prowadzić zajęć dydaktycznych; od poniedziałku 16 marca szkoły będą całkowicie zamknięte; szkoły ponadpodstawowe będą zamknięte od czwartku;



- zamknięte nie będą poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, przedszkola i szkoły w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, szkoły w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, szkoły przy zakładach karnych i aresztach śledczych;



- rodzice dzieci do lat 8 będą mogli skorzystać z dodatkowych 14 dni zasiłku opiekuńczego w wysokości 80 proc. wynagrodzenia; aby otrzymać zasiłek wystarczy złożyć oświadczenie u pracodawcy; okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14;



- zawieszona jest działalność instytucji kultury: teatrów, filharmonii, muzeów, kin; MKiDN podkreśliło w komunikacie, że oznacza to zawieszenie organizacji wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności, w tym koncertów, spektakli, wernisaży oraz wydarzeń specjalnych odbywających się w zamkniętych pomieszczeniach, zamknięcie muzeów dla zwiedzających oraz zawieszenie zajęć w placówkach szkolnictwa artystycznego wszystkich stopni;



- odwołane są wszystkie imprezy masowe; marcowe mecze piłkarskiej reprezentacji Polski odbędą się bez udziału publiczności, podobnie jak mecze polskiej Ekstraklasy; zakończony został m.in. sezon ekstraligi hokejowej;



- wojewodowie w niemal wszystkich województwach apelują o odwołanie wszelkich imprez, które skupiają większe grupy ludzi, a nie obowiązują ich przepisy ustaw o organizacji imprez masowych;



- poszczególni przedstawiciele władz samorządowych, w tym prezydenci miast decydują również o zamykaniu miejsc, w których gromadzą większe grupy ludzi, w tym m.in. basenów czy lodowisk.





06:00

Od północy w piątek na 30 dni zawieszone będą wszystkie przyjazdy z Europy do Stanów Zjednoczonych - poinformował w środę prezydent USA Donald Trump w orędziu w sprawie koronawirusa, wygłoszonym w Gabinecie Owalnym. Zakaz nie będzie obejmował Wielkiej Brytanii.

05:50

W Finlandii potwierdzonych przypadków koronawirusa odnotowano relatywnie więcej wśród najmłodszych pacjentów niż średnio na świecie - poinformował Fiński Instytut Zdrowia (THL). Do tej pory Covid-19 został zdiagnozowany u 59 osób. Wśród nich jest czwórka dzieci.