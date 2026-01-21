​W Brandenburgii zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzewanych o wspieranie prorosyjskich separatystów z tzw. Ługańskiej i Donieckiej Republiki Ludowej na wschodzie Ukrainy - poinformowała niemiecka prokuratura. Mężczyźni mieli dostarczać separatystom m.in. drony. Z ustaleń prokuratury wynika, że mężczyźni działali na rzecz Moskwy od wielu lat.

Separatysta walczący na wschodzie Ukrainy na rzecz Rosji (zdj. poglądowe) / Shutterstock

Zatrzymani to obywatel Rosji Suren A. i Niemiec Falko H. Do ich aresztowania doszło pod zarzutem wspierania organizacji terrorystycznych. W czwartek obaj staną przed sądem.

Działali na rzecz separatystów od lat

Od 2016 roku mężczyźni mieli organizować dostawy m.in dronów i produktów medycznych dla prorosyjskich formacji zbrojnych na wschodzie Ukrainy. Suren A. miał na ten cel przekazać ponad 14 tys. euro, a Falko H. miał podróżować do Donbasu, gdzie uczestniczył w spotkaniach i zajmował się dystrybucją przekazywanych towarów.

Część Donbasu w rękach Rosjan. Utworzyli tam ludowe republiki

Część obwodów donieckiego i ługańskiego na wschodzie Ukrainy pozostające od 2014 roku pod rosyjską okupacją, znane jako Doniecka Republika Ludowa oraz Ługańska Republika Ludowa, a także tereny Donbasu zajęte przez siły rosyjskie podczas inwazji na pełną skalę na Ukrainę, zostały w 2022 roku uznane za część terytorium Rosji.

Większość państw świata, w tym wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej i NATO, uznały decyzję Kremla za naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy i złamanie prawa międzynarodowego.