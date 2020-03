Objęcie zasiłkami rodziców dzieci powyżej 8. roku znajdzie się w noweli specustawy, nad którą w tej chwili intensywnie pracujemy - powiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Jak podkreśliła: na razie nie rozważaliśmy zasiłków dla osób, które są zatrudnione na umowę o dzieło.

Jadwiga Emilewicz: Objęcie zasiłkami rodziców dzieci powyżej 8. roku znajdzie się w noweli specustawy, nad którą w tej chwili intensywnie pracujemy / Piotr Nowak / PAP

Minister zapowiedziała, że zapisy noweli zostaną zaprezentowane na początku przyszłego tygodnia.



Zdaniem Jadwigi Emilewicz, "jest to jedno rozwiązań, które mają wspierać z jednej strony przedsiębiorców, a z drugiej gwarantować bezpieczeństwo na rynku pracy".



Specustawa ws. koronawirusa wprowadziła m.in. rozwiązanie zapewniające rodzicom prawo do skorzystania z dodatkowych 14 dni zasiłku opiekuńczego. Dodatkowy zasiłek przysługuje jednak jedynie wówczas, gdy dziecko nie ukończyło ósmego roku życia.



Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku nie wlicza się do wcześniej obowiązujących limitów przy wypłacie zasiłku. Zgodnie z nimi w ciągu roku zasiłek opiekuńczy przysługuje przez 60 dni, jeżeli rodzic opiekuje się zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14, w tym także dzieckiem niepełnosprawnym w tym wieku. Na dziecko niepełnosprawne, które ukończyło 14 lat, ale nie ukończyło 18 lat zasiłek przysługuje przez 30 dni.



Jak informowaliśmy, rząd szykuje nową specustawę, która pozwoli rodzicom starszych dzieci, które są zdrowe, zostawać z nimi w domu.



Dla kogo zasiłek?

Teraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym. Jednak można go otrzymać tylko na dziecko poniżej 8. roku życia (z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka).



Jeżeli rodzic jest zatrudniony, wówczas wniosek o wypłatę dostarcza swojemu pracodawcy. Zleceniobiorca powinien poinformować swojego zleceniodawcę. Jeśli natomiast rodzic prowadzi działalność pozarolniczą, wówczas wniosek składa w ZUS.

Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl). Bez oświadczenia nie jest możliwa wypłata zasiłku. Oświadczenie może zostać złożone droga mailową.



Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Rodzice mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni.

"Na razie nie rozważaliśmy zasiłków dla osób, które są zatrudnione na umowę o dzieło"

Na razie nie rozważaliśmy rozszerzenia zasiłków dla osób, które są zatrudnione na umowę o dzieło; będziemy analizowali sytuację na bieżąco - powiedziała w czwartek minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.Dzisiaj mówimy o tych umowach, które są oskładkowane. Tam, gdzie składkę pracownik płaci, tam otrzymuje świadczenie. Na razie nie rozważaliśmy rozszerzenia tego świadczenia - zaznaczyła.



Jadwiga Emilewicz zastrzegła też, że przygotowywana na wtorek ustawa "najprawdopodobniej nie rozwiąże wszystkich problemów, które mogą się pojawić w najbliższych tygodniach". "My jesteśmy gotowi do reakcji systemowych w miarę rozwoju sytuacji".



Rozwiązania dla przedsiębiorców wejdą w życie od 1 kwietnia. Zakładamy, że większość rozwiązań wejdzie od 1 kwietnia - tych proprzedsiębiorczych, poprawiających płynność finansową w przedsiębiorstwach - powiedziała minister rozwoju.





Ministerstwo rekomenduje pracę zdalną



Najlepszym sposobem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa jest ograniczenie kontaktu; rekomendujemy pracę zdalną - podkreśliła minister rozwoju.



Jak dodała Jadwiga Emilewicz, resort stara się promować pracę zdalną i rekomendować ją firmom, podmiotom gospodarczym. Praca zdalna, która jest możliwa dzięki specustawie jest dobrym rozwiązaniem na ten trudniejszy czas - zapewniła.



Przypomnijmy, że praca zdalna tym się różni od telepracy, że nie wymaga specjalnej akceptacji miejsca pracy przez pracownika BHP i można ją zlecić niemal z dnia na dzień, z godziny na godzinę. Bardzo rekomendujemy takie postępowanie" - apelowała minister. Jak dodała, tego typu rozwiązanie jest wdrażane również w Ministerstwie Rozwoju. "Już część pracowników tę pracę swoją świadczy zdalnie - zaznaczyła minister.