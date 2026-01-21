Donald Trump przybył do Davos na jeden z najważniejszych szczytów ekonomicznych w historii. Europejczycy z niepokojem śledzą każdy ruch prezydenta USA, licząc na to, że uda się go przekonać do deeskalacji konfliktu wokół Grenlandii oraz zapewnić polityczne poparcie dla niepodległości Ukrainy. Potencjalnie, dzisiejsze słowa Trumpa mogą rozerwać Sojusz Północnoatlantycki albo udowodnić, że mimo różnic będzie trwał. Przed wystąpieniem przywódcy Stanów Zjednoczonych, sekretarz skarbu USA Scott Bessent przekazał, by "poczekać" na to, co powie Trump i "wysłuchać argumentów". Czy zatem warto było czekać?

Donald Trump przemówił w Davos / FABRICE COFFRINI/AFP/East News / East News

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Wspaniale być tu, w Davos. Widzę wielu wspaniałych przedsiębiorców, wielu przyjaciół i kilku wrogów - zaczął swoje przemówienie Donald Trump.

Później nastąpiła litania sukcesów, które rzekomo osiągnęła administracja w Waszyngtonie na przestrzeni jednego roku. Nie sądziłem, że osiągniemy aż tyle w rok, myślałem, że to może zająć może rok i miesiąc - stwierdził prezydent USA.

Następnie Trump stwierdził, że gospodarka całego świata jest uzależniona od Stanów Zjednoczonych. Z nami wzrastacie, a gdy my mamy kryzys, z nami idziecie na dno, tak już jest - mówił, płynnie przechodząc do sytuacji w Europie, która - jego zdaniem - "nie zmierza w dobrym kierunku".

Trump wymienia "zieloną energię i masową migrację", która zaburzyła Europę do tego stopnia, że "niektóre z miejsc na kontynencie są 'już trudne do poznania". Dodał, że Europę ogranicza także "rosnące wydatki na administrację i nieskończony napływ zagranicznych towarów".

Trump o Grenlandii

Donald Trump stwierdził, że w trakcie II wojny światowej to USA obroniły Grenlandię, a następnie zwróciły ten "wielki, piękny kawał lodu" Duńczykom. Jacy głupi byliśmy, że to zrobiliśmy, ale jednak to zrobiliśmy, a oni (Duńczycy) są teraz tacy niewdzięczni - stwierdził.

Według prezydenta USA Dania, mając bardzo drogą energię nie korzysta z surowców dostępnych na Grenlandii. Zamiast tego, podobnie jak cała Europa - zdaniem Trumpa - kupuje wiatraki od Chin, by korzystać z zielonej energii. Chińczycy produkują wiatraki, ale z nich nie korzystają. Sprzedają je głupim ludziom - dodał.

Chiny są największym światowym producentem i konsumentem energii wiatrowej. Chiny od lat inwestują najwięcej w farmy wiatrowe i mają największy udział energii wiatrowej w swoim miksie energetycznym pod względem ilości wyprodukowanej energii.

Prezydent Donald Trump w środę ponownie podkreślił swoje żądanie przejęcia kontroli nad Grenlandią, argumentując w Davos, że "żaden kraj ani grupa krajów nie jest w stanie zabezpieczyć Grenlandii, poza Stanami Zjednoczonymi".

Jesteśmy wielką potęgą, znacznie większą, niż ludzie sobie wyobrażają - zaznaczył.

Wkrótce więcej informacji



