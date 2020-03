Zajęcia dydaktyczne w szkołach i uczelniach wyższych zawieszone na dwa tygodnie; odwołane imprezy masowe i zawieszona działalność instytucji kultury, w tym teatrów, kin i muzeów. To niektóre z decyzji podjętych przez rząd na posiedzeniach zespołu zarządzania kryzysowego.

W związku z decyzjami podjętymi na posiedzeniach rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, które odbyły się w środę i wtorek:



- od czwartku 12 marca do 25 marca zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne w placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych, na uczelniach wyższych i uczelniach artystycznych;



- w czwartek oraz piątek (12 i 13 marca) nauczyciele będą w gotowości w przedszkolach i szkołach podstawowych, aby opiekować się dziećmi, jednak nie będą prowadzić zajęć dydaktycznych; od poniedziałku 16 marca szkoły będą całkowicie zamknięte; szkoły ponadpodstawowe będą zamknięte od czwartku;





Dla kogo zasiłek opiekuńczy?

Rodzice dzieci poniżej 8. roku życia mogą wystąpić o wypłatę zasiłku opiekuńczego w wysokości 80 proc. wynagrodzenia w związku z zawieszeniem zajęć w szkołach, przedszkolach i żłobkach. Aby otrzymać zasiłek wystarczy złożyć oświadczenie u pracodawcy.



Rządowa specustawa ws. koronawirusa wprowadziła rozwiązanie zapewniające rodzicom prawo do skorzystania z dodatkowych 14 dni zasiłku opiekuńczego (niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki).



Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym. Jednak można go otrzymać tylko na dziecko poniżej 8. roku życia (z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka).



Jeżeli rodzic jest zatrudniony, wówczas wniosek o wypłatę dostarcza swojemu pracodawcy. Zleceniobiorca powinien poinformować swojego zleceniodawcę. Jeśli natomiast rodzic prowadzi działalność pozarolniczą, wówczas wniosek składa w ZUS.



Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl). Bez oświadczenia nie jest możliwa wypłata zasiłku.





Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Rodzice mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni.



Okresu wypłaty dodatkowego, 14-dniowego zasiłku nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego. Chodzi o przepisy, zgodnie z którymi w ciągu roku rodzicom przysługuje 60 dni zasiłku na opiekę nad zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14, w tym także dzieckiem niepełnosprawnym w tym wieku. Natomiast na dziecko powyżej 14. roku życia lub innego chorego członka rodziny zasiłek przysługuje tylko przez 14 dni. Na dziecko niepełnosprawne, które ukończyło 14 lat, ale nie ukończyło 18 lat zasiłek przysługuje przez 30 dni.



Zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców. Nawet jeżeli pracodawca wypłaca zasiłek (w przypadku gdy jest do tego zobowiązany), wypłacone kwoty rozlicza z ZUS.



Osoby mające dodatkowe pytania mogą skontaktować się ze specjalną infolinią ZUS - 22 560 16 00.



W środę rząd podjął decyzję o zawieszeniu do 25 marca zajęć dydaktycznych we wszystkich placówkach oświatowych. W czwartek i piątek nauczyciele będą opiekować się dziećmi, nie będą jednak prowadzone zajęcia dydaktyczne. Od poniedziałku 16 marca szkoły będą całkowicie zamknięte (szkoły ponadpodstawowe będą zamknięte od czwartku).



Dzieci poniżej 8. roku życia jest w systemie edukacji 2,18 mln. Dzieci w wieku 8-14 lat jest 2,3 mln.