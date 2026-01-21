Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku ujawnili na jednej z działek w gminie Szemud około 20 ton odpadów ciekłych. Substancje były przechowywane w beczkach, kanistrach oraz tysiąclitrowych paletopojemnikach - poinformował WIOŚ.
- Inspektorzy WIOŚ w Gdańsku odkryli około 20 ton nielegalnych odpadów ciekłych na działce w gminie Szemud.
- Odpady były przechowywane bez wymaganego zezwolenia w beczkach, kanistrach i paletopojemnikach.
- Podmiotowi odpowiedzialnemu za składowanie grozi kara do miliona złotych.
Odpady zgromadzono bez wymaganego prawem zezwolenia.
W związku z tym wszczęto kontrolę interwencyjną wobec podmiotu odpowiedzialnego za składowanie niebezpiecznych substancji.
Trwają czynności mające na celu ustalenie szczegółowych okoliczności sprawy.
Jak podkreśla WIOŚ, ostateczne ustalenia zostaną przedstawione po zakończeniu kontroli.
Za nielegalne zbieranie lub przetwarzanie odpadów grozi kara finansowa - od tysiąca do nawet miliona złotych.