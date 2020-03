W Finlandii potwierdzonych przypadków koronawirusa odnotowano relatywnie więcej wśród najmłodszych pacjentów niż średnio na świecie - poinformował Fiński Instytut Zdrowia (THL). Do tej pory Covid-19 został zdiagnozowany u 59 osób. Wśród nich jest czwórka dzieci.

Finlandia wykrywa przypadki koronawirusa u dzieci i młodzieży "częściej niż w innych krajach" / GEORGI LICOVSKI / PAP/EPA

Według THL, jednostki podległej ministerstwu zdrowia i spraw socjalnych, odpowiedzialnej m.in. za badania epidemiologiczne, na świecie wśród wszystkich odnotowanych przypadków infekcji koronawirusowej jedynie około 2 proc. stanowią osoby poniżej 19. roku życia. W Finlandii odsetek ten jest nieco wyższy i wynosi blisko 7 proc.





Zdaniem Jaany Syrjanen, ordynatora Szpitala Uniwersyteckiego w Tampere w środkowej Finlandii i lekarza chorób zakaźnych, wpływ na to może mieć fakt, że w Finlandii na obecność koronawirusa testuje się także pacjentów z "lekkimi objawami",wspomniała także o okresie szkolnych ferii zimowych (w lutym), podczas których Finowie podróżowali np. do kurortów narciarskich we Włoszech.

Lekarka podkreśliła, że ze względu na to, że u nieletnich objawy są na ogół lekkie, mogą oni nieświadomie zarażać innych lub nie zgłosić się na leczenie.



W Finlandii w celu opóźnienia epidemii próbuje się obejmować kwarantanną tych, którzy np. mieli kontakt z chorobą, ale nie wykazują objawów, aby nie mieli styczności z grupami osób wysokiego ryzyka.



Koronawirus w Helsinkach

W kraju pierwszy przypadek koronawirusa u osoby nieletniej zdiagnozowano u chłopca w wieku wczesnoszkolnym. Miało to miejsce na początku marca w Helsinkach. Uczeń był w kręgu osób związanych z powracającą z Włoch Finką, u której wykryto koronawirusa. Kwarantanną domową na okres dwóch tygodni objęto uczniów i nauczycieli, z którymi chłopiec miał styczność oraz członków juniorskiej akademii piłkarskiej stołecznego klubu HJK Helsinki - łącznie ok. 130 osób.



Kilka dni później w innym miejscu w kraju z powodu wykrycia wirusa u nauczyciela zamknięto jedną ze szkół w małej miejscowości pod Tampere, a dzieci i kadrę dydaktyczną poddano kwarantannie.



Według codziennych raportów THL, w Finlandii w ostatnich dniach doszło do gwałtownego wzrostu ogólnej liczby zakażonych wirusem Covid-19. Mówi się o "wzroście wykładniczym".



Pierwszy przypadek koronawirusa odnotowano pod koniec stycznia u turystki z Chin, następnie na przełomie lutego i marca u Finów, którzy głównie powracali z regionów objętych epidemią.