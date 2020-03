Piłkarz Juventusu Turyn Daniele Rugani jest zarażony koronawirusem - potwierdził w środę wieczorem włoski klub. Bramkarzem mistrza Włoch jest Wojciech Szczęsny. "Aktywowaliśmy od razu wszystkie procedury izolacyjne" - napisano w oświadczeniu.

Daniele Rugani / GIANNI NUCCI / PAP/EPA

Juventus w przyszłym tygodniu ma zmierzyć się z Olympique Lyon w drugim meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów. Zgodnie jednak z procedurami cała drużyna "Starej Damy" powinna teraz przejść 14-dniową kwarantannę, co oznaczałoby, że Szczęsny nie będzie mógł wziąć udziału w zgrupowaniu drużyny narodowej przed towarzyskimi spotkaniami z Finlandią i Ukrainą (27 i 31 marca).



Według komunikatu klubu, 25-letni Rugani nie ma na razie żadnych objawów chorobowych. W ostatnim meczu Serie A z Interem Mediolan 25-letni obrońca był rezerwowym.



We Włoszech jest europejskie epicentrum pandemii. Najnowszy bilans koronawirusa w tym kraju to 827 zmarłych i ponad 10,5 tys. zakażonych. W Polsce dotychczas jest 31 potwierdzonych przypadków choroby.