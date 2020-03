"Mamy potwierdzony przypadek koronawirusa u jednego z nauczycieli, który wraz z uczniami przebywał w Hiszpanii" - poinformowała dyrekcja Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 STO na Białołęce w Warszawie. Dyżury opiekuńcze w tej szkole zaplanowane na czwartek i piątek zostały odwołane.

/ Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM

W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o dwóch kolejnych przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w Warszawie potwierdzonych wynikami badań. Służby prasowe wojewody mazowieckiego nie informują jednak o szczegółach na ten temat.

Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy Anna Strubińska w komunikacie opublikowanym na stronie placówki poinformowała, że u jednego z nauczycieli obecność koronawirusa potwierdziły badania wykonane w środę.



Mamy potwierdzony przypadek koronawirusa u jednego z nauczycieli naszej szkoły. Osoba ta od 1 do 7 marca tego roku przebywała w Hiszpanii, biorąc udział w projekcie Erasmus wraz z grupą siedmiu uczniów z klas ósmych oraz dwóch innych nauczycieli naszej szkoły - poinformowała dyrektor.



Jak przekazała, po powrocie z Hiszpanii jedna z trzech osób z kadry nauczycielskiej pozostała w domu, ze względu na dolegliwości związane z gardłem. Nie miała wówczas i do tej pory nie ma typowych objawów wskazujących na zarażenie wirusem. Profilaktyczne badanie krwi w dniu 11 marca potwierdziło jednak u niej obecność koronawirusa SARS-CoV-2 - podała.



Dyrektor zaznaczyła, że szkoła nie ma wiedzy, gdzie mogło dojść do zarażenia.



Obecnie cała grupa osób będących w bezpośrednim kontakcie z wyżej wspomnianą osobą jest objęta kwarantanną. Dyrekcja Szkoły jest w stałym kontakcie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie i realizuje wszystkie jej zalecenia, informując tym samym na bieżąco rodziców - zapewniła Strubińska.



Jednocześnie poinformowała, że poza zawieszeniem zajęć, szkoła odwołała także dyżury opiekuńcze, które miały być pełnione w czwartek i w piątek.