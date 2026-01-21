Małopolska inwestuje w rozwój kolei regionalnych. Władze województwa zdecydowały o zakupie kolejnych siedmiu nowoczesnych pociągów, które już wkrótce pojawią się na trasach szybkiej kolei aglomeracyjnej. Nowe składy wyprodukowane przez firmę NEWAG mają zapewnić pasażerom nie tylko wygodę, ale i szereg innowacyjnych rozwiązań.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Więcej najnowszych informacji z Polski i całego świata znajdziesz na RMF24.pl .

W środę podpisana została umowa wykonawcza z małopolską firmą NEWAG na dostawę 7 nowoczesnych elektrycznych pociągów, które zasilą flotę Kolei Małopolskich.



W nowych pociągach szczególny nacisk położono na komfort podróżnych. Fotele zostały wybrane we współpracy z pasażerami, co ma zagwarantować wygodę nawet podczas dłuższych tras.

Dodatkowo każdy skład zostanie wyposażony w ładowarki do smartfonów oraz specjalną przestrzeń do przewozu rowerów, co z pewnością docenią osoby aktywne i korzystające z transportu publicznego na co dzień.

Nowością będzie strefa rodzinna – z przyjaznym wystrojem i grą planszową dla najmłodszych pasażerów.

Kiedy nowe pociągi pojawią się na torach?

Pierwsze pojazdy w ramach zamówienia mają pojawić się na małopolskich torach jeszcze przed wakacjami 2026 roku.

Kolejne składy będą sukcesywnie dostarczane w następnych latach. Umowa regionu z nowosądeckim producentem obejmuje zakup łącznie 25 pociągów.

Nowoczesne składy mają nie tylko poprawić komfort podróży, ale również zwiększyć atrakcyjność transportu publicznego w Małopolsce.