Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz kolejny zaprasza do udziału w corocznych internetowych aukcjach. Tegoroczny, 34. Finał WOŚP odbywa się pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci" i poświęcony jest wsparciu gastroenterologii dziecięcej. Wśród wyjątkowych licytacji znalazła się niecodzienna okazja - możliwość zorganizowania dwugodzinnego programu radiowego w swoim miejscu pracy.

/RMF FM

RMF FM zagra z WOŚP - wylicytuj audycję prosto z Twojej pracy! Wyjątkowa aukcja na rzecz WOŚP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz 34. zaprasza do udziału w internetowych aukcjach, które co roku cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Tegoroczny Finał odbywa się pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci", a zebrane środki zostaną przeznaczone na wsparcie gastroenterologii dziecięcej.

WOŚP 2026: Licytuj wyjątkowe buty RMF FM i wspieraj zdrowie najmłodszych

RMF FM na żywo z Twojej firmy

Wśród licytowanych atrakcji znalazła się niepowtarzalna możliwość zorganizowania dwugodzinnego programu RMF FM w miejscu pracy zwycięzcy aukcji. Nasza ekipa pojawi się w Twojej firmie, by przeprowadzić audycję na żywo, którą usłyszy nawet 8 milionów słuchaczy w całej Polsce! W programie przewidziano m.in. owocowy czwartek, selfie na Instagramie oraz wyjątkowy show live.

Jak wziąć udział w licytacji?

Aby wziąć udział w tej wyjątkowej aukcji, należy spełnić kilka warunków. Zwycięzca musi zapewnić zgodę właściciela budynku oraz wszystkich uczestników audycji na realizację programu w godzinach pracy firmy. Dodatkowe koszty, takie jak dojazd ekipy RMF FM, pokrywa zwycięzca licytacji. W audycji nie mogą być prezentowane produkty lub marki objęte zakazem reklamy, a ostateczny scenariusz ustala redakcja RMF FM.

Certyfikat i kontakt z darczyńcą

Po opłaceniu aukcji, Fundacja WOŚP skontaktuje zwycięzcę z ekipą RMF FM w celu ustalenia szczegółów i terminu realizacji programu (do 6 czerwca 2026 roku). Każdy uczestnik otrzyma także pamiątkowy certyfikat potwierdzający udział w tej niezwykłej akcji.

Wspieraj WOŚP i przeżyj radiową przygodę!

To nie tylko szansa na promocję swojej firmy, ale przede wszystkim okazja do wsparcia dziecięcej gastroenterologii. Dołącz do licytacji i spraw, by RMF FM zagrało właśnie w Twoim miejscu pracy!

Wszystkie pytania dotyczące aukcji można kierować na adres: redakcja@rmf.fm.

LICYTACJĘ ZNAJDZIESZ POD TYM LINKIEM