Fotoradary, odcinkowe pomiary prędkości i systemy Red Light notują rekordową liczbę wykroczeń. Gdzie w 2025 roku najczęściej "łapano" piratów drogowych - oto radarowa mapa grozy.

Radarowa mapa grozy / Shutterstock

50 przekroczeń prędkości... w godzinę? Tak łapie fotoradar na zakopiance.

W których miejscach kierowcy powinni jeszcze uważać - poniżej przedstawiamy mapę z najbardziej aktywnymi fotoradarami w Polsce, "popularnymi" odcinkowymi pomiarami prędkości i najbardziej "zapracowanymi" skrzyżowaniami.

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

System Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym CANARD w ubiegłym roku zarejestrował blisko 1,3 mln wykroczeń, czyli o 11 proc. więcej niż w 2024 roku. W Polsce znajduje się 477 fotoradarów (734,8 tys. przekroczeń prędkości), 73 odcinkowe pomiary prędkości (470,5 tys. wykroczeń) i 49 systemów Red Light (90,9 tys. przypadków wjazdu na czerwonym świetle).

Z danych CANARD, do których dotarł portal Interia, wynika, że w 2025 roku najbardziej "zapracowanym" fotoradarem był ten zlokalizowany w Krzyszkowicach na zakopiance (małopolskie). W ciągu zaledwie 183 dni ujawnił 51 681 wykroczeń, czyli jedno przekroczenie średnio co 5 minut.

Radarowa mapa grozy. Oto najbardziej aktywne fotoradary w 2025 roku

Krzyszkowice (Małopolskie) - 51 681 wykroczeń

Bieruń (Śląskie) - 10 968

Łódź, ul. Dąbrowskiego - 10 380

Warszawa, ul. Pileckiego - 10 260

Warszawa, ul. Ostrobramska-Fieldorfa - 8 630

Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie - 8 406

Świdnik, ul. Tysiąclecia - 8 354

Gliwice, łącznik L04L z A1 - 7 388

Otłoczyn (Kujawsko-Pomorskie) - 7 259

Wanaty (Śląskie) - 7 141

Najpopularniejsze odcinkowe pomiary prędkości

Wzrost popularności odcinkowych pomiarów prędkości przyniósł wynik 470 tys. wykroczeń - o ponad 100 tys. więcej niż w 2024 roku. Najbardziej "kasowy" odcinek to fragment A4 pod Wrocławiem (Kostomłoty-Kąty Wrocławskie) - 39 175 wykroczeń. Kolejne miejsca w czołówce zajmują Katowice i Wyszków.

Kąty Wrocławskie - Kostomłoty (A4) - 39 175 wykroczeń

Katowice (Nikodema i Józefa Renców) - 35 421

Wyszków (S8) - 34 814

Dobroń - Petrykozy (S14) - 27 596 (uruchomiony w marcu)

Zabrze, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego - 20 387

Drwalew - Chynów (DK50) - 18 523

Lutcza (DK19) - 17 279

Dąbrowa - Swadzim (S11) - 15 689

Nowy Ciechocinek (A1) - 14 892

Warszawa (S2 - tunel pod Ursynowem) - 13 763

Najbardziej "zapracowane" skrzyżowania w Polsce

Systemy monitorujące wjazd na czerwonym świetle także notują rekordy. W 2025 roku 49 systemów Red Light zarejestrowało 90,9 tys. wykroczeń, czyli o połowę więcej niż rok wcześniej. Rekord należy do skrzyżowania Alei Krakowskiej z ulicami Łopuszańską i Hynka w Warszawie - aż 22 038 naruszeń. Dla porównania drugie miejsce - Łódź - to 5 573 przypadki.