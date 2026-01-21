Fotoradary, odcinkowe pomiary prędkości i systemy Red Light notują rekordową liczbę wykroczeń. Gdzie w 2025 roku najczęściej "łapano" piratów drogowych - oto radarowa mapa grozy.
- 50 przekroczeń prędkości... w godzinę? Tak łapie fotoradar na zakopiance.
- W których miejscach kierowcy powinni jeszcze uważać - poniżej przedstawiamy mapę z najbardziej aktywnymi fotoradarami w Polsce, "popularnymi" odcinkowymi pomiarami prędkości i najbardziej "zapracowanymi" skrzyżowaniami.
System Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym CANARD w ubiegłym roku zarejestrował blisko 1,3 mln wykroczeń, czyli o 11 proc. więcej niż w 2024 roku. W Polsce znajduje się 477 fotoradarów (734,8 tys. przekroczeń prędkości), 73 odcinkowe pomiary prędkości (470,5 tys. wykroczeń) i 49 systemów Red Light (90,9 tys. przypadków wjazdu na czerwonym świetle).
Z danych CANARD, do których dotarł portal Interia, wynika, że w 2025 roku najbardziej "zapracowanym" fotoradarem był ten zlokalizowany w Krzyszkowicach na zakopiance (małopolskie). W ciągu zaledwie 183 dni ujawnił 51 681 wykroczeń, czyli jedno przekroczenie średnio co 5 minut.
- Krzyszkowice (Małopolskie) - 51 681 wykroczeń
- Bieruń (Śląskie) - 10 968
- Łódź, ul. Dąbrowskiego - 10 380
- Warszawa, ul. Pileckiego - 10 260
- Warszawa, ul. Ostrobramska-Fieldorfa - 8 630
- Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie - 8 406
- Świdnik, ul. Tysiąclecia - 8 354
- Gliwice, łącznik L04L z A1 - 7 388
- Otłoczyn (Kujawsko-Pomorskie) - 7 259
- Wanaty (Śląskie) - 7 141
Wzrost popularności odcinkowych pomiarów prędkości przyniósł wynik 470 tys. wykroczeń - o ponad 100 tys. więcej niż w 2024 roku. Najbardziej "kasowy" odcinek to fragment A4 pod Wrocławiem (Kostomłoty-Kąty Wrocławskie) - 39 175 wykroczeń. Kolejne miejsca w czołówce zajmują Katowice i Wyszków.
- Kąty Wrocławskie - Kostomłoty (A4) - 39 175 wykroczeń
- Katowice (Nikodema i Józefa Renców) - 35 421
- Wyszków (S8) - 34 814
- Dobroń - Petrykozy (S14) - 27 596 (uruchomiony w marcu)
- Zabrze, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego - 20 387
- Drwalew - Chynów (DK50) - 18 523
- Lutcza (DK19) - 17 279
- Dąbrowa - Swadzim (S11) - 15 689
- Nowy Ciechocinek (A1) - 14 892
- Warszawa (S2 - tunel pod Ursynowem) - 13 763
Systemy monitorujące wjazd na czerwonym świetle także notują rekordy. W 2025 roku 49 systemów Red Light zarejestrowało 90,9 tys. wykroczeń, czyli o połowę więcej niż rok wcześniej. Rekord należy do skrzyżowania Alei Krakowskiej z ulicami Łopuszańską i Hynka w Warszawie - aż 22 038 naruszeń. Dla porównania drugie miejsce - Łódź - to 5 573 przypadki.
- Warszawa - Aleja Krakowska, Łopuszańska, F. Hynka - 22 088 wykroczeń
- Łódź - Rokicińska, A. Puszkina - 5 573
- Poznań - Roosevelta, Zwierzyniecka, Święty Marcin - 4 799
- Kraków - Aleja Pokoju, Nowohucka - 4 199
- Kielce - Sandomierska, Źródłowa, Al. Solidarności, Al. IX Wieków Kielc - 3 747
- Kraków - Tischnera, Zakopiańska, Wadowicka, Brożka - 3 667
- Bielsko Biała - Sarni Stok, Warszawska, Eugeniusza Kwiatkowskiego - 3 234
- Piotrków Trybunalski - Al. Concordii, Al. Gen. Wł. Sikorskiego - 2 643
- Łódź - Al. Gen. Wł. Sikorskiego, Al. Włókniarzy, Zgierska - 2 637
- Zabrze - Prof. Z. Religi, Bytomska, P. Stalmacha - 2 295