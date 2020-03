Ali Akbar Welajati, czołowy doradca najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu Alego Chameneiego, został zakażony koronawirusem - podała irańska agencja Tasnim. 74-letni polityk został poddany kwarantannie.

Na zdj. Teheran / PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH /

Według agencji Tasnim i telewizji Press TV, Welajati w środę przeszedł test na obecność koronawirusa, kiedy pojawiły się "łagodne symptomy" choroby. Wynik testu był pozytywny.

Jak podaje irańska agencja, powołując się na rzecznika szpitala w Teheranie, po zastosowaniu domowej kwarantanny i wzięciu leków, stan doradcy Chameneiego uległ poprawie.



Welajati to od dawna jedna z kluczowych postaci irańskiego reżimu. Choć z zawodu jest pediatrą, głównym polem jego działania jest dyplomacja. Przez lata był on szefem irańskiego MSZ, a obecnie jest głównym doradcą ds. zagranicznych ajatollaha Chameneiego.



Welajati nie jest pierwszym wysoko postawionym irańskim urzędnikiem, który zaraził się koronawirusem. Wcześniej infekcję stwierdzono m.in. u trzech wiceprezydentów kraju oraz co najmniej u 23 deputowanych parlamentu.



Iran to jedno z największych ognisk pandemii Covid-19. Według oficjalnych statystyk, zakażonych w kraju zostało ponad 10 tys. osób, a 429 zmarło w wyniku choroby.



Według irańskich lekarzy oraz ekspertów, w rzeczywistości skala kryzysu jest znacznie większa. Jak napisała w liście do WHO grupa 70 lekarzy przebywających na emigracji, liczba zgonów prawdopodobnie przekroczyła 3 tysiące.