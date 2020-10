Donald Trump opuścił szpital, w którym przebywał z powodu zakażenia koronawirusem od piątku. Prezydent Stanów Zjednoczonych - gdzie notuje się najwięcej na świecie zakażeń SARS-CoV-2, a na Covid-19 zmarło już ponad 210 tysięcy ludzi - zaapelował do rodaków, by "nie bali się koronawirusa" i "nie pozwolili, by zdominował on ich życie". W Polsce całkowita liczba zakażeń SARS-CoV-2 przekroczyła już 100 tysięcy, a liczba ofiar śmiertelnych sięgnęła 2 659. Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w naszym aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

/ANATOLY MALTSEV /PAP/EPA