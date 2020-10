Ministerstwo Zdrowia poinformowało w najnowszych komunikacie, że odnotowano 2236 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło też 58 kolejnych pacjentów.

Resort zdrowia poinformował, że najwięcej nowych zakażeń - aż 318 - odnotowano w województwie mazowieckim.

Na kolejnych miejscach są następujące województwa: małopolskie (268), śląskie (218), pomorskie (199), łódzkie (155), kujawsko-pomorskie (153), dolnośląskie (140), świętokrzyskie (139), lubelskie (138), podkarpackie (137), zachodniopomorskie (111), wielkopolskie (106), podlaskie (57), opolskie (53), warmińsko-mazurskie (35), lubuskie (9).

Ministerstwo Zdrowia poinformowało też o 58 nowych zgonach. Z powodu Covid-19 zmarły 2 osoby: 79-latek z Warszawy i 46-latek z Krakowa. Z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 56 osób w wieku od 46 do 91 lat. To pacjenci m.in. z Warszawy, Poznania, Kutna, Łodzi, Łańcuta, Krakowa, Izdebnika, Raciborza, Chorzowa, Tomaszowa Lubelskiego, Końskich, Starachowic, Gdyni, Gdańska, Suchej Beskidzkiej i Pucka.

W sumie w Polsce odnotowano już 104 316 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 2 717 osób.



Ministerstwo Zdrowia podało, że z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 3719 osób, u których potwierdzono zakażenie. 263 są pod respiratorem.



Resort przekazał, że od początku epidemii wyzdrowiało 74 tys. 158 osób, u których potwierdzono zakażenie.



Kwarantanną objętych jest 159 tys. 530 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym - 19 tys. 933.



Dane z poniedziałku mówiły, że w szpitalach przebywa 3158 osób, a 219 jest pod respiratorem.

"Apel, żeby tych, którzy lekceważą zasłanianie nosa i ust objąć swoistą infamią"

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 2006 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem.



Rzecznik resort zdrowia Wojciech Andrusiewicz zwrócił uwagę, że na liczbę nowych przypadków coraz bardziej rzutują duże miasta. Obserwujemy w ostatnich dniach, że coraz bardziej na te wyniki dobowe rzutują nam duże miasta czy to Gdańsk, czy to Kraków, czy to rzeczona Warszawa - tłumaczył. Podkreślił, że w najbliższych dniach sytuacja się nie zmieni i dalej należy się spodziewać wysokiej liczby nowych zakażeń.



Powiaty w strefach z dodatkowymi obostrzeniami

- dodał. Zaapelował po raz kolejny o noszenie maseczek.- powiedział rzecznik.Od wybuchu epidemii najwięcej nowych przypadków zakażenia zanotowano w ostatnią sobotę.

W strefie czerwonej są aktualnie następujące powiaty:





- aleksandrowski

- żniński

- łęczyński

- limanowski

- myślenicki

- nowotarski

- tatrzański

- głubczycki

- otwocki

- białostocki

- kartuski

- Sopot

- kłobucki

- działdowski

- gostyniński

- krotoszyński

- międzychodzkie





Do strefy żółtej zakwalifikowano powiaty:



- trzebnicki

- janowski

- bełchatowski

- piotrkowski

- wieluński

- nowosądecki

- Nowy Sącz

- suski

- wadowicki

- przasnyski

- żyrardowski

- brzeski

- oleski

- dębicki

- mielecki

- Rzeszów

- wysokomazowiecki

- bytowski

- gdański

- kościerski

- nowodworski

- pucki

- słupski

- wejherowski

- Gdańsk

- Gdynia

- kielecki

- Kielce

- bartoszycki

- iławski

- nidzicki

- ostrowski

- wolsztyński

- Szczecin



Zagrożone trafieniem do żółtej lub czerwonej strefy są powiaty:





lubański

lipnowski

Włocławek

włodawski

Gorzów Wlkp.

Zielona Góra

łowicki

krakowski

garwoliński makowski

Warszawa

Suwałki

zambrowski

Słupsk

Mysłowice

nowomiejski

pleszewski.





Strefa czerwona i żółta: Aktualne obostrzenia

Obecnie w strefie czerwonej obowiązuje m.in. zakaz organizowania kongresów i targów, wesołych miasteczek i parków rozrywki. W siłowniach określono limit osób - jedna na 10 metr kwadratowy. W kinach może być 25 proc. publiczności. W kościołach lub w innych obiektach kultu dopuszczalne jest 50 proc. obłożenia budynku, na zewnątrz limit wyniesie 150 osób. Liczba osób biorących udział uroczystościach rodzinnych i w weselach została ograniczona do 50, z wyłączeniem obsługi. Wszędzie w przestrzeni publicznej konieczne jest zakrywania nosa i ust.



W strefie żółtej obowiązuje m.in. limit jednej osoby na 4 metry kwadratowe w przypadku imprez takich, jak: targi, wystawy, kongresy czy konferencje. W siłowniach jest limit osób - jedna na 7 mkw. W kinach może być 25 proc. publiczności. Liczba osób biorących udział w imprezach rodzinnych nie może przekroczyć 100 osób, z wyłączeniem obsługi.

Resort zdrowia zapowiedział wprowadzenie w najbliższym czasie nowych obostrzeń w żółtych i czerwonych strefach. Jak mówił wtedy minister zdrowia Adam Niedzielski, obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu będzie obowiązywał również w strefie żółtej, a nie jak do tej pory - tylko w czerwonej. Z całą stanowczością podkreślam, że stosowanie reguły DDM, czyli dezynfekcja, dystans, maseczki, to jest mechanizm społecznej odpowiedzialności, który pozwala bronić się skutecznie przed eskalacją pandemii - podkreślił. Maseczka jest realnym narzędziem obrony przed koronawirusem w skali ogólnospołecznej - zapewnił.

Kolejna zmiana to ograniczenie osób na weselach i innych zgromadzeniach. W strefie zielonej ma to być do 100 osób, w żółtej do 75 osób, w czerwonej do 50 osób.

Obostrzenia będą dotyczyć również branży gastronomicznej. W strefie czerwonej bary, puby i restauracje będą mogły być otwarte do godz. 22:00. Minister tłumaczył, że to ograniczenie wynika z tego, że "kończy się sezon i ogródki gastronomiczne są powoli likwidowane". Jak ocenił, one "zapewniały większy poziom bezpieczeństwa i mniejsze ryzyko transmisji koronawirusa". Ponieważ imprezy będą się przenosiły do lokali, chcemy, żeby to odbywało się w ograniczonym czasie do godz. 22.00 - oświadczył Niedzielski.





Zmiana kryteriów klasyfikacji do strefy czerwonej i żółtej

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapowiedział w ubiegłym tygodniu zaostrzenie od przyszłego tygodnia kryteriów klasyfikacji powiatów do strefy żółtej i czerwonej.



Modyfikacja będzie dotyczyć głównie wartości referencyjnej trzydniowego wskaźnika korygującego, dla którego obecnie wartość referencyjna wynosi 1,5 - oświadczył. Dla powiatów o gęstości zaludnienia powyżej 1500 osób na kilometr kwadratowy korekta kategorii z czerwonej na żółtą lub żółtej na zieloną nastąpi, jeśli liczba zakażeń na 10 tys. mieszkańców w okresie ostatnich trzech dni będzie niższa niż 1, a dla powiatów o gęstości zaludnienia poniżej 1500 osób na kilometr kwadratowy będzie to 1,2 - przekazał wiceminister.

Kraska wyjaśnił, że jest to korekta niekorzystna dla dużych miast.