W Białym Domu będzie kontynuował swoje leczenie zakażony koronawirusem prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jego stan zdrowia jest na tyle dobry, że mógł opuścić szpital. "Czuję się naprawdę dobrze! Nie bójcie się koronawirusa. Nie pozwólcie, by zdominował on wasze życie" - stwierdził amerykański przywódca we wpisie na Twitterze.

REKLAMA