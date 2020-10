Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 2006 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. 29 osób zmarło. Szpitale w Polsce zajmujące się leczeniem pacjentów z Covid-19 alarmują, że mają ostatnie sztuki remdesiviru – przeciwwirusowego leku używanego w leczeniu zakażonych osób. Resort zdrowia przekonuje, że od listopada będzie lepiej. Przemysław Czarnek zakażony koronawirusem. Z tego powodu poniedziałkowa ceremonia dokonania zmian w rządzie została odwołana. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który również jest zarażony koronawirusem, wyszedł wczoraj przed szpital, by spotkać się z wyborcami. Powiedział, że Covid-19 to "prawdziwa szkoła". Na całym świecie liczba zakażonych przekroczyła 35 mln. Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia.

- Resort zdrowia podał informację o 2006 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce . 29 osób zmarło w ciągu ostatniej doby.

- Kończy się w Polsce przeciwwirusowy lek remdesivir . Powód: rosnąca liczba pacjentów. Resort zdrowia przekonuje, że od listopada będzie lepiej.

- W Paryżu zdecydowano, że od jutra przez co najmniej dwa tygodnie zostaną zamknięte bary, baseny i sale sportowe.



- Donald Trump zapewnił, że czuje się dobrze i jeszcze dziś opuści szpital

- Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio zapowiedział zamknięcie niektórych firm oraz szkół w kilku częściach miasta.

22:29 W Tajlandii na turystów czeka kwarantanna w luksusie

22:02 Kujawsko-pomorskie: Zajęte 310 na 451 łóżek covidowych i 20 na 24 respiratory

W szpitalach na I, II i III poziomie w woj. kujawsko-pomorskim zajętych jest 310 na 451 łóżek covidowych i 20 na 24 respiratory dla pacjentów chorym na COVID-19 - poinformował w poniedziałek PAP rzecznik prasowy wojewody Adrian Mól.





21:32 Koronawirus we Włoszech. Liczba zmarłych przekroczyła 36 tys.

16 osób zmarło ostatniej doby we Włoszech na Covid-19, wykryto 2257 kolejnych zakażeń koronawirusem - poinformowało w poniedziałek ministerstwo zdrowia. Zanotowany spadek nowych przypadków wiąże się z mniejszą liczbą testów w niedzielę; wykonano ich 60 tys.



W poprzednich dniach informowano o ponad 100 tysiącach badań.



Liczba zmarłych od początku epidemii przekroczyła we Włoszech 36 tysięcy. Do tej pory potwierdzono w kraju 327 tysięcy przypadków koronawirusa. Wyzdrowiało 232 tysiące osób. Obecnie zakażonych jest około 59 tysięcy.

21:18 Hiszpania zamyka kolejne miasta

Ze względu na alarmująco szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa, władze hiszpańskiego regionu Kastylii i Leon zdecydowały o zamknięciu od wtorku dwóch miast, Leon i Palencii - poinformowała w poniedziałek regionalna minister ds. zdrowia Veronica Casado.



Obecnie w ponad 570 gminach na terenie całego kraju obowiązują różnego rodzaju restrykcje w celu powstrzymania pandemii. Mieszka w nich ponad 11 mln osób, tj. prawie 1/4 ludności Hiszpanii. Ograniczenia w przemieszczaniu się wprowadzono dotąd w 35 miejscowościach i dotyczą 5,4 mln osób - poinformowała w poniedziałek publiczna telewizja RTVE.





21:03 Trump opuści dziś szpital

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że dziś wyjdzie ze szpitala. "Czuję się naprawdę dobrze! Nie bójcie się koronawirusa. Nie pozwólcie, by zdominował on wasze życie" - pisze Trump.



20:16 Zakopane w czerwonej strefie. Turyści niedoinformowani o obowiązku noszenia maseczek

Zakopiańska policja przez miniony weekend ukarała cztery osoby mandatami karnymi po 500 zł za brak maseczek oraz pouczyła 74 osoby w tym zakresie.



Rzecznik Zakopiańskiej policji Roman Wieczorek powiedział PAP, że turyści tłumaczyli się brakiem informacji o tym, że Powiat Tatrzański znalazł się w czerwonej strefie i mają obowiązek noszenia maseczek.

19:48 Mazowieckie: Koronawirus w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Szydłowcu

U 8 pacjentów i 14 osób z personelu Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Szydłowcu (Mazowieckie) testy potwierdziły zakażenie koronawirusem. Jedna z pacjentek chorych na COVID-19 zmarła w poniedziałek.



Jak poinformował PAP dyrektor Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej (SPZZOZ) w Szydłowcu Andrzej Piotrowski zmarła pacjentka Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego była osobą w starszym wieku, z licznymi chorobami towarzyszącymi.

19:16 Lubelskie: Wojewoda i marszałek skierowani na kwarantannę

Wojewoda lubelski Lech Sprawka oraz marszałek woj. lubelskiego Jarosław Stawiarski zostali skierowani na kwarantannę. Obaj mieli w sobotę kontakt z posłem Przemysławem Czarnkiem, u którego stwierdzono zakażenie koronawirusem.



18:50 Poznań: W związku z rosnącą liczbą zakażeń SARS-CoV-2 pracownicy urzędu miasta wesprą sanepid

Dyrektor Biura Poznań Kontakt Konrad Zawadzki poinformował w poniedziałek, że pracownicy Biura przeszli odpowiednie szkolenie w siedzibie sanepidu.



Na początku oddelegujemy do tego zadania od czterech do sześciu pracowników, niewykluczone jednak, że później będzie ich więcej. Szukamy również wolontariuszy, którzy mogliby w tym pomóc - przyznał.





18:25 Szkolnictwo w czasie pandemii

18:06 Koronawirus w świętokrzystkim DPS-ie

67 pracowników i pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w pow. buskim (woj. świętokrzyskie) jest zakażonych koronawirusem.



Jak poinformował w poniedziałek PAP Jerzy Kolarz, starosta buski, pierwszy przypadek zakażenia został potwierdzony w sobotę u jednego z pensjonariuszy. W niedzielę pobrano wymazy od ponad 180 osób, w tym od pracowników obsługi, personelu i pensjonariuszy.

17:56 Rzeczniczka Białego Domu zakażona koronawirusem

17:46 Przypadki zakażenia w Teatrze Muzycznym Capitol

Z powodu wykrycia zakażań koronawirusem wśród pracowników Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu odwołano najbliższe spektakle "Lazarusa" w reżyserii Jana Klaty.



Rzeczniczka wrocławskiego Teatru Muzycznego Capitol Joanna Kiszkis poinformował w poniedziałek PAP, że do tej pory zakażenie koronawirusem potwierdzono u trzech osób z teatru.



17:30 Koronawirus w Śląskiem

Nie ma wolnych miejsc dla chorych na koronawirusa w Szpitalu Śląskim w Cieszynie.

Wszystkie 22 łóżka są zajęte. Placówka nie może na razie przyjmować nowych pacjentów z Covid-19.



W powiecie cieszyńskim natomiast od kilku dni jest nowe ognisko koronawirusa. Testy potwierdziły zakażenie u 26 osób z Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu.

17:05 Ursula von der Leyen po teście na obecność koronawirusa

16:50 Koronawirus w Wielkiej Brytanii. Minister finansów: Po epidemii trzeba przywrócić kontrolę nad wydatkami

Brytyjski minister finansów Rishi Sunak ostrzegł w poniedziałek, że nie będzie łatwej i pozbawionej kosztów odpowiedzi na kryzys wywołany epidemią koronawirusa. Zapowiedział, że przywróci kontrolę nad finansami publicznymi.



W przemówieniu wygłoszonym na odbywającej się zdalnie konferencji Partii Konserwatywnej Sunak przypomniał różne programy, które wprowadził w celu wsparcia gospodarki po wybuchu epidemii i zapewniał, że rząd Borisa Johnsona, tak jak do tej pory, będzie stał po stronie ludzi, zwłaszcza tych, którzy zmagają się z problemami finansowymi.



Ale zarazem zapewnił członków partii, że będzie chronił finanse publiczne, co było sugestią, że w przyszłości konieczne będzie podniesienie podatków lub cięcie wydatków. Zapowiedział, że w perspektywie średnioterminowej ma zamiar przywrócić kontrolę nad deficytem budżetowym i długiem publicznym Wielkiej Brytanii.



Cytat Mamy święty obowiązek wobec przyszłych pokoleń, aby pozostawić finanse publiczne w dobrej kondycji. A dzięki starannemu zarządzaniu naszą gospodarką, ten konserwatywny rząd zawsze będzie równoważył bilanse. Jeśli będziemy twierdzić, że nie ma ograniczeń co do tego, ile możemy wydać i że możemy po prostu wyjść z każdego kryzysu za pomocą pożyczek, to jaki jest w tym sens? Nigdy nie udawałem, że jest jakaś łatwa, pozbawiona kosztów odpowiedź. Trudne wybory są wszędzie. podkreślił Sunak

16:37 Koronawirus w Polsce

16:22 Ognisko koronawirusa w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Polkowicach

U 12 osób, w tym u dziesięciorga pensjonariuszy, potwierdzono do tej pory zakażenie koronawirusem w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Polkowicach na Dolnym Śląsku. Podopieczni zakładu są obecnie przewożeni do szpitala we Wrocławiu.





16:15 Koronawirus w Irlandii. Rekomendowany ponowny lockdown

Irlandzka rada ds. kryzysowych sytuacji zdrowotnych (NPHET) niespodziewanie zarekomendowała w poniedziałek rządowi przejście do piątego - najwyższego - stopnia zagrożenia koronawirusem, co oznaczałoby wprowadzenie nowej, pełnej blokady.



Według rekomendacji, piąty stopień miałby obowiązywać przez okres do czterech tygodni, by zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Obecnie Irlandia jest na poziomie drugim, z wyjątkiem Dublina i najbardziej wysuniętego na północ hrabstwa Donegal, gdzie wprowadzono poziom trzeci. W Dublinie ma on obowiązywać co najmniej do 9 października, w Donegal - do 16 października.

Irlandzki rząd ma się zebrać po południu, aby przedyskutować te rekomendacje. Jak wskazuje irlandzka publiczna stacja RTE, są one szokiem i zaskoczeniem dla rządu. Zwraca uwagę, że żaden kraj na świecie - poza Izraelem, w którym sytuacja jest znacznie trudniejsza - nie wprowadził jeszcze drugiej ogólnokrajowej blokady.





16:01 Ostrów Wlkp.: Tylko pacjenci z zagrożeniem życia będą przyjmowani na kardiologię

Szpital w Ostrowie Wlkp. zadecydował o ograniczeniu pracy oddziału kardiologicznego. U czterech pracowników stwierdzono zakażenie koronawirusem - poinformował w poniedziałek szpital w wydanym komunikacie.



Z komunikatu wynika, że wszystkie zaplanowane zabiegi na oddziale kardiologicznym ostrowskiego szpitala zostały odwołane.



Powodem jest stwierdzenie zakażenia koronawirusem czterech pracowników kardiologii.

15:58 WHO: Co dziesiąta osoba na świecie mogła się już zarazić koronawirusem

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia, koronawirusem mogło zakazić się dotychczas już około 10 proc. ludności świata - oznajmił w poniedziałek dyrektor WHO ds. sytuacji kryzysowych dr Michael Ryan.



Zaprezentowane przez eksperta szacunki oznaczają, że prawdziwa liczba infekcji koronawirusem może być ponad 20-krotnie wyższa od tej oficjalnej.



Zgromadzone przez WHO dane mówią obecnie o ponad 35 milionach potwierdzonych przypadków Covid-19. Szacuje się, że na świecie żyje ponad 7,6 miliarda ludzi.





15:49 Kwarantanna dla kolejnych polityków

Jacek Sasin, Michał Dworczyk, Dariusz Piontkowski, Jacek Ozdoba zostali skierowani na kwarantannę w związku z postępowaniem epidemiologicznym przeprowadzonym w związku ze stwierdzeniem zakażenia koronawirusem u posła Przemysława Czarnka - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.



W poniedziałek Przemysław Czarnek, który ma zostać nowym ministrem edukacji i nauki poinformował, że wykryto u niego koronawirusa.

15:47 Białoruskie MZ: Mamy drugą falę zakażeń

Na Białorusi rośnie liczba zakażeń koronawirusem, rozpoczęła się druga fala zachorowań - oświadczył Alaksandr Pacejeu z ministerstwa zdrowia tego kraju. Minionej doby w kraju wykryto 401 infekcji, a pięciu chorych zmarło - podał w poniedziałek resort.



Przedstawiciel ministerstwa zapewnił na kanale Biełaruś 1, że białoruski system ochrony zdrowia jest gotowy na drugą falę zachorowań.

Podkreślił, że w szpitalach jest wystarczająca liczba miejsc i respiratorów, są one wyposażone w lekarstwa, a personel medyczny posiada środki ochronne.



15:44 Iran: Rekordowy dzienny przyrost zachorowań na Covid-19



3902 zakażenia koronawirusem stwierdzono w ciągu ostatniej doby w Iranie - poinformowało w poniedziałek tamtejsze ministerstwo zdrowia. To najwyższy dobowy przyrost infekcji w tym kraju od początku pandemii.



W sumie w Iranie koronawirusem zakaziły się 475 674 osoby.

W ciągu ostatniej doby stwierdzono 235 zgonów z powodu Covid-19, co jest wyrównaniem rekordu z 28 lipca. Tym samym liczba przypadków śmiertelnych wzrosła w tym kraju do 27 192.







15:33 Koronawirus kontra finanse

Pomimo trudnej sytuacji związanej z epidemią, samorządy nie mają do czynienia z drastycznym spadkiem wpływów z PIT i CIT - poinformował w poniedziałek wiceminister finansów Sebastian Skuza.



Skuza cytowany na Twitterze przez resort finansów wyjaśnił, że łączne dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziałów w podatku PIT oraz subwencji ogólnej po ośmiu miesiącach br. kształtują się na poziomie analogicznego okresu w 2019 r.



15:28 Włochy: Ostrzejsze przepisy w regionie Kampania

Władze włoskiego regionu Kampania, gdzie notuje się największy dobowy przyrost zakażeń koronawirusem, zaostrzyły w poniedziałek przepisy, na mocy których bary, lodziarnie i cukiernie mają być zamknięte od 23.00 do 6.00. Do pizzerii można wejść do 23.00. Nie ma natomiast ograniczeń czasowych w przypadku dostaw jedzenia do domu.



Obowiązujące do 20 października nowe rozporządzenie władz regionu na południu ze stolicą w Neapolu ma na celu ograniczenie tworzenia się skupisk ludzi na placach i ulicach w godzinach wieczornych i nocnych. Dlatego media nazwały przepisy "godziną policyjną" dla uczestników nocnego życia towarzyskiego.



15:16 Kwarantanna dla osób, które miały kontakt z Przemysławem Czarnkiem

Osoby, które od piątku 2 października do poniedziałku 5 października miały bezpośredni kontakt z Przemysławem Czarnkiem, zostaną objęte kwarantanną - poinformował sanepid.



Zaprzysiężenie nowego rządu Mateusza Morawieckiego miało się odbyć w poniedziałek o godz. 15.00 w Pałacu Prezydenckim. Przemysław Czarnek, który ma zostać nowym ministrem edukacji i nauki, potwierdził jednak, że wykryto u niego koronawirusa i ceremonia została odwołana.

14:53 Marszałek Senatu Tomasz Grodzki w samoizolacji

Marszałek Tomasz Grodzki poddał się samoizolacji, w środę ma mieć przeprowadzony test na koronawirusa - poinformowała w poniedziałek PAP wicedyrektor CIS Anna Godzwon. Samoizolacji poddali się także liderzy Lewicy.



Decyzja o samoizolacji została podjęta w związku z czwartkowym spotkaniem, którego gospodarzem był marszałek Senatu, a w którym uczestniczył także wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL-Kukiz'15).

W poniedziałek Zgorzelski poinformował, że jest zarażony koronawirusem.





14:45 Ograniczone przyjęcia w jednej z przychodni w Instytucie Onkologii w Warszawie

W związku z tym, że zaistniało podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika kliniki nowotworów płuc Narodowego Instytutu Onkologii, przeprowadzane są testy wśród personelu i ograniczono przyjęcia w poniedziałek na przychodni - podał rzecznik placówki Mariusz Gierej.



Rzecznik wyjaśnił PAP, że do pracy skierowano lekarzy, którzy wrócili z urlopu i nie mieli kontaktu z osobą, w przypadku której wystąpiło podejrzenie zakażenia.

W związku z testowaniem wśród personelu odwołano część konsultacji, zostaną one przesunięte na inny termin. Wyników testów i dalszych decyzji można się spodziewać we wtorek.







14:39 Kogo pandemia dotknęła najbardziej?

Pandemia Covid-19 dotknęła nas wszystkich na różne sposoby. Szczególnie narażeni na problemy psychiczne związane ze stresem są pracownicy służby zdrowia, opieki społecznej i osoby, których byt ekonomiczny jest zagrożony - uważa dr hab. Maciej Pilecki ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.



Dr Pilecki, kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży, był pytany o wpływ epidemii na zdrowie psychiczne Polaków.



Dodał też, że dla wielu ludzi powrót do szkoły i pracy nie jest łatwy.





14:34 Włochy: Burmistrz Mediolanu prosi o noszenie maseczek

Burmistrz Mediolanu Giuseppe Sala wystosował w poniedziałek apel do wszystkich mieszkańców miasta o noszenie maseczek. Szczególnie poprosił o to młodzież.



Burmistrz stolicy regionu Lombardia, który został najbardziej dotknięty przez epidemię koronawirusa, rozpowszechnił swój apel w mediach społecznościowych. W nagranym wystąpieniu powiedział, że według oficjalnych danych w mieście zanotowano dotąd 2303 zgony związane z Covid-19.





14:03 "Zwiększenie bazy łóżek to ruch na ostatni dzwonek"

Już od kilku dni brakuje miejsc w szpitalach zakaźnych, zwiększenie bazy łóżek dla pacjentów z COVID-19 to ruch konieczny i potrzebny. Teraz już jest na to "ostatni dzwonek" - powiedział PAP dr hab. n. med. Ernest Kuchar.



Ocenił, że przy takiej dynamice nowych zakażeń system ochrony zdrowia może wytrzymać maksymalnie miesiąc.

13:53 Koronawirus w Świętokrzyskim Centrum Onkologii

Kolejni trzej lekarze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii są zakażeni koronawirusem. Łącznie od początku października infekcje potwierdzono u 15 osób z personelu i pacjentów ŚCO.

W związku z tym w poniedziałek wstrzymano do odwołania przyjęcia w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku - poinformowali w poniedziałek przedstawiciele szpitala.



Poradnie hematologiczne działają w ograniczonym zakresie. Wstrzymany do odwołania jest również program bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom dla pacjentów onkologicznych - poinformowała rzeczniczka ŚCO Izabela Opalińska.



W ograniczonym zakresie pracuje także Zakład Rehabilitacji - nieczynna jest część gabinetów ambulatoryjnych.

13:41 Kwarantanna dla pracowników z Białorusi przeszkodą

O zniesienie kwarantanny dla pracowników z Białorusi zatrudnionych w Polsce zaapelowali w poniedziałek podlascy przedsiębiorcy. Jak mówią, firmy potrzebują "rąk do pracy".



Apel ma zostać przekazany premierowi i Radzie Ministrów - poinformowano w poniedziałek na konferencji prasowej w Białymstoku, w której wzięli udział przedstawiciele podlaskich przedsiębiorców, Rzecznik MŚP oraz parlamentarzyści.



Obecnie pracownicy, obywatele Białorusi zatrudnieni w polskich firmach, po przyjeździe do Polski muszą odbyć 10-dniową kwarantannę. Jak wskazywali podlascy przedsiębiorcy, nakaz kwarantanny dla pracowników z Białorusi to duże obciążenie, bo po przyjeździe nie mogą od razu pracować.

13:19 Działania rządu w kwestii pandemii ocenione przez Polaków

55 proc. badanych (to spadek o 2 pkt proc.) dobrze ocenia działania rządu mające na celu zwalczanie epidemii. Krytycznych wobec polityki rządu w tym zakresie jest 38 proc. badanych (wzrost o 2 pkt proc.) - wynika z najnowszego sondażu CBOS.



80 proc. respondentów ocenia jako słuszną decyzję rządu o powrocie uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach, w tym 43 proc. ocenia ją jako zdecydowanie słuszną.



42 proc. badanych ocenia, że polityka obecnego rządu stwarza szansę poprawy sytuacji gospodarczej, w tym 10 proc. jest o tym zdecydowanie przekonanych, a 32 proc. raczej jest o tym przekonanych. 46 proc. jest przeciwnego zdania, w tym 17 proc. jest zdecydowanie przekonanych, że działania rządu nie stwarzają szansy poprawy sytuacji, a 29 proc. sądzi, że raczej nie daje takiej szansy.





13:12 Co z kwarantanną dla polityków z otoczenia Czarnka?

Powiatowy Inspektor Sanitarny kończy dochodzenie epidemiczne (...) czekamy na informację kto powinien zostać objęty kwarantanną, a kogo ta kwarantanna nie będzie dotyczyła - powiedział w poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk pytany o procedury wdrażane w Kancelarii Premiera.



W poniedziałek Przemysław Czarnek, który ma zostać nowym ministrem edukacji i nauki potwierdził, że wykryto u niego koronawirusa. Teraz ma zapaść decyzja, kto z otoczenia zakażonego polityka zostanie oddelegowany na kwarantannę.

Przyszły minister edukacji i nauki poinformował o pozytywnym wyniku testu na Covid-19 na swoim Twitterze:





12:56 100 tys. uczniów w Hiszpanii nie chodzi do szkoły

Ponad 100 tys. uczniów w Hiszpanii nie bierze w poniedziałek udziału w zajęciach w związku z kwarantanną lub zagrożeniem zakażenia koronawirusem - wynika z szacunków władz oświatowych tego kraju i regionalnych służb medycznych.

Najwięcej klas szkolnych, około 4000, które z powodu zakażeń SARS-CoV-2 zostały objęte przymusową izolacją, występuje na terenie wspólnoty autonomicznej Madrytu oraz w Katalonii.

W większości przypadków dzieci, które nie poszły do szkół, pobierają naukę przez internet. Zdalnie uczyły się od połowy marca do końca czerwca, kiedy w Hiszpanii obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego.

12:53 Piłkarze reprezentacji Ukrainy z koronawirusem

Dwóch reprezentantów Ukrainy miało pozytywny wynik badania na obecność koronawirusa, a czterech kolejnych jest w izolacji - poinformowała tamtejsza federacja piłkarska. Całej szóstki zabraknie w środowym spotkaniu towarzyskim z Francją w Saint-Denis.

Covid-19 zdiagnozowano u dwóch piłkarzy Szachtara Donieck - bramkarza i kapitana Andrija Piatowa oraz jego zastępcy Tarasa Stepanenki. W związku z tym na domową kwarantannę skierowano także wszystkich pozostałych zawodników tego klubu, w tym powołanych na październikowe zgrupowanie Mykołę Matwijenkę, Wiktora Kowałenkę, Marlosa oraz Juniora Moraesa.

12:51 Paryż zamyka bary

Wszystkie bary, baseny i sale sportowe w Paryżu i na przedmieściach będą musiał pozostać zamknięte przez co najmniej dwa tygodnie. Nowe restrykcje w stolicy Francji wejdą w życie od wtorku.

Z kolei restauracje będą mogły pozostać otwarte w "zwykłych godzinach", jednak muszą przestrzegać surowych zasad. Zakazano także sprzedaży alkoholu na wynos po godz. 22. Zaostrzone normy będą także w szkołach i na uniwersytetach.

12:34 Koronawirus w trzech liceach w Rybniku

244 uczniów liceów w Rybniku (Śląskie) objęto kwarantanną w związku ze stwierdzeniem zakażenia koronawirusem w trzech liceach - poinformował w poniedziałek urząd miasta.

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich, gdzie zakażenie dwóch nauczycieli potwierdzono już pod koniec września, cztery klasy są na kwarantannie, łącznie 113 uczniów. Wszyscy - również ci na kwarantannie - uczą się zdalnie do końca tygodnia.

W II Liceum Ogólnokształcącym im A. Frycza-Modrzewskiego na kwarantannie jest pięć klas - 131 uczniów. Również mają zajęcia zdalne po tym, jak badania potwierdziły zakażenie u jednego z nauczycieli.

W IV LO im. M. Kopernika chora jest bibliotekarka. Na tyle długo jednak przebywa na zwolnieniu lekarskim, że sanepid po zweryfikowaniu kontaktów i terminów nie zalecił kwarantanny dla pracowników szkoły ani uczniów - przekazała rzeczniczka rybnickiego magistratu Agnieszka Skupień.

12:31 Dyskoteka w czerwonej strefie

W weekend sopoccy funkcjonariusze ujawnili w jednym z klubów dyskotekę, która po wprowadzeniu obostrzeń związanych z epidemią nie powinna działać. Ponadto interweniowali wobec 362 osób naruszających przepisy sanitarne. Od soboty Sopot jest w czerwonej strefie w związku ze wzrostem zachorowań na Covid-19.



12:29 Moskwa przechodzi na zdalne nauczanie

W Moskwie szkoły wrócą do nauczania zdalnego - poinformował w poniedziałek wiceminister oświaty Rosji Wiktor Basiuk. Nie podał daty, kiedy to nastąpi. Na naukę zdalną przejdą też szkoły w obwodzie uljanowskim i na Sachalinie na rosyjskim Dalekim Wschodzie.

Podjęto dziś decyzję o przejściu na pracę zdalną, na razie w trzech regionach - powiedział wiceminister, podkreślając, że na pewno jednym z nich będzie Moskwa. Regiony same mają podejmować decyzję o dokładnym terminie przeniesienia szkół na pracę zdalną.

12:24 40 proc. Włochów boi się nowego lockdownu

40 procent Włochów obawia się ponownego zamknięcia kraju i dalszych restrykcji z powodu nasilania się epidemii koronawirusa - wynika z sondażu, zaprezentowanego w poniedziałek. Przedstawiciele rządu zapewniają, że nowego lockdownu nie będzie.

46 proc. uczestników sondażu przeprowadzonego na zlecenie krajowego stowarzyszenia przedsiębiorstw spółdzielczych wyraziło zaś opinię, że niepotrzebne będą dalsze restrykcje.

Ponad trzy czwarte Włochów przyznało, że jest w trudniejszej sytuacji niż przed rokiem.

12:18 Zdalne nauczanie w Łodzi

Kolejne liceum, szkoła podstawowa, a także przedszkole w Łodzi przeszły w poniedziałek na nauczanie zdalne z powodu wykrycia przypadków zakażenia koronawirusem u nauczycieli i uczniów - poinformował magistrat.

Decyzją sanepidu zamknięte zostały: XXXI LO przy ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Szkoła Podstawowa nr 42 przy ul. Przyszkole i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 przy ul. Janosika. Placówki przeszły na tryb zdalnego nauczania.

Jak poinformował Urząd Miasta Łodzi, w liceum potwierdzone zakażenie COVID-19 ma dwóch uczniów. W związku z tym sanepid skierował na kwarantannę do 8 października 16 pracowników szkoły oraz 76 uczniów. Zdalne nauczanie dla 596 uczniów, czyli całej szkoły, ma obowiązywać do 9 października włącznie.



11:51 Sztab kryzysowy w MZ

Minister zdrowia Adam Niedzielski zwołał kolejny sztab kryzysowy. Informacje o wypracowanych rozwiązaniach w zakresie zwiększenia bazy łóżkowej i koordynacji opieki nad pacjentem w poszczególnych województwach będę podane we wtorek - powiedział rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Zaznaczył, że respiratorów dla pacjentów covidowych jest wystarczająca ilość - ponad 830. W tej chwili wykorzystanych jest 219. Nie grozi nam więc sytuacja, w której zabrakłoby respiratora - świadczył Andrusiewicz.

11:27 Odwołane Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie się nie odbędą. Zostały odwołane w związku z pandemią koronawirusa. Była to trudna decyzja, tym bardziej, że od 1997 roku ostatni weekend października w Krakowie zawsze przebiegał pod znakiem literatury - podkreślają organizatorzy.

24. edycja Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie była planowana w hali EXPO Kraków od 22 do 25 października.

Rosnąca fala zachorowań, lęk przed chorobą czy tylko potencjalną prewencyjną kwarantanną spowodował rezygnację wielu wydawców i autorów z udziału w targach - podali organizatorzy.

11:15 130 nowych zakażeń w Warszawie

Najwięcej nowych przypadków koronawirusa zanotowano w poniedziałek na Mazowszu - 336, a blisko 130 to jest sama Warszawa - skomentował najnowsze dane epidemiologiczne rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Mamy ponad 2 tys. nowych zaraportowanych przypadków ostatniej doby (koronawirusa - PAP). Najwięcej nowych przypadków dotyczy Mazowsza 336, blisko 130 to jest sama Warszawa. To co obserwujemy w ostatnich dniach, że coraz bardziej na te wyniki dobowe rzutują nam duże miasta czy to Gdańsk, czy to Kraków, czy to rzeczona Warszawa - skomentował najnowsze dane Andrusiewicz.

11:10 Stan wyjątkowy w Czechach

W Czechach w poniedziałek zaczął obowiązywać stan wyjątkowy, wprowadzony przez władze na 30 dni z powodu koronawirusa. Minister zdrowia Roman Prymula zastrzegł jednak, że nie widzi powodu do zamykania gospodarki, tak jak to miało miejsce wiosną.

Po poniedziałkowym posiedzeniu rządu Prymula stwierdził, że nie ma powodu do zamykania gospodarki, tak jak zrobiono to teraz w Izraelu lub w Madrycie. Zapowiedział, że rządowa rada do spraw zagrożeń medycznych ma przedyskutować we wtorek plan kolejnych ograniczeń.

Obecnie Czesi są zobowiązani do noszenia maseczek we wszystkich zamkniętych pomieszczeniach. Dodatkowe ograniczenia, obowiązujące przez 14 dni, zostały ogłoszone w środę i weszły w życie od poniedziałku.

Wprowadzono m.in. zakaz zajmowania miejsc w restauracjach przy jednym stole przez więcej niż sześć osób. Odległości między stołami muszą wynosić co najmniej 1,5 m. Już wcześniejsze rozporządzenie ministerstwa zdrowia ograniczyło godziny funkcjonowania restauracji, barów i klubów do godzin 6-22. Zajęte mogą być tylko miejsca siedzące.

11:01 Przemysław Czarnek z koronawirusem

Przed chwilą potwierdzono u mnie koronawirusa; udałem się rano na badania z bólem głowy; czuję się dobrze - poinformował w poniedziałek poseł PiS Przemysław Czarnek, który ma zostać ministrem edukacji i nauki.





W poniedziałek Czarnek miał wziąć udział zaprzysiężeniu nowego rządu Mateusza Morawieckiego w Pałacu Prezydenckim.

10:50 Liczba zakażeń w Berlinie powyżej wartości krytycznej

Berlińska senator ds. zdrowia Dilek Kalayci wzywa do podjęcia bardziej rygorystycznych środków w celu zmniejszenia liczby nowych infekcji w stolicy - donosi niemiecki portal rbb24. Eksperci pytają, "czy pandemia koronawirusa w Berlinie wymyka już się spod kontroli?".

Nowe zakażenia w kilku berlińskich dzielnicach są znacznie powyżej wartości krytycznej.

Podstawą klasyfikacji jest liczba nowych zakażeń na 100 000 mieszkańców w ciągu ostatnich siedmiu dni. Wartość 50 jest oceniana przez niemieckie władze sanitarne jako krytyczna. Według berlińskiego senatu ds. zdrowia w sobotę było to 59,2 w Berlinie-Friedrichshain-Kreuzberg, 61,7 w Mitte i 56,7 w Neukölln.

10:30 Nowy bilans epidemii koronawirusa w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że minionej doby wykryto 2006 nowych zakażeń koronawirusem. 29 osób zmarło. Łącznie od początku epidemii SARS-CoV-2 w Polsce zarejestrowano 102 080 zakażeń oraz 2 659 zgonów.





10:22 Rosja

W Rosji wykryto w ciągu minionej doby 10 888 zakażeń koronawirusem - poinformował sztab rządowy. To najwyższy poziom od 12 maja. Zmarło w ciągu ostatniej doby 117 osób. Ogólna liczba zakażeń wzrosła do 1 225 889, liczba zgonów - do 21 475.

W ciągu minionej doby wyleczonych zostało 3181 pacjentów, a ogółem od początku pandemii - 982 324 osoby.

Z powodu wciąż rosnącej liczby zachorowań niektóre regiony przywracają ograniczenia znane już z wiosny. W Moskwie od poniedziałku osoby w wieku powyżej 65 lat oraz cierpiące na choroby chroniczne proszone są o przestrzeganie samoizolacji. Rozpoczęły się także przedłużone ferie szkolne.

10:15 Coraz więcej zajętych łóżek i respiratorów

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 3158 osób, u których potwierdzono zakażenie. 219 jest pod respiratorem - aż 28 kolejnych osób wymagało podłączenia w ciągu ostatniej doby.

Resort przekazał, że od początku epidemii wyzdrowiały 73 552 osoby, u których potwierdzono zakażenie.

Kwarantanną objętych jest 154 365 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym - 21 375.

10:09 Węgry

905 nowych zakażeń koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, zmarło też jedenaścioro chorych na Covid-19 - poinformowano na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa.

Na Węgrzech trwa druga, ostrzejsza od pierwszej fala epidemii koronawirusa. W piątek zanotowano najwyższy dzienny przyrost zakażeń od początku pandemii - o 1322.

Od początku pandemii stwierdzono na Węgrzech 31 480 zakażeń koronawirusem, a 833 chorych na Covid-19 zmarło. Ponad 8 tys. osób już wyzdrowiało.

09:45 Ponad 35 mln zakażonych na świecie

Na całym świecie liczba osób, które zakaziły się koronawirusem przekroczyła 35 mln - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. Na Covid-19 zmarło ponad milion osób. Najbardziej dotkniętymi przez pandemię krajami są USA, Indie i Brazylia.

Według zestawienia uczelni z Baltimore ponad 24,5 mln zakażonych powróciło już do zdrowia.

W ciągu ostatnich tygodni liczba nowo wykrytych infekcji zwiększa się o średnio 280 tys. dziennie. Ilość nowych zakażeń zaczęła rosnąć w lipcu i cały czas się zwiększa. Między 5 czerwca a 5 lipca stwierdzono ponad 4,6 mln nowych infekcji, od 5 września do 5 października przybyło ich już ponad 8,2 mln.

09:39 Chiny bez nowych przypadków koronawirusa

Służby medyczne Chin kontynentalnych od 50 dni nie zgłosiły ani jednego nowego lokalnego przypadku Covid-19. W poniedziałek państwowa komisja zdrowia odnotowała 20 nowych infekcji, ale wszystkie określono jako przywiezione z zagranicy.

Od wielu miesięcy nie zmienia się też oficjalny bilans zgonów na Covid-19 w Chinach kontynentalnych, który wynosi 4634 - wynika z dobowego sprawozdania komisji.

Pierwsze ognisko pandemii wykryto pod koniec 2019 roku w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Po wprowadzeniu pod koniec stycznia surowych środków kwarantanny w ChRL udało się powstrzymać największą falę zakażeń, choć później w wielu częściach kraju notowano mniejsze ogniska choroby.

09:30 Von der Leyen na kwarantannie

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała w poniedziałek, że poddaje się kwarantannie po kontakcie z osobą zakażoną koronawirusem.

Zostałem poinformowana, że w miniony wtorek uczestniczyłem w spotkaniu wraz z osobą, która wczoraj uzyskała pozytywny wynik testu na obecność COVID-19. Zgodnie z obowiązującymi przepisami izoluję się więc do jutra rano. Mój czwartkowy tekst dał negatywny wynik, dziś też będę testowana - napisała na Twitterze Von der Leyen.

08:58 Ukraina

Na Ukrainie w niedzielę wykryto 3774 zakażeń koronawirusem, 33 chorych zmarło, a 1145 osób wyzdrowiało - poinformował w poniedziałek ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. Liczba potwierdzonych zakażeń od początku pandemii przekroczyła 230 tys.

Liczba wykrywanych zakażeń w niedzielę jest zazwyczaj niższa niż w dni powszednie - zwrócił uwagę Stepanow. W sobotę potwierdzono 4140 infekcji, a w piątek 4661 i był to najwyższy dobowy bilans od początku pandemii.

Najwięcej infekcji potwierdzono w niedzielę w obwodzie charkowskim (446), a ogółem tego dnia przeprowadzono w kraju 17 tys. testów.

Minister ponownie zaznaczył, że wzrasta liczba hospitalizowanych - obecnie w szpitalach przebywa ok. 16,7 tys. osób z potwierdzoną infekcją SARS-CoV-2. Minionej doby hospitalizowano 475 zakażonych.

08:09 Nowa Zelandia znosi restrykcje w Auckland

Premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern ogłosiła w poniedziałek zniesienie w tym tygodniu restrykcji związanych z koronawirusem w Auckland, największym mieście kraju, liczącym ok. 1,5 mln ludności.

Według władz druga fala zakażeń koronawirusem w Auckland została właściwie opanowana i "po raz drugi zwalczono koronawirusa".

Od 10 dni z rzędu w samym mieście i jego okolicy nie odnotowano żadnego nowego przypadku SARS-CoV-2, w związku z czym w środę w południe Auckland będzie na poziomie 1 alertu sanitarnego tak jak reszta kraju.

Aktualnie na 95 proc. skupisko (zakażeń koronawirusem) zostało wyeliminowane - powiedziała Ardern na konferencji prasowej. "Covid-19 będzie z nami przez wiele miesięcy. Ale nadal powinniśmy zaznaczać te kamienie milowe", jeśli chodzi o eliminowanie skupisk zakażeń - dodała.

07:40 Wicemarszałek Sejmu z koronawirusem

Otrzymałem pozytywny test na obecność koronawirusa; czuję się dobrze i przebywam w kwarantannie - poinformował w poniedziałek rano wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski na Twitterze. Podziękował pracownikom służby zdrowia i inspekcji sanitarnej za ich pracę, "często na granicy ludzkiej wytrzymałości".

Zgorzelski zaapelował także o nielekceważenie wirusa Covid-19. Uważajcie na siebie i nie lekceważcie zagrożenia - podkreślił.

07:30 W Polsce brakuje leku dla chorych na Covid-19

Kończy się przeciwwirusowy lek remdesivir. Powód: rosnąca liczba pacjentów. Resort zdrowia przekonuje, że od listopada będzie lepiej - czytamy w poniedziałek w "Dzienniku Gazecie Prawnej".

Jak podaje dziennik, szpitale zajmujące się leczeniem pacjentów z Covid-19 alarmują, że mają ostatnie sztuki remdesiviru, w związku z tym nie oferują terapii tym lekiem nowo przyjmowanym pacjentom. A chorych wymagających podania leku przybywa. Dostawy były dotąd realizowane w cyklu miesięcznym. Na lipiec i sierpień leku wystarczyło. Dostawa wrześniowa wyczerpała się przed końcem miesiąca.

Mamy zasoby pozwalające wyłącznie na zakończenie rozpoczętych terapii - powiedziała gazecie Małgorzata Pawłowska, zastępca dyrektora ds. eksploatacji i rozwoju z Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy.



Podobnie jest w placówkach w całej Polsce. Wiele z nich apeluje do resortu zdrowia o pomoc w dotarciu do leku.

07:00 Indie

W ciągu ostatniej doby w Indiach liczba zakażeń koronawirusem wzrosła o 74 442 do ponad 6,62 mln, w związku z Covid-19 stwierdzono 903 zgony - poinformowało ministerstwo zdrowia Indii.

Tym samym ogółem od wybuchu pandemii odnotowano 102 685 przypadków śmiertelnych.

06:58 Minister zdrowia nie wyklucza nowych restrykcji

Mogą zostać wprowadzone nowe obostrzenia; nie wykluczam, że powiaty w strefie "czerwonej" będą odczuwać bardziej dotkliwe restrykcje - powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą" minister zdrowia Adam Niedzielski.



06:24 We Włoszech apele o częstszą komunikację miejską

W Rzymie i we wszystkich innych miastach Włoch należy dwukrotnie zwiększyć liczbę środków komunikacji, by ograniczyć ryzyko zakażeń koronawirusem - taką opinię wyraził dyrektor szpitala zakaźnego Spallanzani w Wiecznym Mieście Francesco Vaia.

Szef znanej placówki medycznej, będącej na pierwszej linii frontu z epidemią, powiedział w wywiadzie telewizyjnym, że nie kryje zaniepokojenia sytuacją w komunikacji miejskiej, czyli miejscach wysokiego ryzyka szerzenia się koronawirusa.

Zrobiliśmy bardzo dużo w portach oraz na lotniskach i staliśmy się wzorem europejskim oraz międzynarodowym, ale sytuacja w transporcie w miastach bardzo martwi - stwierdził doktor Vaia.

Jego zdaniem po otwarciu szkół i częściowym wznowieniu zajęć na uniwersytetach bezwzględnie konieczne jest podwojenie taboru transportu.

05:58 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 1382 nowe zakażenia koronawirusem i pięć zgonów - poinformował w poniedziałek rano berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI).

Od początku epidemii w Niemczech potwierdzono łącznie 300 619 przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu Covid-19 zmarły w sumie 9534 osoby.

Największy wzrost nowych przypadków koronawirusa notowany jest w Berlinie, Bremie i Hamburgu.

05:46 USA

476 osób zakażonych SARS-CoV-2 zmarło w niedzielę w USA - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa wzrósł w Stanach Zjednoczonych do 209 811.

W USA wykryto w niedzielę ok. 40 tys. przypadków koronawirusa. Łączny ich bilans wzrósł do 7 419 033. W tej liczbie jest prezydent USA Donald Trump, który z powodu zakażenia SARS-CoV-2 od piątku przebywa w szpitalu wojskowym pod Waszyngtonem. Na początku jesieni sytuacja epidemiologiczna w USA pogarsza się. W piątek odnotowano ponad 54 tys. nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Jest to najwyższa liczba od 14 sierpnia.

04:07 Meksyk

W ciągu ostatniej doby w Meksyku potwierdzono obecność koronawirusa u 3712 osób, a z powodu Covid-19 zmarło 208 pacjentów - podało w niedzielę ministerstwo zdrowia tego kraju. Liczba zgonów jest mniejsza o połowę od zarejestrowanych w sobotę 414 przypadków.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez federalne ministerstwo zdrowia liczba wszystkich zakażonych od początku epidemii wynosi 761 665, a liczba zgonów wywołanych Covid-19 sięga już 79 088.

01:30 Brazylia

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 8456 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 365 osób - poinformowało w niedzielę ministerstwo zdrowia. W poprzednich dniach dobowa liczba zakażeń sięgała: w sobotę - 26,3 tys., a w piątek - 33,4 tys.

Tym samym całkowity bilans zakażeń koronawirusem w Brazylii wynosi 4 mln 915 289 przypadków, z powodu Covid-19 zmarły tam już 146 352 osoby.

00:32 Częściowy lockdown w Nowym Jorku

Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio zapowiedział w niedzielę zamknięcie mniej istotnych dla gospodarki miasta firm oraz szkół w dziewięciu najbardziej dotkniętych przez epidemię częściach dzielnic Brooklyn i Queens. Zarządzenie to ma obowiązywać od środy.

Odcięte od reszty miasta miałyby być rejony, gdzie odsetek infekcji przekracza średnio 3 proc. i wynik taki utrzymuje się tam przez co najmniej siedem dni. Miejscowe blokady dotknęłyby - jak się ocenia - blisko pół miliona ludzi.

Zamkniętych ma zostać 100 szkół publicznych i 200 prywatnych na Broolynie i w Queens. Według dziennika "The New York Times" większość z tych ostatnich jest zlokalizowanych w skupiskach ortodoksyjnych Żydów. Burmistrz de Blasio podkreślił w niedzielę, że zamknięcie niektórych szkół jest podyktowane działaniami prewencyjnymi.

Usługi gastronomiczne w lokalach i na świeżym powietrzu byłyby również okresowo zawieszone w omawianych rejonach; miałyby je zastąpić zamówienia i dostawy na wynos. Domy modlitwy nie byłyby całkiem zamknięte, lecz podlegałyby ograniczeniom ze względów bezpieczeństwa.

00:11 Wielka Brytania

Liczba wykrytych zakażeń koronawirusem w Wielkiej Brytanii zwiększyła się o 22 961, przy czym liczba ta obejmuje również nieuwzględnione przypadki z poprzednich dni. Liczba zgonów z powodu Covid-19 wzrosła o 33 - podał w niedzielę wieczorem brytyjski rząd.

W efekcie uwzględnienia zaległych statystyk Wielka Brytania stała się 12. krajem świata i czwartym w Europie, w którym liczba wykrytych zakażeń przekroczyła pół miliona. Obecny ich bilans to 502 978.

Ogólna liczba ofiar śmiertelnych epidemii wynosi obecnie 42 350, z czego 37 606 osób zmarło w Anglii, 2530 - w Szkocji, 1630 - w Walii, a 584 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem.



00:01 Trump przed szpitalem

Przebywający w szpitalu Donald Trump nagrał w niedzielę spot. Następnie na krótko pojawił się przed szpitalem. Sympatyków pozdrawiał z tylnego siedzenia prezydenckiego samochodu.

To jest interesująca podróż. Wiele nauczyłem się o Covid-19 (...) To prawdziwa szkoła - stwierdził w nagraniu Trump. Rozumiem już to. Wiem, o co chodzi - dodał. To drugie nagranie prezydenta wyemitowane z wojskowego szpitala. W pierwszym prezydent siedział za stołem. W najnowszym Trump stoi. Jest ubrany w koszulę bez krawata i marynarkę.