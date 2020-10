Remdesivir to lek wynaleziony z myślą o leczeniu gorączki krwotocznej wywołanej przez wirus Ebola. Wiosną został on dopuszczony w trybie nadzwyczajnym przez Europejską Agencję Leków do stosowania w leczeniu Covid-19, bo okazał się skuteczny / Sascha Steinbach / PAP/EPA