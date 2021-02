"Trzecia fala (pandemii) się rozpędza. (…) Najbardziej niepokojąca sytuacja dotyczy województwa warmińsko-mazurskiego" – ogłosił na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Minister poinformował o szczegółach zaostrzenia koronawirusowych obostrzeń. Decyzję w tej sprawie rząd podjął w związku ze skokowymi wzrostami dziennych bilansów zakażeń w naszym kraju. Tylko dzisiaj resort zdrowia poinformował o wykryciu ponad 12 tysięcy nowych przypadków, co jest najwyższym dziennym bilansem nowych zakażeń od 7 stycznia. Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

Trwa konferencja prasowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego ws. nowych obostrzeń. Zobaczcie transmisję!

* O 12 146 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce poinformowało dzisiaj Ministerstwo Zdrowia. To gwałtowny skok: jeszcze dzień wcześniej nowych przypadków mieliśmy dwukrotnie mniej. Co więcej, dzisiejszy bilans jest najwyższym od 7 stycznia. CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT >>>>

* Od dwóch tygodni pogarsza się sytuacja epidemiczna w Warmińsko-Mazurskiem. Niemal każdego dnia notowane są tam wysokie liczby nowych zakażeń, a wskaźniki zakażeń na 10 tysięcy mieszkańców w Olsztynie oraz powiatach olsztyńskim, nidzickim i bartoszyckim należą do najwyższych w kraju. CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT >>>>

* W Kalifornii dominującą stała się odmiana koronawirusa oznaczano jako B.1.427 / B.1.429. Zdaniem naukowców, nie tylko rozprzestrzenia się ona szybciej niż wcześniejsze, ale także jest bardziej odporna na przeciwciała wytwarzane w efekcie zaszczepienia przeciw Covid-19 lub wcześniejszej infekcji. CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT >>>>

15:49 NOWE OBOSTRZENIA. ZOBACZ PODSUMOWANIE KONFERENCJI MINISTRA ZDROWIA:

15:43 NOWE OBOSTRZENIA po PRZYJEŹDZIE z CZECH i SŁOWACJI:

Od 27 lutego przyjeżdżających do Polski z Czech i Słowacji obowiązywać będzie kwarantanna - wyjątkiem będą wyłącznie zaszczepieni dwiema dawkami szczepionki przeciw Covid-19 bądź posiadający negatywny wynik testu na koronawirusa.

15:38 W MIEJSCACH PUBLICZNYCH MUSIMY MIEĆ MASECZKĘ:

Przyłbica, chustka czy szalik nie wystarczą: od soboty 27 lutego w miejscach publicznych będziemy musieli zakrywać nos i usta maseczką. O tym nowym obostrzeniu poinformował na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

15:34 NOWE OBOSTRZENIA na WARMII i MAZURACH:

Od soboty na Warmii i Mazurach będą obowiązywały nowe ograniczenia: zamknięte zostaną szkoły, hotele, kina, teatry i infrastruktura sportowa.

15:23 NOWE OBOSTRZENIA:

15:16 Adam Niedzielski:

Cytat Szczyt trzeciej fali (…) ma być na średnim poziomie 10-12 tysięcy (nowych zakażeń dziennie). (…) Zdecydowaliśmy, że (w luzowaniu obostrzeń) musimy wykonać mały krok wstecz.

15:14 Adam Niedzielski:

15:09 Adam Niedzielski:

Cytat Trzecia fala (pandemii) się rozpędza. Ale na poziomie regionów sytuacja jest bardzo zróżnicowana. Najbardziej niepokojąca sytuacja dotyczy województwa warmińsko-mazurskiego.

15:07 Adam Niedzielski:

Cytat Trzecia fala pandemii się rozpędza.

15:05 Trwa konferencja prasowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego ws. nowych obostrzeń. Zobaczcie transmisję!

14:25 Jak wrócić do pełni sił po Covid-19? Wczesna rehabilitacja jest kluczowa

Coraz więcej danych wskazuje na to, że osoby po ciężkim przebiegu Covid-19 mogą przez długi czas odczuwać poważne skutki choroby. W związku z tym coraz częściej mówi się i pisze o potrzebie rehabilitacji tych osób tak, by pomóc im w jak najszybszym powrocie do normalnego życia. Naukowcy z University of Exeter przekonują w najnowszym numerze czasopisma "Physiotherapy", że kluczowe znaczenie po pobycie na oddziale intensywnej terapii ma wczesna mobilizacja pacjenta i stopniowe zwiększanie obciążeń.

13:34 O godzinie 15:00 konferencja ministra zdrowia ws. zaostrzenia restrykcji

Na godzinę 15:00 zapowiedziano konferencję prasową ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, na której ogłoszone ma być zaostrzenie koronawirusowych obostrzeń.

13:27 "Zoom Fatigue", czyli pandemiczne zmęczenie... wideokonferencjami

Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda zauważają, że po roku pracy i nauki w warunkach pandemii, często tylko w formacie zdalnym, jesteśmy coraz bardziej zmęczeni wideokonferencjami.

Na łamach czasopisma "Technology, Mind and Behavior" podsumowują wyniki badań wskazujących na negatywne dla naszego samopoczucia skutki takiej pracy i nauki. Piszą o tym, jakie są tego przyczyny i co można z tym zrobić.

A nazywają ten syndrom "Zoom fatigue", choć obowiązuje to tak samo w przypadku Zooma, jak i innych narzędzi do wideokonferencji.

13:00 Śląski Sanepid: 33 postępowania i 10 kar za prowadzenie w epidemii działalności wbrew przepisom

Państwowa Inspekcja Sanitarna w woj. śląskim prowadzi obecnie 33 postępowania wobec przedsiębiorców, prowadzącym działalność gospodarczą wbrew obowiązującym przepisom - podał sanepid. Dotychczas na właścicieli nałożono 10 kar na łączną kwotę 160 tys. zł.



Sanepid nałożył m.in. karę - w wysokości 30 tys. zł - na właściciela restauracji w Cieszynie, którą - pomimo obostrzeń związanych z COVID-19 - otworzył on w styczniu w trybie stacjonarnym. Przedsiębiorca w lokalnych mediach zadeklarował, że nie podda się karze.

12:45 Prof. Gut o zaostrzeniu obostrzeń: Przykręcenie bez akceptacji społecznej niczego nie rozwiązuje

Wprowadzanie nowych obostrzeń związanych z koronawirusem nie pomoże, jeśli wiele osób nie przestrzega już tych wprowadzonych - stwierdził wirusolog prof. Włodzimierz Gut. Według niego do piątku wyjaśni się, czy zmierzamy do większego szczytu zachorowań niż kilka miesięcy temu.



Było wiadomo, że tak się stanie (wzrośnie liczba zakażeń - PAP). Bawiliśmy się od molo po Krupówki, to teraz czego oczekujemy? - zapytał retorycznie ekspert.



CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

12:27 Trudna sytuacja w Czechach

12:20 Hiszpania: Premier zapowiedział 11 mld euro wsparcia dla firm i więcej szczepionek

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez w środowym wystąpieniu przed Kongresem Deputowanych, niższą izbą parlamentu, zapowiedział uruchomienie programu wsparcia dla krajowych firm o wartości 11 mld euro. Zapewnił też, że w drugim kwartale roku nastąpi znaczący wzrost dostaw szczepionek przeciw Covid-19.



Szef rządu przekazał, że pomocą finansową zostaną objęte podmioty gospodarcze różnej wielkości, w tym osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.



Sprecyzował, że wsparcie trafi przede wszystkim do podmiotów działających w branżach najbardziej poszkodowanych przez koronakryzys, takich jak turystyka, gastronomia, hotelarstwo i handel.

12:05 Nietypowa szczepionkowa propozycja z Izraela

11:58 Ekspert: liczba zakażonych koronawirusem rośnie; wśród nich coraz więcej młodych

Mimo że liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem rośnie, to należy zwrócić uwagę na to, że jest wśród nich więcej młodszych osób w porównaniu do zakażonych w ubiegłych miesiącach. Młodzi są mniej narażeni na ciężki przebieg choroby i zgon z powodu COVID-19 - powiedział PAP prof. Robert Flisiak.



W ocenie kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i prezesa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych prof. Roberta Flisiaka liczba potwierdzonych zakażeń jest co prawda wysoka, to należy zauważyć, że obecnie choruje więcej młodszych osób niż przed kilkoma miesiącami.



A to oznacza, że system opieki zdrowotnej nie będzie aż tak mocno obciążony, bo ciężej chorują osoby starsze - zaznaczył prof. Flisiak.

11:45 Włoski ekspert o kolejnych falach zachorowań

"Nie ma sensu mówienie o pierwszej, drugiej czy trzeciej fali pandemii. Wirus nigdy nie przestał krążyć" - uważa wirusolog, szef włoskiej Agencji Leków Giorgio Palu. Jego zdaniem sytuacja we Włoszech jest stabilna.



Cytat Teraz na pewnych obszarach krzywa zakażeń faktycznie wzrasta, ale na poziomie krajowym jest ona spłaszczona. powiedział Palu w opublikowanym w środę wywiadzie dla dziennika "Corriere della Sera"

Tak skomentował doniesienia o początku trzeciej fali pandemii, napływające z okolic Brescii w Lombardii.



Przyznał zarazem, że krążące obecnie warianty koronawirusa reprodukują się o 40-50 procent szybciej niż pierwsza odmiana, wykryta w Wuhan w Chinach.

11:24 Belgia luzuje obostrzenia

11:15 Australia: Lekarz podał pacjentom 4-krotną dawkę szczepionki przeciwko Covid-19

"Australijski lekarz, który podał dwóm osobom w zaawansowanym wieku cztery razy za duże dawki szczepionki na Covid-19 firmy Pfizer, nie przeszedł odpowiedniego szkolenia" - potwierdziły władze Australii. U pacjentów nie stwierdzono niepokojących reakcji.



88-latek spędził ostatnią noc w szpitalu, a 94-latka pozostała w domu opieki, ale również ona zostanie przewieziona do szpitala w celu monitorowania ewentualnych skutków ubocznych. Byli to pierwsi pensjonariusze ośrodka, którzy mieli zostać zaszczepieni we wtorek rano.

Przedawkowanie szczepionki zauważyła i zgłosiła pielęgniarka. Według dziennika "The Australian" po ujawnieniu błędu lekarz opuścił placówkę, nie komentując sytuacji i nie sprawdzając stanu zdrowia zaszczepionych.

CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

10:55 Ostatniej doby wykonano ponad 61 tys. testów na koronawirusa

10:36 Holandia: Handlowcy narzekają na zakres luzowania ograniczeń, zapowiadają otwarcie sklepów

Luzowanie koronawirusowych obostrzeń, które ogłosił premier Holandii Mark Rutte, jest oceniane przez handlowców jako niewystarczające. Organizacje skupiające detalistów zapowiadają otwarcie swych sklepów. Media wskazują na wyborczy kontekst luzowania restrykcji.



Premier ogłosił we wtorek, że od 3 marca sprzedawcy detaliczni będą mogli zacząć przyjmować klientów. Aby jednak zrobić zakupy, trzeba będzie zarejestrować się przez internet cztery godziny wcześniej, a na jednym piętrze sklepu będzie mogło przebywać jednocześnie tylko dwóch klientów. Obecnie zamówione przez internet towary można odbierać na zewnątrz sklepu.



Holenderskie media wskazują w kontekście luzowania obostrzeń na zbliżające się wybory parlamentarne. Publicystka dziennika "Algemeen Dagblad" Linda Akkermans ironizuje w środowym wydaniu gazety, że na kolejnej konferencji prasowej, zaplanowanej na 8 marca, czyli tuż przed wyborami 15-17 marca, niezależnie od wskaźnika zachorowań na Covid-19 Rutte ogłosi zniesienie godziny policyjnej, a restauracje będą mogły otworzyć ogródki. W jednym z nich "premier wzniesie toast ze swoimi kumplami z VVD (Partii Ludowej na rzecz Wolności i Demokracji) za głośne zwycięstwo w wyborach" - pisze komentatorka.



Tylko dwie osoby na piętrze w sklepie IKEA? To będzie zabawny widok - mówili po konferencji premiera dziennikarze wieczornego programu publicystycznego Nieuwsuur telewizji publicznej NPO.



Cytowana przez "Algemeen Dagblad" rzeczniczka sieci sklepów HEMA (545 sklepów w Holandii) wyraziła rozczarowanie zaproponowanymi przez rząd rozwiązaniami. "To nam zupełnie nie pomaga" - mówiła.



Natomiast rzecznik organizacji detalistów INretail Paul te Grotenhuis powiedział dziennikowi "Metro", że detaliści w całej Holandii przygotowują się do ponownego otwarcia swoich sklepów. Wskazał, że może to nastąpić już na początku marca.

10:20 Chiny: Wniosek o zatwierdzenie jednodawkowej szczepionki przeciw Covid-19

Chiński koncern CanSino Biologics poinformował w środę, że złożył wniosek o dopuszczenie do powszechnego użycia w Chinach szczepionki przeciw Covid-19, która wymaga podania tylko jednej dawki. Firma opracowała preparat wspólnie z wojskowym instytutem badawczym.



Byłaby to trzecia rodzima szczepionka na Covid-19 dopuszczona do ogólnego użytku w Chinach kontynentalnych, po specyfikach firm Sinopharm i Sinovac. Jak dotąd władze tego kraju nie zatwierdziły natomiast żadnej szczepionki zagranicznej.



CanSino ogłosił na podstawie wstępnej analizy danych klinicznych, że 28 dni po podaniu jednej dawki szczepionka o nazwie Ad5-nCoV zapobiega zachorowaniu na Covid-19 ze skutecznością 65 proc. oraz ciężkiemu przebiegowi choroby ze skutecznością 90 proc.

10:02 Koronawirus w Polsce

09:22 Gwałtowny wzrost zachorowań w Polsce

Mamy ponad 12 tysięcy nowych potwierdzanych zakażeń koronawirusem - potwierdziło już o poranku Ministerstwo Zdrowia. To spory skok zakażeń - jeszcze wczoraj mieliśmy ich o połowę mniej.



Od dawna mówi się, że środowe dane są najbardziej miarodajne. Nie ma już w tych raportach widocznego "efektu weekendu" - z pełną mocą działają już wszystkie laboratoria, wykonujące testy na obecność koronawirusa.

09:00 Dziś rząd ogłosi decyzję ws. obostrzeń

08:42 Fatalna sytuacja epidemiczna w Warmińsko-Mazurskiem. "Wyniki bardzo niepokojące"

Od 1 marca w woj. warmińsko-mazurskim wznowią pracę dwa oddziały covidowe w szpitalach w Giżycku i w Iławie. W Olsztynie na oddziałach covidowych we wszystkich szpitalach brakuje miejsc, więc chorzy przewożeni są do lecznic oddalonych o 50-70 km.



Od dwóch tygodni pogarsza się sytuacja epidemiczna w woj. warmińsko-mazurskim. Niemal każdego dnia notowane są duże liczby zakażeń, a wskaźniki zakażeń na 10 tys. mieszkańców w Olsztynie, powiecie olsztyńskim, nidzickim i bartoszyckim należą do najwyższych w kraju.



CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

08:30 Gwatemala: Śledztwo ws. zakupu wadliwych testów na obecność koronawirusa

Prokuratura krajowa Gwatemali ds. przestępczości gospodarczej wszczęła śledztwo dotyczące zakupu w 2020 r. przez ministerstwo zdrowia ok. 30 tys. wadliwych testów na obecność koronawirusa. W centrum skandalu znajduje się ówczesne kierownictwo resortu.



Zakup testów, które okazały się podróbkami, miał rekomendację ówczesnego dyrektora departamentu finansowego w ministerstwie zdrowia, Ronaldo Estrady, który zajmuje obecnie stanowisko wiceministra kultury. Testy wyprodukowane przez amerykański koncern farmaceutyczny Atila Biosystems zostały sprowadzone do kraju przez powiązaną z urzędnikami resortu zdrowia gwatemalską firmę Kron Cientifica e Industrial.



Nie wiadomo, ile dokładnie osób przebadano z użyciem wadliwych testów. Amerykański producent twierdzi, że nie ma nic wspólnego z tym skandalem, a swoje zobowiązania wypełnił z należytą pieczołowitością. W oświadczeniu firmy wydanym w poniedziałek wieczorem podkreślono, że numery seryjne i kolory tub z odczynnikami "nie odpowiadają danym z dostaw zrealizowanych przez Atila Biosystems do Gwatemali w ubiegłym roku".



08:13 Turyści szczepią się w ZEA, mimo że oficjalnie jest to niemożliwe

07:56 Odkryto genetyczne predyspozycje do ciężkiego przebiegu Covid-19

Z pomocą sztucznej inteligencji rosyjscy naukowcy odkryli, że geny odpowiedzialne za prezentowanie wirusów na powierzchni zakażonych komórek odpowiadają za to, jak ciężko ktoś przechodzi zakażenie SARS-CoV-2. Genetyczne badanie ma pozwalać na ocenę ryzyka także w przypadku nowych mutacji wirusa.



Jak wyjaśniają naukowcy z rosyjskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej (HSE), za ochronę przed wirusami w ogromnej mierze odpowiadają limfocyty T, które zabijają zainfekowane komórki. Żeby jednak mogły to zrobić, komórka musi pokazać na swojej powierzchni fragmenty wirusa, które limfocyty będą mogły rozpoznać.



Zdolność tę silnie określają geny tworzące tzw. układ antygenów leukocytarnych (HLA). Pod tą nieco skomplikowaną nazwą kryje się zestaw cząsteczek unikalnych dla każdej osoby. Przy tym, u niektórych ludzi cząsteczki te radzą sobie ze swoim zadaniem lepiej, a u innych gorzej.



Rosyjski zespół stworzył system sztucznej inteligencji, który nauczył się przewidywać odpowiedź HLA na koronawirusa u różnych pacjentów, na podstawie ich genów.



Model naukowcy przetestowali na grupach ochotników z Moskwy i Madrytu.



Zgodnie z założeniami przewidywane ryzyko okazywało się wyższe u pacjentów, którzy ciężko przeszli zakażenie.

07:35 Kalifornijski szczep jest bardziej zakaźny. Może odpowiadać już za nawet 50 proc. infekcji

W Kalifornii dominującą stała się odmiana koronawirusa zwana B.1.427 / B.1.429. Zdaniem naukowców nie tylko rozprzestrzenia się szybciej niż wcześniejsze, ale także jest bardziej odporna na przeciwciała wytwarzane przez szczepionki na Covid-19 lub wcześniejszą infekcję.



W ciągu pięciu miesięcy, począwszy od 1 września, szczep kalifornijski, który był wówczas niemal niezauważalny, składa się obecnie na ponad 50 proc. wszystkich próbek koronawirusa, które są poddawane analizie genetycznej w całym stanie.

07:12 Ekspert: Pacjenci onkologiczni powinni być zaszczepieni przed podjęciem leczenia

Pacjenci onkologiczni powinni być szczepieni przed podjęciem leczenia lub w remisji, gdy nie ma objawów choroby - powiedział PAP dr Leszek Borowski, ekspert ds. farmakologii klinicznej, były prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych (URPL).



Równocześnie wyjaśnił, że niektóre leki stosowane w terapii nowotworowej obniżają poziom limfocytów B "wyszkolonych w zakresie produkcji przeciwciał" oraz limfocytów T, których zadaniem jest odnalezienie zakażonych wirusem komórek i niszczenie ich.



Jeśli pacjent jest w trakcie leczenia takimi preparatami i równocześnie dostanie szczepionkę, to ona da niewiele, bo organizm nie będzie dobrze chroniony - powiedział. W związku z tym mówię, żeby szczepić, ale w okresie remisji, a najlepiej przed leczeniem - dodał.

06:45 Włochy: Czy zakażenie się koronawirusem po odmowie szczepionki to wypadek w pracy?

Czy zakażenie się koronawirusem przez pielęgniarkę, która odmówiła przyjęcia szczepionki, można uznać za wypadek w miejscu pracy - orzeczenie w tej sprawie wyda włoski Instytut Ubezpieczeń od Wypadków w Pracy. Sprawa 15 pielęgniarek i pielęgniarzy z Genui to precedens.



Tyle osób z personelu pielęgniarskiego z tamtejszej polikliniki San Martino zaraziło się wirusem po tym, gdy w przeciwieństwie do zdecydowanej większości pracowników nie zaszczepiło się przeciwko koronawirusowi.



Dyrektor administracyjny tej największej placówki szpitalnej w regionie Liguria uznał, że odmowa ta jest poważnym naruszeniem zasad przez pracowników służby zdrowia. Spośród zatrudnionych tam 3120 pielęgniarzy, pielęgniarek oraz techników 592 osoby, a więc jedna piąta personelu, nie chciały się zaszczepić.



Kwestia jest o tyle skomplikowana, zauważył dziennik “Il Fatto Quotidiano", że szczepionka przeciwko koronawirusowi nie jest obowiązkowa.



06:23 Sondaż dla RMF FM i "DGP". Polacy nie chcą szczepić się chińskimi i rosyjskimi preparatami

Ponad 70 proc. Polaków nie przyjęłoby rosyjskiej ani chińskiej szczepionki przeciwko Covid-19, nawet gdyby oznaczało to znaczne przyspieszenie terminu szczepienia - wynika z badania United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Respondentów zapytano też o to, co ich zdaniem spowodowało obserwowane w ostatnim czasie zwiększenie liczby przypadków koronawirusa w Polsce. Najczęściej wskazywali oni na poluzowanie rygorów w codziennym życiu - np. prywatki - i wyjazdy na zimowy wypoczynek - np. do Zakopanego.





05:54 Warmińsko-Mazurskie: Trudna sytuacja epidemiczna, ludzie nic sobie z tego nie robią

Woj. warmińsko-mazurskie od wielu dni notuje rekordy zakażeń, a współczynnik liczby zakażonych na 10 tys. mieszkańców w okolicach Olsztyna i Nidzicy bije rekordy. We wtorek poinformowano, że w 70 proc. losowo wybranych 24 próbkach wymazów wykryto brytyjską, bardziej zakaźną wersję wirusa. Mimo to ludzie nic sobie z tego nie robią.



Z powodu wystąpienia przypadków zakażeń nie pracowało w normalny sposób 111 szkół i przedszkoli, z czego 42 placówki były zamknięte. Gmina Nidzica już w miniony piątek na tydzień zamknęła placówki edukacyjne, argumentując ten krok powagą sytuacji epidemicznej.



Ratownicy medyczni zaalarmowali we wtorek PAP, że w olsztyńskich szpitalach wszystkie miejsca covidowe są zajęte.



"Chwilowo tak jest" - potwierdził PAP dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie Krzysztof Kuriata i dodał, że dotyczy to zarówno miejsc na oddziałach covidowych, jak i na izolatkach, na których diagnozuje się pacjentów. W związku z tym chorzy z Olsztyna trafiają do szpitali odległych o 50-70 km.



Mimo to na ulicach Olsztyna i miasteczek regionu nie widać paniki, a na chodnikach bardzo wiele osób nie ma maseczek czy nawet przyłbic. W centralnym punkcie przesiadkowym przy sądzie bardzo wiele osób ściągało maseczki, gdy tylko wychodziło z tramwaju czy z autobusu, bez maseczek stali nawet czekający do popularnej apteki w centrum miasta.



Śnieżna zima sprawiła, że w regionie działają stoki narciarskie i trasy dla miłośników nart biegowych. W poniedziałek na Kurzej Górze w Kurzętniku niemal połowa narciarzy jeździła bez maseczek, za co byli upominani przez obsługę stoku. Profile mieszkańców regionu w mediach społecznościowych pełne są zdjęć z kuligów, na których bawi się nawet po kilkadziesiąt osób.



Niestety są tacy, do których te apele nie docierają. To ludzie, którzy latem kąpią się po alkoholu, a teraz chwalą się kuligami, niestety tak jest. To przykre - powiedział PAP Kuriata i dodał, że "zapewne ci ludzie zmienią podejście dopiero wtedy, jak dotnie to ich lub ich rodzinę".



Bardzo prosimy o przestrzeganie dystansu, niechodzenie tam, gdzie nie trzeba, noszenie maseczek i dezynfekcję - powiedział w rozmowie z PAP Kuriata.

05:40 "Washington Post": USA powinny ujawnić informacje wywiadu o laboratorium w Wuhan

Stany Zjednoczone powinny ujawnić informacje wywiadowcze o laboratorium w chińskim Wuhan, gdzie prowadzono badania nad koronawirusami - wzywa w swoim wtorkowym komentarzu redakcyjnym dziennik "Washington Post".



Liberalny dziennik utrzymuje, że władze Stanów Zjednoczonych "dysponują tajnymi informacjami wywiadowczymi" o chorobach jesienią 2019 roku w instytucie w chińskim Wuhan, gdzie prowadzono badania nad koronawirusami pochodzącymi od nietoperzy.



"Washington Post" przypomina, że 15 stycznia ówczesny sekretarz stanu USA Mike Pompeo w oświadczeniu stwierdził, że Waszyngton "ma powody, by sądzić, że kilku badaczy z instytutu w Wuhan chorowało jesienią 2019 przed pierwszym zidentyfikowanym przypadkiem epidemii i miało objawy zgodne zarówno z Covid-19, jak i powszechnymi chorobami sezonowymi".



Pochodzenie SARS-CoV-2 - jak zauważa "Washington Post" - pozostaje nieznane.

05:25 Czechy: Były prezydent Vaclav Klaus zachorował na Covid-19

Były prezydent Czech Vaclav Klaus, który zasłynął jako przeciwnik noszenia maseczek, zaraził się koronawirusem. Po wykryciu zakażenia i koniecznych badaniach, które przeszedł we wtorek w Centralnym Szpitalu Wojskowym, 79-letni Klaus leczy się w domu.



Według szefa Instytutu Vaclava Klausa Petera Macinki były prezydent prowadził wykłady dla studentów, źle się poczuł i dlatego przebadał się na obecność koronawirusa.

05:21 Koronawirus w Polsce i na świecie