Właściciele spalinowych modeli Porsche w Rosji stanęli przed niespodziewanym problemem - ich samochody nie chcą odpalić. Awaria dotyczy popularnych modeli Cayenne, Macan i Panamera. Czy to efekt celowego działania producenta, czy przypadkowa usterka systemu bezpieczeństwa?

/ Shutterstock

W Rosji wszystkie spalinowe Porsche z systemem VTS przestały odpalać od początku grudnia.

Problem dotyczy modeli Cayenne, Macan i Panamera wyprodukowanych po 2013 roku.

Podejrzewa się, że powodem jest zdalna blokada pojazdów przez producenta lub awaria systemu bezpieczeństwa.

Porsche odmówiło komentarza w tej sprawie.

Rosyjscy właściciele próbują obejść problem, korzystając m.in. z zagłuszaczy sygnału.

Na początku grudnia właściciele spalinowych modeli Porsche w Rosji zostali zaskoczeni - ich auta nie chciały odpalić - informuje rosyjski serwis lenta.ru. Dotyczy to modeli Cayenne, Macan oraz Panamera, które wyposażone są w system bezpieczeństwa satelitarnego VTS (Vehicle Tracking System). System ten umożliwia zlokalizowanie pojazdu w razie kradzieży i - w razie potrzeby - jego zdalne unieruchomienie.

System VTS

VTS działa na zasadzie stałej wymiany informacji o położeniu i statusie samochodu. Jeśli system uzna, że pojazd został skradziony lub znajduje się w nieautoryzowanej lokalizacji, blokuje możliwość uruchomienia silnika. W Rosji najprawdopodobniej doszło właśnie do takiej sytuacji - samochody nie reagują na próby odpalenia, a standardowe metody, takie jak restart czy krótkotrwałe odłączenie akumulatora, nie przynoszą efektu.

Rosyjskie media i serwisy motoryzacyjne sugerują, że blokada może być efektem celowego działania niemieckiego producenta. Problem dotyczy wyłącznie samochodów znajdujących się na terenie Rosji, co może wskazywać na zastosowanie tzw. geofencingu - wyłączenia funkcjonalności pojazdów na określonym obszarze. Pojawiają się również głosy, że przyczyną mogą być zakłócenia komunikacji z satelitami lub wygaśnięcie ważności oprogramowania w wyniku sankcji.

Porsche milczy, właściciele szukają rozwiązań

Producent nie udzielił oficjalnego komentarza w tej sprawie, co tylko podsyca spekulacje. Właściciele próbują na własną rękę rozwiązać problem - niektórzy decydują się na długotrwałe odłączenie akumulatora, inni instalują zagłuszacze sygnału, które mają pomóc obejść blokadę systemu VTS.