"Zawiadamiam Prokuraturę Krajową oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego o przestępczej działalności Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie" - poinformował w piątek Krzysztof Brejza. Polityk Koalicji Obywatelskiej sprecyzował, że chodzi "szerzone kłamstwa na temat Polski" podczas wykładu, który wygłosił tam Jewgienij Tkaczew. Miał on powiedzieć m.in., że "Polska była państwem nazistowskim".
- Więcej najnowszych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl.
Krzysztof Brejza w piątek poinformował, że zawiadamia prokuraturę oraz ABW o "przestępczej działalności" Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie. Jest to pokłosie informacji, którą jako pierwszy podał portal OKO.press. Jewgienij Tkaczew, który wygłosił tam wykład - jak określił Krzysztof Brejza - "szerzył kłamstwa na temat Polski".
"Naruszył on co najmniej kilka paragrafów Kk. Jeśli ta instytucja z siedzibą w samym centrum stolicy ma być tubą propagandową Kremla, natychmiast powinny zająć się nią służby i śledczy. Putinowcy, precz z Warszawy!" - napisał polityk Koalicji Obywatelskiej na platformie X, zamieszczając zdjęcie pisma, które składa.
Krzysztof Brejza przytacza sformułowania, których miał użyć Tkaczew. Chodzi o: "Polska była państwem nazistowskim", "potrzebuje armii rusofobów" oraz "gwarantem polskich granic jest Rosja". Cały wykład miał być w tonie prokremlowskim i antypolskim, co Brejza uznał za możliwe przestępstwo.