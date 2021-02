W Kalifornii dominującą stała się odmiana koronawirusa zwana B.1.427 / B.1.429. Zdaniem naukowców nie tylko rozprzestrzenia się szybciej niż wcześniejsze, ale także jest bardziej odporna na przeciwciała wytwarzane przez szczepionki na Covid-19 lub wcześniejszą infekcję.

Chiu apelował o intensywniejsze wysiłki w celu ograniczenia infekcji / JUSTIN LANE / PAP/EPA

Według dziennika "Los Angeles Times" odmiana B.1.427 / B.1.429 pojawiła się w Kalifornii już w połowie 2020 roku. Staje się coraz bardziej rozpowszechniona grożąc poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a nawet śmiercią.



Diabeł już tu jest (...) Chciałbym, żeby było inaczej. Ale nauka to nauka - podkreślił, cytowany przez gazetę dr Charles Chiu, który kierował badaniami nowego wariantu wirusa prowadzonymi przez zespół genetyków, epidemiologów i innych naukowców z uniwersytetu w San Francisco.



Jak dodał badacz, szczep stwarza równe powody do niepokoju jak brytyjski. Do końca przyszłego miesiąca prawdopodobnie będzie przyczyną 90 proc. z zakażeń w całym stanie.



Cytat Rodzi to również możliwość powstania ‘scenariusza koszmaru’, że dwa wirusy się scalą (...) i stworzą jeszcze bardziej niebezpieczny szczep SARS-CoV-2. ostrzegał Chiu.

Jego zdaniem wariant kalifornijski może sprawić, że choroba będzie dla ludzi groźniejsza, a szczepionki mniej skuteczne. Apelował w związku o intensywniejsze wysiłki w celu ograniczenia infekcji.



W opinii Chiu starania w tym kierunku powinny obejmować zarówno środki ochrony zdrowia publicznego, w tym noszenie maseczek i ograniczenie zgromadzeń publicznych, jak też nasilenie kampanii szczepień.

Kalifornijski szczep jest bardziej zakaźny. Może odpowiadać już za nawet 50 proc. infekcji

W ciągu pięciu miesięcy, począwszy od 1 września, szczep kalifornijski, który był wówczas niemal niezauważalny, składa się obecnie na ponad 50 proc. wszystkich próbek koronawirusa, które są poddawane analizie genetycznej w całym stanie.





Cytat Próbki pobrane z różnych hrabstw i przy użyciu różnych metod sugerują, że nowy wariant ma od 19 proc. do 24 proc. większą zdolność przenoszenia (...) Podczas wybuchu epidemii w jednym domu seniora rozprzestrzeniał się nawet w tempie sześciokrotnie wyższym niż jego poprzednie warianty. zauważył "Los Angeles Times".

Chiu twierdził jednak, że B.1.427 / B.1.429 niekoniecznie jest z natury bardziej śmiercionośny niż wcześniejsze odmiany. Jak wyjaśniał większa zdolność jego przenoszenia spowodowała, że szpitale były tak przytłoczone, a zasoby opieki zdrowotnej były tak ograniczone, że skutkowało to większą liczbą zgonów, zwłaszcza w południowej Kalifornii.



Lokalne media podają, że w całym stanie w poniedziałek łączna liczba przypadków zakażenia koronawirusem od początku pandemii wynosiła 3 mln 513 042. Zarejestrowano 49 569 zgonów.