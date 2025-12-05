Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który w ostatnim czasie przebywał na Węgrzech, a w czwartek przyleciał do Brukseli, wygłosił oświadczenie, które zostało wyemitowane w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. "Zdecydowałem się stawić czoła i oprzeć bezprawiu, dlatego zostałem za granicą. Natychmiast wrócę do Polski, jeśli będę miał podstawy sądzić, że w Polsce sądy działają niezależnie i niezawiśle" - powiedział Ziobro na wyemitowanym nagraniu wideo.
- Były minister sprawiedliwości i poseł PiS Zbigniew Ziobro poinformował, że obecnie przebywa za granicą.
- W wyemitowanym w piątek oświadczeniu w siedzibie PiS w Warszawie podkreślił, że pozostaje za granicą, ponieważ - jak twierdzi - nie ma gwarancji niezależności sądów w Polsce.
- Ziobro zadeklarował, że wróci do kraju, jeśli sytuacja w wymiarze sprawiedliwości ulegnie zmianie.
- 7 listopada 2025 roku Sejm uchylił immunitet Ziobry i wyraził zgodę na jego zatrzymanie oraz ewentualne aresztowanie w związku z zarzutami dotyczącymi nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
- Prokuratura postawiła mu 26 zarzutów i wystąpiła o jego aresztowanie. Ziobro nie zadeklarował jednoznacznie, czy wystąpi o azyl polityczny, czy wróci do Polski.
- W środę marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że koalicja rządowa przygotowuje wniosek o postawienie Ziobry przed Trybunałem Stanu. Wniosek ma poprzeć ponad 115 posłów.
- Więcej aktualnych informacji z kraju i za granicą znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl
Były szef resortu sprawiedliwości, obecnie poseł na Sejm PiS Zbigniew Ziobro, który do tej pory przebywał w Budapeszcie, przekazał w czwartek, że obecnie znajduje się w Brukseli, gdzie "pokazuje nieskuteczność i niesprawność" premiera Donalda Tuska.
Podróżuję po Europie, jestem wolnym człowiekiem, a ich ręce nie są w stanie mnie dosięgnąć - dodał.
W piątek w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej Zbigniew Ziobro wygłosił oświadczenie. Było to jednak nagranie wideo, polityka nie było na miejscu.