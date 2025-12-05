Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który w ostatnim czasie przebywał na Węgrzech, a w czwartek przyleciał do Brukseli, wygłosił oświadczenie, które zostało wyemitowane w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. "Zdecydowałem się stawić czoła i oprzeć bezprawiu, dlatego zostałem za granicą. Natychmiast wrócę do Polski, jeśli będę miał podstawy sądzić, że w Polsce sądy działają niezależnie i niezawiśle" - powiedział Ziobro na wyemitowanym nagraniu wideo.

  • Były minister sprawiedliwości i poseł PiS Zbigniew Ziobro poinformował, że obecnie przebywa za granicą. 
  • W wyemitowanym w piątek oświadczeniu w siedzibie PiS w Warszawie podkreślił, że pozostaje za granicą, ponieważ - jak twierdzi - nie ma gwarancji niezależności sądów w Polsce. 
  • Ziobro zadeklarował, że wróci do kraju, jeśli sytuacja w wymiarze sprawiedliwości ulegnie zmianie.
  • 7 listopada 2025 roku Sejm uchylił immunitet Ziobry i wyraził zgodę na jego zatrzymanie oraz ewentualne aresztowanie w związku z zarzutami dotyczącymi nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. 
  • Prokuratura postawiła mu 26 zarzutów i wystąpiła o jego aresztowanie. Ziobro nie zadeklarował jednoznacznie, czy wystąpi o azyl polityczny, czy wróci do Polski.
  • W środę marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że koalicja rządowa przygotowuje wniosek o postawienie Ziobry przed Trybunałem Stanu. Wniosek ma poprzeć ponad 115 posłów.
Ziobro opuścił Węgry, wygłosił oświadczenie

Były szef resortu sprawiedliwości, obecnie poseł na Sejm PiS Zbigniew Ziobro, który do tej pory przebywał w Budapeszcie, przekazał w czwartek, że obecnie znajduje się w Brukseli, gdzie "pokazuje nieskuteczność i niesprawność" premiera Donalda Tuska. 

Podróżuję po Europie, jestem wolnym człowiekiem, a ich ręce nie są w stanie mnie dosięgnąć - dodał.

W piątek w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej Zbigniew Ziobro wygłosił oświadczenie. Było to jednak nagranie wideo, polityka nie było na miejscu. 

Zdecydowałem się stawić czoła i oprzeć bezprawiu, dlatego zostałem za granicą. Natychmiast wrócę do Polski, jeśli będę miał podstawy sądzić, że w Polsce sądy działają niezależnie i niezawiśle - powiedział Ziobro na wyemitowanym w siedzibie PiS nagraniu wideo. Tym samym były minister sprawiedliwości potwierdził, że wciąż przebywa za granicą.

Ziobro stracił immunitet. Sejm zdecydował

Sejm uchylił immunitet Ziobrze i wyraził zgodę na jego zatrzymanie oraz ewentualne aresztowanie 7 listopada 2025 roku. Miało to związek z nadużyciami w Funduszu Sprawiedliwości za rządów PiS. Tego samego dnia - kilka godzin później - prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Ziobrze 26 zarzutów oraz o zatrzymaniu go i przymusowym doprowadzeniu przez ABW. Do tej pory Ziobro przebywał w Budapeszcie. Nie zadeklarował jednoznacznie, ani że wystąpi o azyl polityczny na Węgrzech, ani że wróci do Polski.

W czwartek w rozmowie z telewizją wPolsce24 przekazał natomiast, że znajduje się w Brukseli. Jestem w Brukseli pokazując nieskuteczność i niesprawność (Donalda Tuska). Podróżuję po Europie, jestem wolnym w tym sensie człowiekiem - powiedział.

Ziobro o Tusku: Macho, który zamknął prokuratora generalnego

Dodał, że "Tusk chciałby na moim przykładzie, poprzez bezprawne zatrzymanie, bezprawne stawianie zarzutów, a później ustawione rozstrzygnięcia sądu, pokazywać, że jest politycznym samcem alfa w polskiej polityce". Macho, który zamknął prokuratora generalnego, który pełnił swój urząd przez 10 lat. Ich ręce jeszcze nie są w stanie mnie dosięgnąć - ocenił.

W połowie listopada do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa skierowano wniosek prokuratury o aresztowanie Ziobry na trzy miesiące (posiedzenie sądu w tej sprawie ma się odbyć 22 grudnia), a 17 listopada prokuratura wystąpiła o unieważnienia jego paszportu oraz paszportu dyplomatycznego. Niedługo później rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej, prok. Przemysław Nowak przekazał, że procedura unieważnienia paszportu Ziobry trwa.

Sam Ziobro powiedział w jednym z wywiadów, że przyjdzie czas, aby "każdy z tych zarzutów wyjaśnić, bo nie ma nic do ukrycia". Uznał też, że wniosek o aresztowanie go to "czysta zemsta" premiera Donalda Tuska "za śledztwa ujawniające gigantyczne złodziejstwo w jego otoczeniu".

Były szef resortu sprawiedliwości stanie przed Trybunałem Stanu?

Z kolei w środę marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że liderzy partii tworzących koalicję rządową zdecydowali, że złożony zostanie wstępny wniosek o postawienie Ziobry przed Trybunałem Stanu. Czarzasty poinformował, że posłowie ugrupowań koalicji rządowej mają zabrać ponad 115 podpisów pod tym wnioskiem, i że "ta decyzja zapoczątkuje proces przekazania sprawy pana Zbigniewa Ziobry do Trybunału Stanu".

Sejm już raz zajmował się wnioskiem w sprawie postawienia Ziobry przed Trybunałem Stanu. Sprawę zainicjowali w 2012 roku posłowie Platformy Obywatelskiej, którzy zarzucali mu, że w związku z pełnieniem funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego (w rządzie PiS w l. 2005-2007) naruszył konstytucję, ustawę o Radzie Ministrów oraz ustawę o działach administracji rządowej. Wnioskodawcy powoływali się m.in. na materiały dowodowe sejmowych komisji śledczych: ds. śmierci Barbary Blidy oraz ds. nacisków. Jesienią 2015 r. za pociągnięciem Ziobry do odpowiedzialności konstytucyjnej opowiedziało się jednak 271 posłów, Sejm nie podjął więc uchwały o postawieniu go przed TS i postępowanie zostało umorzone.

