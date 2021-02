Pogarsza się sytuacja epidemiczna w Polsce. We wtorek odnotowano już ponad 12 tys. nowych zakażeń koronawirusa. Najtrudniejsza sytuacja panuje na Warmii i Mazurach. Tam od soboty będą obowiązywały nowe obostrzenia. Prawdopodobnie, jak przekazał na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski, w tym województwie zostaną również przesunięte próbne matury.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej poinformował, że sytuacja epidemiczna w kraju jest zróżnicowana. W jego ocenie, najbardziej niepokojąca sytuacja panuje obecnie w w województwie warmińsko-mazurskim.



Mamy tutaj ponad dwukrotne przekroczenie średniej dla kraju (jeśli chodzi o zakażenia na 100 tys. mieszkańców) - oświadczył Niedzielski. Dodał, że może to skutkować przesunięciem próbnych matur w tym regionie.



Decyzję podejmie szef resortu edukacji Przemysław Czarnek - oświadczył Niedzielski.



Według informacji przekazanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, próbne egzaminy maturalne wstępnie zostały zaplanowane na dni od 3 do 16 marca.



Niedzielski na spotkaniu z mediami zwrócił również uwagę, że w woj. warmińsko-mazurskim jest największy wskaźnik nieobecności uczniów w szkołach oraz wskaźnik przejścia szkół na zdalne nauczanie.

O ile w Polsce ten wskaźnik przejścia na nauczanie zdalne jest niski, wynosi 1-2 proc., to w woj. warmińsko-mazurskim mamy prawie 7 proc. wskaźnik absencji, a jeżeli chodzi o placówki to prawie 10 proc. - poinformował minister.



Zaznaczył, że na Warmii i Mazurach wskaźnik zakażeń koronawirusem wśród nauczycieli także jest wysoki - wynosi ok. 7 proc, natomiast w skali kraju, to niecałe 2 proc.

Jakie zmiany czekają mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego?

Ze względu na wzrost zakażeń koronawirusem w województwie warmińsko-mazurskim wprowadzono szereg nowych obostrzeń, które będą obowiązywały od najbliższej soboty, czyli 27 lutego.

W województwie tym chcemy wprowadzić regulacje dyscyplinujące: chcemy, aby nauka w klasach 1-3 wróciła do trybu zdalnego, a galerie, muzea, kina, hotele oraz miejsca użyteczności publicznej niestety znowu zostały zamknięte - informował minister zdrowia. Dodał, że dotyczy to również kortów i basenów.





Dokładną listę obostrzeń znajdziecie w naszym tekście: Rząd wprowadza nowe obostrzenia na Warmii i Mazurach. Sprawdź, jakie [LISTA]



Adam Niedzielski na konferencji prasowej zapowiedział, że obostrzenia na terenie województwa warmińsko-mazurskiego będą obowiązywały przez dwa tygodnie.

Jeżeli te wskaźniki trochę wolniej będą rosły, to będziemy mogli nawet za tydzień podjęć decyzje o powrocie (do stanu sprzed wprowadzenia dodatkowych obostrzeń - red.). Wszystko to zależy od scenariusza jaki będziemy mieli - powiedział minister zdrowia.



Chcesz dowiedzieć się więcej na temat pandemii koronawirusa? Śledź nasza relację: Od soboty nowe koronawirusowe obostrzenia. "Trzecia fala się rozpędza" [NA ŻYWO]