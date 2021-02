Liczba zakażeń koronawirusem rośnie w ostatnim czasie. W związku z tym minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił zmiany w covidowych obostrzeniach. Jedną z nich jest nałożenie obowiązkowej kwarantanny dla osób wjeżdżających do Polski z Czech i Słowacji. Od tej zasady będą jednak wyjątki.

Teren Czech między polskimi miejscowosciami Świeradów Zdrój a Bogatynią / Maciej Kulczyński / PAP

Obowiązkowa kwarantanna czeka tych, którzy przyjadą do Polski z Czech lub Słowacji - to najnowsza decyzja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Dotyczy to również osób, które przekraczają granicę samochodem. Od tej zasady będą jednak wyjątki.

Warunkiem zwolnienia z kwarantanny jest negatywny test na Cociv-19 - poinformował Niedzielski. Test musi być wykonany przed przekroczeniem granicy. Jest ważny przez 48 godzin, licząc od momentu otrzymania wyniku.

Zwolnione z kwarantanny będą także, jak poinformowało z kolei Ministerstwo Zdrowia, osoby, które przyjęły już dwie dawki szczepionki przeciwko Covid-19.

Liczba zakażonych koronawirusem rośnie

Nowe obostrzenie ma na celu ograniczyć wzrost zakażeń koronawirusem w Polsce.



W ciągu ostatnich dwóch tygodni odnotowujemy dzienny wzrost liczby zakażonych osób. Dziś mamy 12 146 nowych potwierdzonych zakażeń koronawirusem. Przekroczyliśmy barierę 10 tys. - poinformował na konferencji prasowej Niedzielski. Szef resortu zdrowia wskazywał na środowej konferencji prasowej, że w Polsce rozpędza się trzecia fala koronawirusa. Ta dynamika zaczyna być przedmiotem troski, bo wzrosty, z którymi mamy teraz do czynienia stają się naprawdę coraz większe i dynamika zakażeń zaczyna doganiać tę, z którą mieliśmy do czynienia na początku drugiej fali, w październiku - dodał.

U naszych sąsiadów panuje obecnie bardzo trudna sytuacja epidemiczna. Od 1 marca 2020 r., gdy w Czechach zarejestrowano pierwsze zakażenia koronawirusem, zainfekowało się SARS-CoV-2 1 184 352 osób. Aktualnie zakażonych jest ponad 127 tys. osób. Zmarło 19 682 osoby. W ostatnich dniach notuje się około 150-160 zgonów dziennie. We wtorek było ich 64, ale dane dotyczące zgonów są uaktualniane w ciągu dnia.

Zła sytuacja panuje również na Słowacji. Dokładne dane możecie zobaczyć na poniższych wykresach.

