Przed sądem stanie ks. Jacek K. z diecezji sosnowieckiej, oskarżony o dziewięć przestępstw o charakterze seksualnym oraz posiadanie materiałów pedofilskich. Ofiarami duchownego było siedem osób, które w chwili popełnienia czynów były niepełnoletnie. Sprawa jest jednym z kluczowych wątków szerokiego śledztwa dotyczącego przestępstw seksualnych wśród duchownych tej diecezji.

Ksiądz z diecezji sosnowieckiej oskarżony. Siedem ofiar, w tym dzieci / Shutterstock

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian, akt oskarżenia przeciwko ks. Jackowi K. został przesłany do sądu. Duchowny jest jedną z czterech osób, które usłyszały zarzuty w toczącym się śledztwie dotyczącym pedofilii w diecezji sosnowieckiej. Został zatrzymany w październiku 2024 roku i od tego czasu przebywa w areszcie.

Początkowo prokuratura zarzucała księdzu dwa przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. W toku śledztwa ustalono jednak kolejne ofiary. Łącznie w sprawie ustalono okoliczności uzasadniające przyjęcie, iż Jacek K. dopuścił się dziewięciu czynów zabronionych na szkodę siedmiu osób - przekazał prok. Kilian. Do przestępstw miało dochodzić w latach 2008-2024 w miejscach, gdzie duchowny pełnił posługę i uczył religii.

Z ustaleń śledczych wynika, że ksiądz wykorzystywał bezradność i trudną sytuację życiową swoich ofiar, a także nadużywał relacji zależności. W jednym przypadku prokuratura zakwalifikowała jego zachowanie jako przemoc na tle seksualnym.

Podczas przeszukania zabezpieczono nośniki danych należące do oskarżonego, na których biegli informatycy znaleźli filmy i zdjęcia z pornografią dziecięcą. Na tej podstawie przedstawiono mu dziesiąty zarzut.

Śledztwo szeroko zakrojone

Śledztwo w sprawie przestępstw seksualnych w diecezji sosnowieckiej trwa od marca 2023 roku. Zostało wszczęte na podstawie informacji pozyskanych w toku innego postępowania. Chodzi o zabójstwo 26-letniego diakona przy domu katolickim przy ul. Kościelnej w Sosnowcu. Z ustaleń prokuratury wynika, że życia pozbawił go 40-letni ksiądz, oddając do niego sześć strzałów z rewolweru i zadając wiele ciosów nożem. Potem popełnił samobójstwo. Obaj duchowni pełnili posługę w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu. Postępowanie w tej sprawie umorzono z uwagi na śmierć sprawcy.

Zarzuty usłyszeli także inni duchowni, w tym Dariusz L. i Ryszard G. Jeden z byłych księży został już skazany za oszustwa. Materiał dowodowy w sprawie ks. Jacka K. obejmuje zeznania kilkudziesięciu świadków, dokumentację z kurii, dane medyczne, materiały z placówek oświatowych oraz liczne ekspertyzy.

W październiku 2024 roku powołano Komisję Wyjaśnienie i Naprawa Spraw Wrażliwych Diecezji Sosnowieckiej, której zadaniem jest zbadanie zdarzeń na terenie diecezji. To już trzeci zespół powołany przez biskupa sosnowieckiego Artura Ważnego w związku z kryzysem w diecezji.



