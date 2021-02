Przekroczyliśmy liczbę miliona osób zaszczepionych przeciw Covid-19 obiema dawkami – poinformował szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Polska jest jednym z krajów najszybciej szczepiących w Unii Europejskiej.

Przekroczyliśmy właśnie liczbę miliona osób zaszczepionych przeciw Covid-19 obiema dawkami. Działamy zgodnie z harmonogramem opartym na deklarowanych przez producentów dostawach. Ogromne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w Narodowy Program Szczepień - napisał Dworczyk na Twitterze.

Szczepienia przeciw Covid-19 rozpoczęły się w Polsce 27 grudnia 2020 roku Najpierw szczepiony był personel medyczny i niemedyczny placówek leczniczych, rodzice wcześniaków, a od 25 stycznia dołączyły do nich osoby powyżej 70 lat. Obecnie szczepieni są także nauczyciele.



Polska zamówiła blisko 100 mln dawek szczepionek. Wykonano dotychczas ponad 2,8 mln szczepień. Ministerstwo Zdrowia chce, by do końca marca zaszczepionych przynajmniej jedną dawką zostało w sumie 3 mln obywateli.

Harmonogram szczepień w Polsce:

- rząd do 7 marca chce zakończyć szczepienia nauczycieli;

- od 7 marca rozpoczniemy szczepienia uzupełniające kadry medycznej. Grupa 0 będzie szczepiona, zgodnie z wytycznymi, szczepionką AstraZeneca;

- od 22 marca ruszą szczepienia służb mundurowych;

- 22 marca ruszają także szczepienia osób w wieku od 60 do 65 lat;

- od 15 marca prowadzone będą szczepienia przewlekle chorych osób z grupy IB.

Trzy szczepionki dopuszczone na unijnym rynku

Na rynku unijnym dopuszczone są trzy szczepionki. Dwa preparaty opierają się na technologii mRNA - firm Pfizer i BioNTech (o nazwie Comirnaty) i firmy Moderna. Mają one zbliżoną skuteczność sięgającą 95 proc. Comirnaty musi być przechowywana i transportowana w temperaturze minus 70 stopni Celsjusza, substancja Moderny - minus 25-15 stopni. Po wyjęciu z zamrażarki można je przechowywać przez miesiąc (Moderna) lub pięć dni (Comirnaty) w temperaturze plus 2-8 stopni.



Trzeci preparat produkuje AstraZeneca. Jest to szczepionka wektorowa. Dopuszczono ją na rynek UE pod koniec stycznia. Nieotwarta fiolka może być przechowywana przez 6 miesięcy w temperaturze 2-8 stopni Celsjusza.