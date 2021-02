Nie będzie zamykania stoków narciarskich. Także hotele w większej części kraju pozostaną otwarte. Takie są nieoficjalne informacje dziennikarza RMF FM Krzysztofa Berendy ws. nowych obostrzeń, które ma dziś ogłosić rząd.

Jak informuje Krzysztof Berenda, stoki pozostaną otwarte, o ile oczywiście pogoda na to pozwoli. To właśnie pogoda i podnosząca się temperatura skłoniła rząd do niezamykania stoków narciarskich. Ministrowie liczą na to, że wiele osób po prostu z wyjazdów narciarskich zrezygnuje. Dziś bowiem mieć w Zakopanem 12 stopni, jutro i pojutrze 13 na plusie.

Nasz dziennikarz informuje też, że rząd jeszcze tej nocy rozważał zamknięcie hoteli. Ostatecznie w większej części kraju pozostaną one otwarte. Zamykane mogą być tylko w tych regionach, gdzie nowych zakażeń jest najwięcej - zwłaszcza na północy kraju.

Dziś konferencja rządu ws. obostrzeń

Dziś rząd ma ogłosić zmiany dotyczące obostrzeń. Najbardziej prawdopodobne zmiany dotyczą masek ochronnych i granic.



Rząd ma wprowadzić nakaz zakrywania twarzy maseczką ochronną: obojętnie czy chirurgiczną, czy zwykłą materiałową. Nie będzie już możliwe chronienie się przed koronawirusem jedynie przyłbicą, chustką albo szalikiem.



Po drugie rząd ma wprowadzić zasadę, że do Polski mogą swobodnie wjeżdżać wyłącznie osoby posiadające negatywny wynik testu na koronawirusowa. Jeśli ktoś takiego testu nie będzie miał, to niezależnie od tego, w jaki sposób przyjedzie do Polski, będzie musiał poddać się kwarantannie.

Jak ustalili reporterzy RMF FM, rząd rozważa też regionalizację obostrzeń. Miałaby polegać na tym, że nowe ograniczenia zostaną wprowadzone tam, gdzie zakażeń jest teraz najwięcej. W tych regionach, gdzie sytuacja jest najgorsza, najpoważniej rozważanym scenariuszem jest wprowadzenie ograniczeń w handlu, sporcie i kulturze.

Rzecznik rządu Piotr Müller przyznał dziś w Polsat News, że wariant regionalizacji jest brany pod uwagę. Mogę powiedzieć, że niestety z tych informacji, które jeszcze dostałem w nocy, to niestety dzisiaj ta bariera 10 tys. zachorowań będzie przekroczona; może nawet więcej w związku z tym, że te dane ciągle spływają - poinformował Müller.

Mazowsze, Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie i Lubuskie - tam zakażeń jest najwięcej

We wtorek było w Polsce 6310 zakażeń koronawirusem . Najwięcej

na Mazowszu - 1028

w Warmińsko-Mazurskiem - 725

na Pomorzu - 515.

Jednak największy dzienny wzrost zakażeń dotyczy woj. warmińsko-mazurskiego.

"Jeżeli dla całej Polski skala dziennych zakażeń w ostatnim tygodniu to jest około 19 na 100 tys. mieszkańców, to w samym województwie warmińsko-mazurskim to jest około 42 nowych zakażeń (na 100 tys. - red.) dziennie - wyliczał we wtorek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Kolejne województwa to: pomorskie - w granicach 29 zakażeń na 100 tys. zakażeń i woj. lubuskie w granicach 26 zakażeń na 100 tys. mieszkańców.

Obostrzenia - co obowiązuje w tej chwili

Obowiązujące obecnie obostrzenia zostały wprowadzone 12 lutego na dwa tygodnie. Ich przedłużenie, zaostrzenie lub złagodzenie miało być uzależnione od liczny zakażeń koronawirusem. "Musimy być gotowi na różne warianty. Covid-19 jest nieprzewidywalny" - argumentował wtedy premier Mateusz Morawiecki.