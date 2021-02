"​Izrael ma zamiar przekazać prawie 100 tys. dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi do około 15 krajów w zamian za poparcie dyplomatyczne" - pisze izraelski portal anglojęzyczny Times of Israel.

Preparaty mają pochodzić z zapasów Izraela. To szczepionki firmy Moderna / JOHAN NILSSON/TT / PAP/EPA

Lista krajów nie została jeszcze sfinalizowana, ale doniesienia mówią, że znajdą się na niej między innymi Włochy. Na liście ma być też Czad i inne państwa afrykańskie, które odnowiły stosunki dyplomatyczne z Izraelem.

Czechy, Gwatemala, Honduras i Węgry - które otworzyły misje dyplomatyczne w Jerozolimie lub zobowiązały się do tego - również mają otrzymać szczepionki.

To preparat firmy Moderna

Dawki mają pochodzić z zapasów szczepionek, które Izrael zakupił od firmy Moderna.



Według kancelarii premiera Benjamina Netanjahu do Izraela zgłosiło się wiele krajów z prośbą o szczepionki. W oświadczeniu nie wymieniono ani krajów, ani rodzaju szczepionek, które zostaną przekazane. Podano jedynie, że tysiące preparatów zostanie wysłanych do Ramallah, siedziby rządu Autonomii Palestyńskiej na Zachodnim Brzegu Jordanu.



Jak pisze Times of Israel, ministrowie byli trzymani w niewiedzy na temat planu, który jest forsowany przez szefa rządu.



Cytat Fakt, że Netanjahu nieodpowiedzialnie handluje szczepionkami obywateli Izraela, za które zapłacono z ich podatków, pokazuje, że uważa, iż rządzi monarchią, a nie państwem napisał minister obrony Beni Ganc

Taki proces wymaga dyskusji i zatwierdzenia. Tylko potrzeba bezpieczeństwa, dyplomatyczna lub pilna potrzeba medyczna mogłaby uzasadnić taki proces (...) Netanjahu musi przedstawić to opinii publicznej lub przynajmniej uzyskać zatwierdzenie przez odpowiednie gremia - dodał.



Minister finansów Israel Kac, członek partii Likud premiera Netanjahu, również powiedział, że nic mu nie wiadomo o planach przekazania szczepionek różnym krajom w zamian za wsparcie dyplomatyczne.



Po raz pierwszy o sprawie poinformowało w niedzielę izraelskie radio. Jak podało, premier Netanjahu jest zainteresowany zaoferowaniem szczepionek w ramach wsparcia dyplomatycznego.

W rozmowach z kilkoma źródłami rządowymi premier podobno poruszył możliwość przekazania dawek szczepionek pewnym niewymienionym z nazwy krajom w celu poprawy pozycji dyplomatycznej Izraela na świecie.