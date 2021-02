Ponad 70 proc. Polaków nie przyjęłoby rosyjskiej ani chińskiej szczepionki przeciwko Covid-19, nawet gdyby oznaczało to znaczne przyspieszenie terminu szczepienia - wynika z badania United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Respondentów zapytano też o to, co ich zdaniem spowodowało obserwowane w ostatnim czasie zwiększenie liczby przypadków koronawirusa w Polsce. Najczęściej wskazywali oni na poluzowanie rygorów w codziennym życiu - np. prywatki - i wyjazdy na zimowy wypoczynek - np. do Zakopanego.

