Coraz więcej danych wskazuje na to, że osoby po ciężkim przebiegu Covid-19 mogą przez długi czas odczuwać poważne skutki choroby. W związku z tym, coraz częściej mówi się i pisze o potrzebie rehabilitacji tych osób tak, by pomóc im w jak najszybszym powrocie do normalnego życia. Naukowcy z University of Exeter przekonują w najnowszym numerze czasopisma "Physiotherapy", że kluczowe znaczenie po pobycie na oddziale intensywnej terapii ma wczesna mobilizacja pacjenta i stopniowe zwiększanie obciążeń.

