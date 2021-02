Za nami konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego ws. zaostrzenia obostrzeń w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem. Ostatniej doby pozytywne testy miało 12 160 osób - niemal dwa razy więcej niż dzień wcześniej. Dzisiejsza liczba zakażeń jest najwyższą od 7 stycznia. Jakie decyzje podjął rząd?

Wideo youtube

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że obecnie obowiązujące obostrzenia zostają utrzymane w całym kraju z wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego. W tym regionie od soboty zamknięte zostaną hotele, galerie handlowe, muzea, kina, baseny i korty tenisowe. Uczniowie klas 1-3 powrócą do nauczania zdalnego. Do tej pory nasze kroki luzujące obostrzenia były bardzo odważne, a teraz cofnąć o przysłowiowe pół kroku, a tak naprawdę musimy cofnąć się o 1/16 kroku - wyjaśnił szef resortu zdrowia. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.

Niedzielski poinformował, że wprowadzony zostanie obowiązek kwarantanny dla osób przyjeżdżających z Czech i Słowacji. Nie będzie ona obowiązywać osób, które przyjęły obie dawki szczepionki lub mają negatywny wynik testu wykonanego w ciągu ostatnich 48 godzin. Więcej na ten temat przeczytajcie tutaj.





Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Niedzielski ogłosił, że wprowadzony zostanie zakaz używania szalików, kominów, chust, bandan i przyłbic do zasłaniania ust i nosa. Te ostatnie mogą być używane dodatkowo, ale nie jako zamiennik maseczki. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.

Minister zdrowia mówił na konferencji prasowej, że w Polsce rozpędza się trzecia fala koronawirusa. Ta dynamika zaczyna być przedmiotem troski, bo wzrosty, z którymi mamy teraz do czynienia stają się naprawdę coraz większe i dynamika zakażeń zaczyna doganiać tę, z którą mieliśmy do czynienia na początku drugiej fali, w październiku - dodał.

Jesteśmy już w sytuacji, kiedy średnia dzienna na tle ostatniego tygodnia osiągnęła poziom 8 tys. przypadków, a tydzień temu było niecałe 6 tys. przypadków. Czyli z tygodnia na tydzień obserwujemy wzrost o blisko 1/3 - mówił Niedzielski. Zaznaczył, że nie jest to jedyny parametr, który wskazuje na dynamiczny rozwój sytuacji epidemicznej.

Odnosząc się do systemu szpitalnictwa, minister zdrowia podkreślił, że odwróciła się tendencja, która miała miejsce w ostatnich tygodniach systematycznego zmniejszenia liczby zajętych łóżek. Przekazał, że w ostatnim tygodniu obserwowany jest przyrost obłożenia łóżek covidowych o ponad 1 200. Do tej pory z tygodnia na tydzień mieliśmy do czynienia z spadkami, nawet rzędu 1000 łóżek - zaznaczył.

Wskazanie, które otrzymujemy od analityków, mówi o tym, że ten szczyt trzeciej fali w wariancie, jaki teraz obserwujemy, czyli zakładający stabilny udział mutacji brytyjskiej, ale też stabilny poziom odpowiedzialnego zachowania społeczeństwa, ma być na średnim poziomie 10-12 tys. - oświadczył Niedzielski.



Jak tłumaczył minister Niedzielski, zaostrzenie obostrzeń w woj. warmińsko-mazurskim ma obowiązywać przez 2 tygodnie. Zadeklarował, że uczniowie z tego regionu nie będą pisać próbnej matury zdalnie, ale najprawdopodobniej zostanie ona przesunięta.



Największa liczba zakażeń od 7 stycznia

Minister zdrowia Adam Niedzielski (na ekranie) podczas konferencji prasowej w siedzibie resortu w Warszawie / Radek Pietruszka / PAP

Ministerstwo Zdrowia już o poranku ujawniło najnowsze dane nt. liczby nowych zakażeń koronawirusem. Pozytywne testy dostało aż 12 160 osób. To duży wzrost, przypomnijmy - jeszcze wczoraj resort informował o 6 310 nowych przypadkach. Dzisiejsza liczba zakażeń jest najwyższą od 7 stycznia.

Potwierdzone w ciągu ostatniej doby pochodzą z województw: mazowieckiego (1961), śląskiego (1529), pomorskiego (1113), warmińsko-mazurskiego (970), wielkopolskiego (962), kujawsko-pomorskiego (741), małopolskiego (718), podkarpackiego (656), dolnośląskiego (642), łódzkiego (639), lubelskiego (451), podlaskiego (449), zachodniopomorskiego (412), lubuskiego (345), świętokrzyskiego (236), opolskiego (108).



214 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu Covid-19 zmarło 67 osób, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 305 osób.





Wielkanoc jak Boże Narodzenie?

Wiele wskazuje na to, że i Wielkanoc spędzimy jak Boże Narodzenie - na odległość - przewiduje w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Mariuszem Piekarskim dr Grażyna Cholewińska-Szymańska ze Szpitala Zakaźnego w Warszawie. Według niej regionalizacja to właściwe działanie - jeszcze przez jakiś czas. Jak mówi, wyniki zakażeń pokazują bowiem na regionalizację pandemii.





Zobacz rozmowę Mariusza Piekarskiego z dr n. med. Grażyną Cholewińską-Szymańską ze Szpitala Zakaźnego w Warszawie Karolina Bereza / RMF FM

Obostrzenia - co obowiązuje w tej chwili

Obowiązujące obecnie obostrzenia zostały wprowadzone 12 lutego na dwa tygodnie. Ich przedłużenie, zaostrzenie lub złagodzenie miało być uzależnione od liczny zakażeń koronawirusem. "Musimy być gotowi na różne warianty. Covid-19 jest nieprzewidywalny" - argumentował wtedy premier Mateusz Morawiecki.