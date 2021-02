Od soboty na Warmii i Mazurach będą obowiązywały nowe ograniczenia. Decyzję o regionalizacji obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa ogłosił minister Adam Niedzielski. Zamknięte zostaną szkoły, hotele, kina, teatry, baseny oraz infrastruktura sportowa.

/ Piotr Bułakowski / RMF FM

Adam Niedzielski podczas konferencji stwierdził, że sytuacja epidemiologiczna w kraju jest zróżnicowana. Podkreślił, że w skali kraju najbardziej niepokojąca sytuacja jest w woj. warmińsko-mazurskim. Mamy tutaj ponad dwukrotne przekroczenie średniej dla kraju (jeśli chodzi o zakażenia na 100 tys. mieszkańców) - mówił.

Drugim parametrem jest trafialność wykonywanych testów. W listopadzie trafność testów w skali kraju osiągała 40 proc. W tej chwili na poziomie Polski jest to 19 proc. a w warmińsko-mazurskim 34 proc. - wskazał.

W związku z tym rząd zdecydował o wprowadzeniu obostrzeń dla województwa warmińsko-mazurskiego. Zdaniem Niedzielskiego w kwestii obostrzeń jest to cofnięcie się o "1/16 kroku", ponieważ zaostrzenie restrykcji dotyczy tylko jednego województwa.

Obostrzenia w województwie warmińsko-mazurskim - co będzie obowiązywało od soboty 27 lutego [LISTA]:

Zamknięte hotele i miejsca noclegowe z 50 proc. obłożeniem.

Zamknięte kina, teatry, filharmonie, opery

Zamknięte boiska znajdujące się na zewnątrz.

Zamknięte stoki narciarskie.

Zamknięte baseny, aquaparki.

Zamknięte korty tenisowe.

Nauka zdalna w klasach 1-3 szkół podstawowych.

Nauka zdalna w klasach 4-8 szkół podstawowych, szkołach średnich, w technikach i szkołach wyższych (z wyjątkami).

Zamknięte siłownie, kluby fitness.

Zamknięte restauracje i bary, posiłki wydawane tylko na wynos.

Zakaz organizacji wesel i konsolacji.

Minister Niedzielski podkreślił też, że prawdopodobnie matury próbne w woj. warmińsko-mazurskim zostaną przesunięte.

Na Warmii i Mazurach hotele i kina zostają zamknięte zaledwie dwa tygodnie po tym, jak zostały otwarte. To samo dotyczy basenów i infrastruktury sportowej. Nieco wcześnie otwarto galerię handlowe i szkoły dla najmłodszych uczniów.





Co z resztą kraju? [LISTA OBOSTRZEŃ]

W innych regionach Polski obowiązują obostrzenia sprzed dwóch tygodni. To oznacza, że np. kina, teatry, muzea, baseny dalej mogą zapraszać gości. Czynne pozostaną stoki narciarskie, otwarte będą np. korty tenisowe. Uczniowie z klas 1-3 będą uczyć się stacjonarnie.

W dalszym ciągu zamknięte pozostają siłownie i kluby fitness, a restauracje i bary mogą działać wyłącznie na wynos.



Obostrzenia dla całego kraju:

Obowiązkowa kwarantanna dla osób wjeżdżających do Polski z Czech i Słowacji [CZYTAJ WIĘCEJ TUTAJ]

Obowiązek zakrywania ust maseczkami. Zakaz stosowania szalików, kominów, chust, bandan i przyłbic. [CZYTAJ WIĘCEJ TUTAJ]

Obecne obostrzenia obowiązują do 14 marca.

Bardzo trudna sytuacja w województwie warmińsko-mazurskim

Sytuacja epidemiologiczna w województwie warmińsko-mazurskim pogarsza się od dwóch tygodni. Niemal każdego dnia notowane są duże liczby zakażeń, a wskaźniki zakażeń na 10 tys. mieszkańców w Olsztynie, powiecie olsztyńskim, nidzickim i bartoszyckim należą do najwyższych w kraju.

Dziś w regionie warmińsko-mazurskim zanotowano rekordowo wysoką liczbę nowych zakażeń koronawirusem - 970. Wczoraj zakażeń było o 245 mniej niż dziś. Wówczas w okolicach Olsztyna i Nidzicy blisko co drugi wymaz na koronawirusa był pozytywny.

We wtorek warmińsko-mazurski sanepid poinformował, że 17 z 24 losowo wybranych do badania wymazów, czyli 70 proc., wykazało brytyjską mutację koronawirusa. Średnia krajowa takich zakażeń wynosi 10,4. Warmińsko-mazurski inspektor sanitarny Janusz Dzisko uspokaja, mówiąc, że wyników tych nie można wprost przekładać na inne przypadki zakażeń, ale zapowiedział, że region "będzie mapowany i badany, by ustalić, czy to brytyjska mutacja odpowiada za wysoki wskaźnik zakażeń". Wyniki te są jednak bardzo niepokojące - powiedział PAP Dzisko.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Fatalna sytuacja epidemiczna w Warmińsko-Mazurskiem. "Wyniki bardzo niepokojące"





Nowe oddziały dla pacjentów z Covid-19

Dla pacjentów covidowych brakuje łóżek w Olsztynie. Są przewożeni do lecznic odległych o 50-70 km, np. do Mrągowa, Nidzicy czy do Szczytna. Jeden z ratowników medycznych powiedział PAP, że od tygodnia zdarza się, że załoga którejś z karetek przez cały dyżur nie ma ani minuty na odpoczynek.



Co drugi wyjazd jest do pacjenta covidowego, w związku z czym musimy się ubierać w kombinezony, potem odkażać - to trwa. Na dodatek coraz częściej słyszymy od dyspozytora, że sami mamy choremu znaleźć miejsce w którymś z podanych nam szpitali - powiedział PAP medyk.



Ratownik medyczny dodał, że załogi karetek uprzedzają bliskich pacjenta z Covidem-19, że po zabraniu chorego karetka będzie stała przed domem minimum pół godziny, aby szukać miejsca w którymś z podanych szpitali w województwie warmińsko-mazurskim. W związku z pogarszającą się sytuacją, zdecydowano o przywróceniu oddziały covidowe w szpitalach w Giżycku i w Iławie. Będą one funkcjonowały od 1 marca - poinformował dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie Krzysztof Kuriata.