Krystyna Pawłowicz, była posłanka i sędzia Trybunału Konstytucyjnego, kończy swoją karierę zawodową. Po sześciu latach pracy w TK przechodzi w stan spoczynku, rezygnując z urzędu na trzy lata przed końcem kadencji. Decyzję tłumaczy narastającą agresją i pogorszeniem stanu zdrowia.

Krystyna Pawłowicz / Leszek Szymański / PAP

Krystyna Pawłowicz przechodzi w stan spoczynku po sześciu latach pracy w Trybunale Konstytucyjnym.

Sędzia zrezygnowała z urzędu na trzy lata przed końcem dziewięcioletniej kadencji.

Powodem odejścia jest narastająca agresja wobec niej i innych sędziów TK oraz pogorszenie stanu zdrowia.

Pawłowicz była wcześniej posłanką PiS, członkiem Krajowej Rady Sądownictwa i sędzią Trybunału Stanu.

W swoim pożegnaniu podkreśliła 50 lat pracy na rzecz państwa polskiego.

Krystyna Pawłowicz, specjalistka prawa gospodarczego i była posłanka, oficjalnie zakończyła pełnienie funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego 5 grudnia 2025 roku. O jej decyzji Trybunał poinformował już w lipcu, podkreślając, że Pawłowicz sama wystąpiła z prośbą o przeniesienie w stan spoczynku. Sędzia TK zakończyła urzędowanie na trzy lata przed upływem dziewięcioletniej kadencji.

Powody rezygnacji

W oświadczeniu Krystyna Pawłowicz wskazała, że powodem wcześniejszego odejścia była narastająca agresja i nienawiść wobec niej oraz innych sędziów Trybunału. Jak podkreśliła, sytuacja ta uniemożliwiła jej dalsze wykonywanie obowiązków i negatywnie wpłynęła na jej zdrowie. Sędzia zaznaczyła również, że agresja wobec instytucji konstytucyjnych utrudnia nie tylko pracę zawodową, ale także codzienne życie prywatne.

Krystyna Pawłowicz rozpoczęła pracę w Trybunale Konstytucyjnym 5 grudnia 2019 roku. Wcześniej, przez osiem lat, była posłanką na Sejm z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Pełniła funkcję członka Krajowej Rady Sądownictwa, a także zasiadała w komisjach sejmowych związanych ze sprawiedliwością, prawami człowieka oraz Unią Europejską. W latach 2007-2011 była sędzią Trybunału Stanu.

Pożegnanie w mediach społecznościowych

W dniu odejścia Krystyna Pawłowicz opublikowała pożegnalny wpis w mediach społecznościowych. Podsumowała w nim 50 lat pracy zawodowej na rzecz Polski, w tym 40 lat pracy naukowej, działalność w Trybunale Stanu, Krajowej Radzie Sądownictwa, Sejmie oraz Trybunale Konstytucyjnym. "Oby doczekać wolności" - napisała na zakończenie swojego wpisu.